Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

Chuck Norris, veterano, campeón mundial de artes marciales, héroe de acción e inspiración de memes de internet a principios de…

Chuck Norris, veterano, campeón mundial de artes marciales, héroe de acción e inspiración de memes de internet a principios de la década de 2000, cuya ruda presencia fue inmortalizada en la exitosa serie “Walker, Texas Ranger”, ha fallecido a los 86 años.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana”, decía un mensaje publicado por la familia Norris en Instagram y Facebook el viernes por la mañana. “Si bien deseamos mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”.

Según informes de prensa, Norris sufrió una emergencia médica no especificada en Hawái el jueves. La familia agradeció a sus seguidores por sus oraciones durante su hospitalización.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”, decía la publicación. “A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Norris se labró una reputación como un rudo héroe de acción en películas como “Missing in Action” y “Delta Force”, dejando su huella en la cultura popular con un semblante siempre impasible y frases como “Mi tipo de problemas no se toman vacaciones” (de “Lone Wolf McQuade” de 1983).

Con su carrera cinematográfica en declive en los años 90, Norris dio el salto a la televisión. Se ganó nuevos seguidores con su exitosa serie “Walker, Texas Ranger”, que se emitió de 1993 a 2001.

En la serie, Norris interpretó a Cordell Walker, un veterano Texas Ranger que luchaba contra el crimen en Dallas y en todo el estado de la Estrella Solitaria. Norris fue nominado al premio TV Guide como actor favorito en una serie dramática en 1999.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.