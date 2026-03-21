Muere Robert Mueller, exdirector del FBI y fiscal especial en la investigación sobre Trump y Rusia

Robert Mueller, el exdirector del FBI que lideró la histórica investigación sobre la presunta colusión entre la campaña de Donald…

Robert Mueller, el exdirector del FBI que lideró la histórica investigación sobre la presunta colusión entre la campaña de Donald Trump en 2016 y el Gobierno ruso, ha fallecido. Tenía 81 años.

“Con profunda tristeza, compartimos la noticia de que Bob falleció anoche”, dijo su familia en un comunicado este sábado. “Su familia pide que se respete su privacidad”.

Su familia había anunciado en agosto pasado que fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson en 2021.

Durante años, Mueller fue altamente respetado en ambos partidos: cuando fue seleccionado como director del FBI por el presidente George W. Bush, apenas unos días antes del 11 de septiembre de 2001, recibió la aprobación unánime, y obtuvo apoyo completo nuevamente cuando el presidente Barack Obama le pidió permanecer más allá de su mandato de 10 años. Desempeñó el cargo durante 12 años, convirtiéndose en el director del FBI con más tiempo en el puesto desde J. Edgar Hoover.

Su reputación de integridad fue un factor clave para su selección para manejar la investigación políticamente sensible sobre Trump. Pero cuando la investigación concluyó en medio del primer mandato de Trump, las opiniones sobre Mueller, como sucedía con tantos otros temas en el panorama político estadounidense, estaban mayormente divididas según líneas partidistas.

En última instancia, la investigación sobre Trump produjo resultados mixtos. Los investigadores descubrieron docenas de contactos secretos y a menudo de alto nivel entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso, a pesar de que ambas partes negaban que existieran. La investigación también destacó cómo Trump aprovechó con entusiasmo la interferencia electoral del Kremlin y que su campaña “esperaba beneficiarse electoralmente de la información robada y difundida a través de los esfuerzos rusos”.

Sin embargo, Mueller no estableció que la campaña de Trump conspirara con Rusia. También tomó la controvertida decisión de no acusar a Trump de obstrucción, aunque contaba con las pruebas necesarias, argumentando que tenía prohibido siquiera considerarlo porque Trump era presidente en funciones en ese momento.

Mueller fue objeto de acusaciones implacables, y sin fundamento, de liderar una investigación políticamente sesgada, calificada como una “cacería de brujas” por Trump, lo que dañó su reputación intachable de ser altamente respetado por ambos partidos.

La decisión sumamente significativa de Mueller de dejar que el informe de 448 páginas hablara por sí mismo, en lugar de explicar exhaustivamente sus conclusiones al público estadounidense, hizo que sus hallazgos se vieran ahogados por el flujo casi constante de mentiras y teorías de conspiración de Trump y sus aliados.

“Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegro de que esté muerto”, escribió Trump en Truth Social este sábado. “¡Ya no puede perjudicar a gente inocente!”

Las secuelas de su investigación persisten. Bajo Trump, se nombró a un fiscal especial para investigar posibles irregularidades dentro de la propia pesquisa sobre Rusia, y esa indagatoria se extendió de 2019 a 2023. También siguió siendo un tema clave en la campaña de 2024, donde Trump atacaba regularmente lo que llamó el “engaño de Rusia”.

Reflexionando sobre su carrera en un pódcast de MSNBC en 2021, Mueller dijo: “Cada persona debe determinar de qué manera puede servir mejor a los demás, de una forma que les haga sentir que su tiempo ha sido bien invertido”.

“He terminado logrando dedicar algo de tiempo al Gobierno y a la práctica privada, así como a diversas instituciones, y he llegado a creer que realmente no importa de qué manera decidas servir”, agregó. “Lo único que pedimos es que trabajes por tu país, por tu comunidad.”

Andrew Goldstein, un adjunto de Mueller en la oficina del fiscal especial, dijo a CNN este sábado: “Puedo decir, por mi parte, que Bob fue una persona y un líder extraordinarios, cuya dedicación a la justicia y al estado de derecho debería servirnos de ejemplo a todos, particularmente en los momentos más difíciles”.

Mueller nació en la ciudad de Nueva York en 1944, cuando el país estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial.

Obtuvo su título universitario en la Universidad de Princeton en 1966 y se unió a los Marines ese mismo año. Luchó en la Guerra de Vietnam y recibió una Estrella de Bronce, un Corazón Púrpura, la Cruz al Valor de Vietnam y dos Medallas de Reconocimiento de la Marina.

Mueller también obtuvo una maestría en la Universidad de Nueva York antes de obtener su título en Derecho en la Universidad de Virginia.

Tras la escuela de leyes, Mueller se incorporó a un despacho en California como abogado asociado antes de unirse a la oficina del fiscal de Estados Unidos en el Distrito Norte de California en 1976. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, Mueller alternó entre trabajos en despachos de abogados y el Departamento de Justicia. En 1982, se convirtió en asistente del fiscal de Estados Unidos en Massachusetts. Tras un periodo como socio en un despacho de Boston, regresó al servicio público, ascendiendo hasta convertirse en subprocurador general de la división criminal del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en 1990.

Durante su tiempo en la división criminal, Mueller supervisó varios procesos de alto perfil, incluidas las condenas del dictador panameño Manuel Noriega y del mafioso neoyorquino John Gotti.

Sin embargo, quienes lo rodeaban describieron la investigación del atentado de Lockerbie como el caso que tuvo el mayor impacto en Mueller.

En diciembre de 1988, un vuelo de Pan Am que viajaba de Londres a Nueva York fue destruido por una bomba sobre la localidad de Lockerbie, Escocia, dejando 270 muertos. Mueller dirigió la investigación del ataque y presentó cargos contra dos hombres, uno de los cuales fue posteriormente absuelto, por la fabricación de la bomba. El exjefe de gabinete de Mueller dijo a CNN en 2019 que, incluso después del juicio, asistió durante varios años al servicio conmemorativo anual en honor a las víctimas de Lockerbie.

Tras su paso por la división criminal, donde también supervisó la creación de la primera unidad cibernética dedicada de la agencia, Mueller se convirtió en socio sénior en un despacho de abogados en Virginia antes de regresar al DOJ para integrarse a la sección de homicidios de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Washington.

Mueller regresó al estado dorado en 1998 para asumir el cargo de fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

Mueller juró como director del FBI en septiembre de 2001. Una semana después de asumir el cargo, se vio obligado a reorientar el enfoque del departamento, pasando de los delitos domésticos a los esfuerzos antiterroristas tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mueller fue un líder clave en la política de seguridad posterior al 11-S y recibió una autoridad interna sin precedentes a través de la controvertida Ley Patriota, firmada por Bush. La ley se utilizó para justificar la recolección secreta de datos de comunicaciones privadas de millones de estadounidenses y para expandir el uso gubernamental de listas de no vuelo, medidas que han sido criticadas por afectar desproporcionadamente a árabes y musulmanes en Estados Unidos.

El director desestimó las preocupaciones de que estas prácticas de vigilancia vulneraran la privacidad de los estadounidenses, y en sus últimos días como director del FBI dijo a CNN que el intercambio de información entre la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y otras agencias es “comprensible y absolutamente necesario si se quiere proteger la seguridad de Estados Unidos.”

Mueller afirmó a CNN que “hay una buena probabilidad” de que los programas de vigilancia podrían haber “previsto al menos una parte del 11-S” si hubieran estado en funcionamiento con anterioridad.

Sin embargo, tales medidas no pudieron evitar el devastador atentado de la Maratón de Boston en abril de 2013, lo que generó un escrutinio adicional sobre su efectividad.

Mueller admitió ante un panel del Congreso que, a pesar de que uno de los sospechosos, Tamerlan Tsarnaev, había sido incluido en una lista de vigilancia de bajo nivel que alertaba a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. sobre sus viajes, no se tomó ninguna medida en respuesta a su desplazamiento a Rusia más de un año antes del atentado, durante el cual supuestamente se reunió con grupos extremistas islámicos, según informó The Washington Post.

Mueller concluyó su mandato intentando otra reestructuración del departamento y pidió que la agencia priorizara las amenazas cibernéticas, que él predijo superarían al terrorismo como “la amenaza número uno para nuestro país.”

Mueller renunció como director del FBI en septiembre de 2013.

En mayo de 2017, Mueller fue designado fiscal especial para supervisar la investigación sobre la posible colusión entre asociados de la campaña de Trump y Rusia. Tras años de investigación, el informe de 448 páginas de Mueller se publicó en abril de 2019, concluyendo que los investigadores no pudieron establecer que la campaña de Trump hubiera conspirado con Rusia.

Sin embargo, el informe incluyó hallazgos significativos que desmentían de manera contundente las negaciones públicas de Trump sobre cualquier contacto entre su campaña y Rusia.

Mueller descubrió que dos altos funcionarios de la campaña de Trump, Paul Manafort y Rick Gates, compartieron encuestas internas de la campaña con un espía ruso que conocían por negocios previos en Ucrania. El Gobierno de Biden confirmó en 2021 que el agente transmitió los datos a los servicios de inteligencia de Rusia, que intervenían activamente en la campaña para ayudar a Trump a ganar.

El informe, junto con el posterior juicio del asesor informal de Trump, Roger Stone, también reveló que la campaña recibió con entusiasmo la publicación de correos electrónicos y documentos robados que perjudicaban a Hillary Clinton a través de WikiLeaks, y que veían a Stone como un punto de acceso a las filtraciones, el cual no dudaron en utilizar.

Mueller también descubrió que el hijo de Trump, Donald Trump Jr., su yerno Jared Kushner y Manafort se reunieron con entusiasmo con un abogado vinculado al Kremlin en la Torre Trump en junio de 2016, y esperaban que la reunión proporcionara información perjudicial sobre Clinton, aunque no se concretó.

La investigación también reveló que la empresa de Trump buscó un acuerdo para la Torre Trump Moscú mientras él hacía campaña para la presidencia en 2016, y que las negociaciones incluyeron a algunos altos funcionarios del Kremlin, a pesar de que Trump afirmaba repetidamente que no tenía actividades comerciales en Rusia.

En general, el informe documentó al menos 77 casos específicos en los que el personal de la campaña de Trump, funcionarios del Gobierno, miembros de su familia, partidarios republicanos y asociados mintieron o hicieron afirmaciones falsas (a veces sin intención) ante el público, el Congreso o las autoridades, según un análisis de CNN en ese momento.

Finalmente, se presentaron cargos contra 37 personas y entidades, y siete personas fueron sentenciadas a prisión, incluidos Stone y Manafort, quienes luego fueron indultados por Trump. En total, Mueller consiguió condenas contra seis asociados de la campaña de Trump de 2016: Stone, Manafort, Gates, Michael Flynn, Michael Cohen y George Papadopoulos.

En su informe, Mueller afirmó que las agencias de espionaje rusas fueron responsables de las operaciones de hackeo y filtración contra la campaña de Clinton y el Comité Nacional Demócrata, que sacudieron la campaña de 2016 con la divulgación pública de correos electrónicos internos embarazosos y dañinos. Mueller también confirmó que hackers rusos comprometieron los sistemas electorales locales de dos condados de Florida en 2016.

Pero los hallazgos del informe se vieron opacados por los ataques del expresidente y sus aliados. Mueller decidió permanecer en gran medida en silencio, dando al entonces Fiscal General William Barr la oportunidad de distorsionar el informe para que pareciera más favorable a su jefe y permitiendo que el expresidente intensificara sus críticas con mentiras ampliamente desacreditadas sobre la investigación.

Trump y sus aliados también intentaron proyectar la idea de que la decisión de Mueller de no presentar cargos contra el presidente lo exoneraba, aunque Mueller afirmó explícitamente que lo contrario era cierto.

En una rara declaración pública, Mueller dejó claro que estaba limitado por las directrices del Departamento de Justicia que prohíben acusar a un presidente, y señaló que su investigación sobre obstrucción por parte de Trump podría ser retomada por el Congreso.

“Si tuviéramos confianza de que el presidente claramente no cometió un delito, lo habríamos dicho”, afirmó Mueller. “Sin embargo, no hicimos una determinación sobre si el presidente sí cometió un delito”.

Unos meses después, Mueller testificó de manera renuente ante el Congreso en julio de 2019, durante lo cual se mostró inseguro y derrotado, lo que permitió que sus hallazgos quedaran aún más opacados.

Mueller permitió que los republicanos hablaran sobre él y, en ocasiones, se abstuvo de responder cuando tenía la oportunidad de defenderse. Dos fuentes cercanas a Mueller dijeron a CNN en ese momento que él quería mantener sus respuestas lo más cercanas posible al informe. Pero la audiencia en el Congreso dejó claro que un enfoque estrictamente formal no podía competir con los intentos cada vez más intensos de desacreditar el trabajo del Departamento de Justicia.

En los años siguientes, Trump y sus aliados han reforzado la retórica utilizada en torno a la investigación de Mueller para sembrar desconfianza en el Departamento de Justicia.

Sin embargo, en el intercambio divisivo, lo que quizás se perdió durante el testimonio de Mueller fueron sus advertencias sobre futuras interferencias electorales por parte de Rusia y otros países.

“Espero que esto no se convierta en la nueva normalidad”, dijo Mueller al Congreso. “Pero temo que sí lo sea.”

Esta es una noticia ha sido actualizada.

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