OpenAI cierra su aplicación de Sora pocos meses después de su lanzamiento

OpenAI está desmantelando Sora, la aplicación de generación de video que lanzó con bombo y platillo el año pasado y…

OpenAI está desmantelando Sora, la aplicación de generación de video que lanzó con bombo y platillo el año pasado y que marcaba un mayor impulso a herramientas creativas y redes sociales.

OpenAI cierra la aplicación independiente para centrarse en otras prioridades, dijo la compañía el martes.

“Mientras nos enfocamos y la demanda de cómputo crece, el equipo de investigación de Sora continúa centrado en la investigación de simulación del mundo para impulsar la robótica que ayudará a las personas a resolver tareas físicas del mundo real”, dijo un portavoz de OpenAI en un comunicado.

La empresa añadió que necesita hacer concesiones en productos que tienen altos costos de cómputo.

Sora, la primera aplicación independiente de OpenAI después de ChatGPT, llegó a la cima de la App Store del iPhone poco después de su lanzamiento en septiembre de 2025. Pero los titulares de derechos de autor rápidamente expresaron inquietudes sobre el uso de su propiedad intelectual y la imagen de las personas en la plataforma. Y algunos críticos dijeron que la app contribuía a la desinformación y a la “basura de IA”.

OpenAI cerró un acuerdo con Disney en diciembre que permitió que sus personajes formen parte de videos de IA generados por usuarios en Sora.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que el acuerdo entre Disney y OpenAI no está avanzando dado el cambio de rumbo de OpenAI.

“Respetamos la decisión de OpenAI de salir del negocio de la generación de video y de cambiar sus prioridades a otros ámbitos”, dijo un portavoz de Disney en un comunicado a CNN. La empresa añadió que “seguirá interactuando con plataformas de IA para encontrar nuevas formas de llegar a los fans donde estén, al tiempo que adopta responsablemente nuevas tecnologías que respeten la IP y los derechos de los creadores”.

OpenAI está “explorando formas de apoyar la exportación y preservación” del contenido de los usuarios desde la app, dijo la compañía en una publicación en Sora.

OpenAI está desviando gestiones de productos de consumo dispares y hacia productos más orientados a clientes empresariales, informó previamente The Wall Street Journal.

La empresa enfrenta una mayor competencia de Anthropic, que opera el popular producto Claude Code que desde hace tiempo ha sido uno de los favoritos entre los programadores de software, así como de Google, que acaparó titulares con los avances recientes en su modelo de generación de video.

The-CNN-Wire

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