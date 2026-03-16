“One Battle After Another”: dónde ver la película ganadora del premio Oscar

“One Battle After Another” se alzó con el mayor número de estatuillas en la gala de los premios Oscar celebrada…

“One Battle After Another” se alzó con el mayor número de estatuillas en la gala de los premios Oscar celebrada el domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

No solo obtuvo seis estatuillas, sino que entre ellas estuvo el reconocimiento de la ceremonia, el de mejor película.

El director de la cinta, Paul Thomas Anderson, se llevó a casa tres premios Oscar: uno como productor de la mejor película y los otros dos como mejor director y mejo guion adaptado.

Y la película hizo historia al recibir el primer Oscar a mejor elenco en una película.

Según el sitio web Box Office Mojo, “One Battle After Another” recaudó US$ 209,5 millones en la taquilla global desde su estreno en septiembre pasado. La película tiene una valoración positiva de 94 % en el sitio web Rotten Tomatoes y de 95/100 en Metacritic.

“One Battle After Another” está disponible en streaming desde enero pasado en HBO Max en Estados Unidos, Latinoamérica y España. (HBO Max forma parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros. Discovery).

Estos son los títulos de películas que fueron nominadas a los premios Oscar 2026 y que ya pueden verse en streaming.

“Sinners”: HBO Max

“Frankenstein”: Netflix

“One Battle After Another”: HBO Max

“Sentimental Value”: Apple TV+ y Prime Video (solo en EE.UU.)

“El agente secreto”: Hulu (solo en EE.UU.)

“Hamnet”: Peacock (solo en EE.UU.)

“F1”: AppleTV+

“Train Dreams”: Netflix

“Bugonia”: Peacock

“Blue Moon”: Apple TV+ y Prime Video (solo en EE.UU.)

“KPop Demon Hunters”: Netflix

“Elio”: Disney+

“Weapons”: HBO Max

“The Lost Bus”: Apple TV+

“Jurassic World Rebirth”: Peacock, Apple TV+, Prime Video

“Song Sung Blue”: Apple TV+ y Prime Video (solo en EE.UU.)

“If I Had Legs I’d Kick You”: Apple TV+ y Prime Video (solo en EE.UU.)

“It Was Just an Accident”: Prime Video (para alquiler solo en EE.UU.)

“Sirat”: Movistar+ (España)

The-CNN-Wire

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