Mueren al menos 16 personas en una masacre perpetrada por una banda criminal en Haití, según la policía

Al menos 16 personas murieron en una masacre ocurrida el domingo en Haití, perpetrada por el grupo armado Gran Grif…

Al menos 16 personas murieron en una masacre ocurrida el domingo en Haití, perpetrada por el grupo armado Gran Grif en Jean Denis, al norte de la capital Puerto Príncipe, según informó este lunes la Policía Nacional (PNH).

Las autoridades dijeron que la banda criminal bloqueó caminos para impedir la llegada de los agentes. Cuando pudieron acceder a la zona, registraron 16 muertos, 10 heridos y varias casas incendiadas. “La PNH tomó el contról y está dando caza a los bandidos”, afirmaron en un comunicado.

Por su parte, la ONG Collectif Défenseurs Plus reportó que al menos 70 personas fueron asesinadas y unas 50 casas fueron incendiadas, mientras que miles de personas fueron desplazadas con consecuencia del ataque. CNN no ha podido verificar las cifras de forma independiente.

El Departamento de Estado de EE.UU. señala que Gran Grif es la pandilla más grande del departamento de Artibonite, donde ocurrió el ataque.

“Desde 2022, Gran Grif es responsable del 80 por ciento de las muertes de civiles registradas en Artibonite. Gran Grif ha atacado a la Policía Nacional de Haití y a la Misión multinacional de apoyo a la seguridad (MSS) autorizada por la ONU”, indicó en un comunicado en mayo de 2025, cuando designó a la pandilla como organización terrorista extranjera.

El grupo fue señalado como responsable de un ataque a gran escala en diciembre, cuando la policía afirmó que el 50 % de la región de Artibonite había caído bajo control de las pandillas

Haití vive una espiral de violencia que llegó a un punto crítico en 2021, cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado por un grupo de mercenarios que irrumpieron en su complejo. Las pandillas llegaron a controlar hasta el 85 % de la capital, Puerto Príncipe. Además, en los últimos años surgieron grupos parapoliciales que se enfrentan a las bandas crminales, lo que intensificó los niveles de violencia.

El país espera en abril la llegada de un nuevo contingente de fuerzas extranjeras, un esfuerzo multinacional respaldado por la ONU y conocido como Fuerza de Supresión de Bandas, que tomará el relevo de su predecesora liderada por Kenya: el Apoyo Multinacional de Seguridad.

The-CNN-Wire

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