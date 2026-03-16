“One Battle After Another” gana el premio Oscar a mejor película y lidera la gala de 2026

La cinta “One Battle After Another” se convirtió este domingo en la cinta más premiada de la edición 98 de…

La cinta “One Battle After Another” se convirtió este domingo en la cinta más premiada de la edición 98 de los premios Oscar. Obtuvo seis estatuillas, entre ellas la más importante de la gala, la de mejor película.

Además, su director, Paul Thomas Anderson obtuvo personalmente dos premios, a mejor director y mejor guion adaptado. El realizador contaba hasta la noche del domingo con 14 nominaciones a los premios Oscar sin haberlo obtenido antes, por lo que muchos sentían que había llegado el momento de reconocer la trayectoria de Anderson.

La película también hizo historia al obtener el primer Oscar que se entrega en la categoría de mejor elenco o reparto.

Y Sean Penn obtuvo el tercer premio Oscar de su carrera, esta vez como mejor actor de reparto, por su interpretación del militar Steven J. Lockjaw, quien persigue en la película al revolucionario venido a menos Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) y a su hija Willa (Chase Infiniti). Penn no estuvo presente en la ceremonia del Oscar.

“One Battle After Another” se impuso en un año muy reñido, en el que hubo una alta calidad en las películas nominadas y en la que “Sinners” había impuesto el récord como la cinta con más nominaciones (16) en la historia de los premios de la Academia.

La película de Anderson también recibió el premio Oscar a mejor edición o montaje, para Andy Jurgensen.

Con la gala de los premios Oscar, culmina un año en el que “One Battle After Another” recibió los premios más importantes de la crítica. He aquí un resumen de sus reconocimientos.

Globos de Oro: Obtuvo el premio Globo de Oro a mejor película de comedia o musical, además de mejor director, mejor guion adaptado y mejor actriz de reparto (Teyana Taylor)

Obtuvo el premio Globo de Oro a mejor película de comedia o musical, además de mejor director, mejor guion adaptado y mejor actriz de reparto (Teyana Taylor) BAFTA: Ganó seis premios BAFTA en el Reino Unido, incluyendo mejor película, mejor director y mejor actor de reparto (Sean Penn)

Ganó seis premios BAFTA en el Reino Unido, incluyendo mejor película, mejor director y mejor actor de reparto (Sean Penn) Directors Guild Award: Paul Thomas Anderson obtuvo el premio a major director

Paul Thomas Anderson obtuvo el premio a major director Premios Critics Choice: Ganó mejor película y mejor director

Ganó mejor película y mejor director Premios Actor (antes SAG Awards): Impuso un récord de 7 nominaciones para el elenco de una película

Impuso un récord de 7 nominaciones para el elenco de una película Premios César (Francia): Obtuvo el premio a mejor cinta extranjera

Obtuvo el premio a mejor cinta extranjera Premios Gotham (Nueva York): Ganó el premio a mejor película

Ganó el premio a mejor película Asociación de Críticos de Chicago: Recibió el premio a mejor película

Recibió el premio a mejor película Premios de la National Society of Film Critics: Recibió cuatro premios, entre ellos mejor película y mejor director

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