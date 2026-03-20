Noboa reafirma su alianza con EE.UU. pero defiende el vínculo con China: “No puedo pelearme con mi segundo socio comercial”

Ecuador busca mantener el equilibrio entre seguridad y comercio, y oscila entre sus dos socios principales en esos temas: Estados…

Ecuador busca mantener el equilibrio entre seguridad y comercio, y oscila entre sus dos socios principales en esos temas: Estados Unidos y China.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este viernes que está alineado al Gobierno del presidente Donald Trump para combatir la criminalidad en su país, pero descarta que eso lo aleje de China, su segundo socio comercial.

“Estamos alineados con Estados Unidos en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico”, aseguró Noboa este viernes en una entrevista con la emisora local Radio Centro.

Como parte de un plan contra los grupos delictivos en Ecuador, el Gobierno de Noboa dispuso un toque de queda nocturno en 4 provincias desde el 15 de marzo y por 15 días, en un operativo de calles militarizadas para el que cuenta con apoyo tecnológico y la asesoría del Gobierno de Estados Unidos.

Noboa aclaró que, en esa cooperación con el Gobierno de Trump, su Gobierno prioriza “los intereses” de Ecuador y sugirió incluso que EE.UU. pretendería un acuerdo aún mayor. “Porque yo he protegido los intereses de Ecuador es que no ha habido un mega acuerdo todavía, porque seguimos negociando y defendiendo los intereses del Ecuador”, planteó.

A principios de marzo, el Comando Sur de Estados Unidos publicó un video en el que mostraba las operaciones conjuntas con fuerzas militares de Ecuador en contra de grupos criminales, llevadas a cabo con el objetivo de golpear estructuras criminales e incautar drogas. Noboa ya había anunciado el inicio de una “nueva fase” contra el narcotráfico tras la visita de funcionarios de seguridad de EE.UU.

Al igual que muchos otros países de América Latina, la relación comercial con China es fundamental para Ecuador. Uno de los objetivos implícitos de Trump, acercarse a los países de la región para que tomen distancia de Beijing, podría ser un tema complejo para Noboa, según dijeron anteriormente analistas a CNN.

En palabras de Noboa, el vínculo con ambos países en cada tema es claro: “En temas comerciales, les digo que no puedo pelearme con mi segundo socio comercial. Cuando Estados Unidos, con otros gobiernos, no con este Gobierno, decidió no invertir ni un céntimo en el Ecuador, China sí invirtió”, afirmó Noboa en la entrevista cuando fue consultado sobre qué pasaría si Estados Unidos le pide distanciarse del país asiático.

La influencia de China en América Latina, que desde hace décadas estrecha sus lazos comerciales y financia proyectos en la región, está bajo la mirada atenta de Trump. Contrarrestarla mediante alianzas o presiones ha sido parte de su política hacia la región en el último año y podría ser su próximo objetivo.

The-CNN-Wire

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