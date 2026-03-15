Los países miembros de la AIE confirman que liberarán reservas de petróleo antes de finales de marzo

Los países miembros de la Agencia Internacional de Energía dijeron este domingo que hasta ahora se han comprometido a poner…

Los países miembros de la Agencia Internacional de Energía dijeron este domingo que hasta ahora se han comprometido a poner a disposición 400 millones de barriles de petróleo para ayudar a aliviar las interrupciones en el comercio energético causadas por la guerra en Irán.

Estados Unidos se ha comprometido hasta ahora a liberar 172 millones de barriles, además de otras reservas de los otros 31 países miembros de la agencia. Esos barriles se liberarán antes de finales de marzo, junto con los 107,5 millones de barriles prometidos en Europa a partir de reservas gubernamentales y del sector. Los países miembros de Asia-Oceanía liberarán sus reservas de inmediato, según la agencia.

“Los países de la AIE pondrán a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo… para compensar el suministro perdido tras el cierre efectivo del estrecho [de Ormuz]”, dijo el miércoles el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

EE.UU. ha proporcionado escoltas navales a petroleros en riesgo de ser atacados en Medio Oriente y ha prometido reaseguros para que el petróleo vuelva a fluir.

La acción colectiva es la mayor liberación de emergencia de este tipo en la historia y solo se han llevado a cabo cinco acciones colectivas similares en el pasado, según la agencia; dos de ellas en 2022, cuando los precios del petróleo se dispararon por la guerra entre Rusia y Ucrania. Los precios del petróleo han superado los US$ 100 por barril en la última semana, ya que la guerra en Irán encabezada por EE.UU. e Israel ha detenido de hecho los envíos a través del estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero. Alrededor del 20 % del suministro mundial de petróleo pasa por ese estrecho.

“El factor más importante para garantizar el retorno a flujos estables es la reanudación del tránsito regular de barcos a través del estrecho de Ormuz”, dijo la agencia de energía este domingo, al señalar que se necesitarán seguros y protección física para restablecer el flujo de petróleo.

The-CNN-Wire

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