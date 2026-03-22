Muere Nicholas Brendon, Xander en “Buffy, la cazavampiros”, a los 54 años

Nicholas Brendon, quien interpretó al personaje de Xander en la exitosa serie de televisión de los años 90 “Buffy, la…

Nicholas Brendon, quien interpretó al personaje de Xander en la exitosa serie de televisión de los años 90 “Buffy, la cazavampiros” (“Buffy the Vampire Slayer”), ha muerto. Tenía 54 años.

La noticia fue confirmada en una publicación del Instagram verificado de Brendon el viernes. En ella se indicó que el actor murió mientras dormía por causas naturales.

“La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su entusiasta talento con su familia, amigos y fans”, decía el comunicado.

“Era apasionado, sensible y estaba impulsado sin descanso a crear. Quienes realmente lo conocían entendían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era”.

Un comunicado posterior compartido con CNN por la representante de Brendon, Rebecca Taylor, en nombre de su familia, añadió: “Aunque no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba con medicación y en tratamiento para manejar su diagnóstico, y se mostraba optimista sobre el futuro en el momento de su fallecimiento”.

El comunicado concluyó pidiendo privacidad para la familia.

El actor era más conocido por interpretar a Xander Harris, el mejor amigo de Buffy Summers, en la exitosa serie de WB “Buffy, la cazavampiros”, que se emitió durante siete temporadas desde 1997 hasta 2003. (WB, al igual que CNN, forman parte de Warner Bros. Discovery).

Un año después de que “Buffy” terminara su emisión, el actor ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación debido a un problema con el alcohol, según el Los Angeles Times.

Sus problemas continuaron en 2010, según informó People en ese momento, cuando volvió a ingresar en rehabilitación tras un incidente con la Policía.

En 2014 y 2015, Brendon fue arrestado varias veces más en Florida, Carolina del Sur y Nueva York, y entró en programas por depresión, alcoholismo y abuso de sustancias al menos dos veces, informó la revista.

Fue arrestado nuevamente en 2017 después de que presuntamente atacara a su novia en una habitación de hotel en California.

Los problemas médicos públicos de Brendon comenzaron en 2021, cuando, según se informó, sufrió parálisis en el cuerpo debido a un problema en la columna vertebral, lo que derivó en múltiples cirugías.

Al año siguiente, Brendon sufrió lo que su familia describió entonces como un “incidente cardíaco (taquicardia/arritmia)”.

La actriz Sarah Michelle Gellar, quien interpretó a Buffy en la serie, publicó un homenaje a Brendon a primera hora del sábado.

Haciéndose eco de líneas que él dijo como Xander en la serie, escribió en Instagram: “Nunca sabrán lo duro que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del foco y no pisarlo nunca. Pero yo lo sé. Veo más de lo que cualquiera se da cuenta, porque nadie me está mirando”. Gellar añadió: “Te vi, Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo”.

La actriz Alyson Hannigan, quien interpretó a Willow en “Buffy”, rindió homenaje a su fallecido compañero de reparto en Instagram a última hora del viernes con una foto de ambos en la serie.

Llamando a Brendon su “dulce Nicky”, Hannigan le agradeció “años de risas, amor y Dodgers”, el equipo de la MLB con sede en Los Ángeles.

Otros créditos del fallecido actor incluyen la película de 2000 “Psycho Beach Party” y la cinta de 2013 “Coherence”, en la que apareció junto a su hermano gemelo idéntico, Kelly Donovan.

La noticia de la muerte de Brendon llega poco más de un año después del fallecimiento de Michelle Trachtenberg, otra estrella de la serie original de “Buffy”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.