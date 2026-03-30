No hay dudas de que habrá una recesión en EE.UU., pero ¿cuándo será?

La economía estadounidense está bajo presión, y la crisis del petróleo podría llevarla a una recesión. “La gente se está…

La economía estadounidense está bajo presión, y la crisis del petróleo podría llevarla a una recesión.

“La gente se está preparando para el hecho de que ya estamos en recesión o que hay una alta probabilidad de que pronto lo estemos”, dijo Hady Farag, socio y director asociado de Boston Consulting Group.

El problema: predecir el momento exacto de una recesión es extraordinariamente difícil. ¿Cómo lo sabemos? Esta es la misma frase que se utilizó en un artículo de CNN de julio de 2022.

Fue entonces cuando el petróleo superó por última vez los US$ 100 y el precio promedio de la gasolina rondaba los US$ 5 por galón. Pero la economía estadounidense no entró en recesión en 2022. Ni en 2023. Ni en 2024. Ni en 2025.

Ahora hay motivos para preocuparse. La agenda económica del presidente Donald Trump, incluyendo sus aranceles y su política inmigratoria, generó un clima de incertidumbre. Y nos enfrentamos a precios de la energía altísimos, que precedieron a ocho de las últimas nueve recesiones.

“La gente sigue muy preocupada por la guerra comercial”, afirmó Dan Suzuki, estratega de cartera de Richard Bernstein Advisors. “Los mercados financieros muestran cada vez más señales de temor a una recesión”.

Vaya, esa frase era de un artículo de CNN de 2018. (Por cierto, en aquel entonces no había recesión).

Los economistas llevan ocho años prediciendo o advirtiendo sobre una recesión cada año, y solo acertaron una vez.

2018

S&P Global eleva su riesgo de recesión, argumentando que el crecimiento económico se encuentra en sus etapas finales.

La curva de rendimiento se invierte, un indicador clásico (aunque imperfecto) de recesión. Básicamente, es lo que sucede cuando los inversores optan por bonos del Tesoro a largo plazo porque, en teoría, se avecina una recesión.

2019

La primera guerra comercial de Trump desata temores de recesión en todo el mundo.

Casi la mitad de los directores financieros estadounidenses afirman temer una recesión en 2019.

2020

Bien, reconozcámoslo parcialmente: la economía estadounidense sí entró en una recesión muy breve, muy profunda, pero muy artificial, en febrero y marzo debido a la pandemia, cuando el mundo acordó paralizar deliberadamente la economía durante un corto período.

2021

Billones de dólares en estímulos económicos y una cadena de suministro desorganizada suscitan preocupaciones (justificadas) sobre una inminente crisis inflacionaria.

Los economistas advierten sobre las posibles consecuencias de la desaparición de millones de empleos de bajos ingresos en la economía.

2022

La inflación más alta en cuatro décadas, la conmoción en los precios del petróleo causada por la guerra de Rusia contra Ucrania y la histórica subida de tipos de interés de la Reserva Federal prácticamente unificaron a los economistas: se avecina una recesión.

En un momento dado, durante el otoño, un modelo de Bloomberg proyecta un riesgo del 100 % de una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses.

2023

Casi tres cuartas partes de los economistas dicen que esperan una recesión para mediados de 2023.

Eso no sucedió, pero algunos economistas predijeron una recesión para finales de año (lo cual tampoco ocurrió).

2024

El 37 % de los CEO estadounidenses afirman estar preparados para una recesión en 2024.

Un ex-CEO destacado que predijo un colapso económico fue Trump, quien en ese momento estaba en campaña para la presidencia.

2025

Los aranceles históricos de Trump sumen a los mercados en una grave crisis, y los bancos de Wall Street elevan sus riesgos de recesión a aproximadamente un 50-50, en abril.

La inflación aumenta un poco y el mercado laboral se paraliza en primavera. El gasto de los consumidores se ralentiza hacia finales de año, lo que genera temores de recesión.

2026

Los economistas siguen preocupados por la vulnerabilidad de la economía, ya de por sí frágil, ante una crisis como la del petróleo, cuyos precios se han disparado sin que se vislumbre un final.

La creciente incertidumbre, tanto para las empresas como para los consumidores, sobre la trayectoria de la economía amenaza con dañar aún más un mercado laboral, que ya se encuentra debilitado y con aumentar los temores inflacionarios.

Los economistas tienen varias teorías sobre por qué la economía estadounidense parece estar perpetuamente al borde de la recesión sin llegar a entrar en ella.

1) La teoría de la “recesión itinerante”: varios sectores individuales han entrado en recesión mientras que otros sectores han experimentado un auge al mismo tiempo.

En 2022, el sector tecnológico estaba en recesión mientras que la industria manufacturera experimentaba un auge. En 2024, la industria manufacturera se encontraba en recesión, mientras que el sector de los semiconductores se expandía rápidamente. El año pasado, los sectores energético, de lujo y público se contrajeron, mientras que la inteligencia artificial (IA) vivía un auge sin precedentes. Este año, el sector energético está experimentando un resurgimiento, lo que podría proteger a la economía de la debilidad en los sectores financiero y minorista, así como de algunas preocupaciones sobre la inversión en IA.

“La gente pregunta cuándo llegará la recesión. Amigo, si trabajas en el sector de la alta tecnología, ocurrió hace 3 años”, dijo John M. Veitch, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Notre Dame de Namur, en California, en referecia al mercado bajista tecnológico de 2022.

Un ejemplo extremo de recesiones intermitentes fue Australia, que pasó 28 años sin una recesión en toda regla porque un auge de las materias primas que comenzó en 1992 protegió al resto de la economía.

2) La teoría en forma de K: los estadounidenses más ricos siguen gastando a pesar de los precios más altos, porque están protegidos de algunos de los problemas de la economía.

Las personas con mayores ingresos suelen ser propietarias de viviendas y tener dinero invertido en el mercado, mientras que muchas personas con menores ingresos atraviesan dificultades económicas. El elevado gasto de los estadounidenses más adinerados compensa las dificultades financieras de los hogares de bajos ingresos, evitando que la economía en general entre en recesión.

3) La teoría de la anticipación de compras: Trump ha amenazado con aranceles como herramienta de negociación y no suele implementarlos de inmediato. Esto ha brindado a las empresas y a los consumidores la oportunidad de anticipar compras y acumular productos, impulsando así el gasto.

Cuando no cumple sus promesas, lo cual sucede con frecuencia, la gente sigue gastando, señaló Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

¿Es este el año?

Greg Daco, economista jefe de EY-Parthenon, acaba de elevar al 40 % la probabilidad de una recesión, cifra que, según él, podría aumentar rápidamente si el conflicto en Medio Oriente se agrava o se prolonga. Con el paso de las semanas, los mayores costos (y los mayores riesgos) se extienden cada vez más por toda la economía.

“Existe un riesgo real de recesión”, dijo Long. “Pero nadie quiere ser el economista que predijo el fin del mundo”.

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