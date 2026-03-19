Moneda conmemorativa de Trump debería ser “lo más grande posible”, dice comisión clave al aprobar el diseño

La Comisión de Bellas Artes, seleccionada personalmente por el presidente Donald Trump, votó el jueves para aprobar una moneda conmemorativa…

La Comisión de Bellas Artes, seleccionada personalmente por el presidente Donald Trump, votó el jueves para aprobar una moneda conmemorativa del 250.º aniversario de Estados Unidos que lleva el rostro del mandatario. Y será grande.

“Propongo aprobar esto tal como se presentó, y con el firme deseo de que la hagan lo más grande posible, hasta tres pulgadas de diámetro”, dijo James McCrery, vicepresidente de la comisión, momentos antes de que se aprobara el diseño.

Trump desmanteló el año pasado la comisión, que supervisa edificios públicos, memoriales, medallas y monedas, e instaló a un grupo de personas leales a él.

La moneda aprobada presenta una imagen de Trump de pie con los puños sobre su escritorio. Parece estar adaptada de una foto reciente de la Casa Blanca exhibida en la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian. En la parte superior de la moneda aparece la palabra “LIBERTY” (Libertad), sobre las fechas 1776 y 2026. En el reverso se muestra un águila.

“Sé que él revisa muchas imágenes diferentes y es muy particular sobre lo que se publica de él”, dijo Chamberlain Harris, asesora de Trump y miembro de la comisión, en la reunión del jueves.

“Es una imagen muy potente y muy contundente de él, y creo que es muy apropiado que un presidente en ejercicio que está al frente del país durante el 250 º aniversario aparezca en una moneda conmemorativa de dicho año”.

Durante todo el proceso de revisión, los comisionados dejaron claro que el tamaño final de la moneda es importante.

“Creo que al presidente le gustan las cosas grandes”, dijo McCrery, arquitecto original del proyecto del salón de baile de 89.000 pies cuadrados de Trump antes de ser reemplazado. “¿Son dos pulgadas un buen punto de partida para luego ampliarlo?”

Harris coincidió.

“Creo que mientras más grande, mejor, y lo más grande de esa circulación, creo que sería su preferencia”, dijo sobre el presidente.

La comisión también está revisando una propuesta de moneda de US$ 1 con Trump, lo que plantea preguntas legales, ya que la ley prohíbe mostrar la imagen de un presidente en funciones o un expresidente vivo en moneda, según el código estadounidense sobre diseño de monedas.

Un presidente en funciones no tiene prohibido aparecer en una moneda conmemorativa como la aprobada el jueves, aunque no se hacía desde Calvin Coolidge en 1926. Legisladores demócratas han presentado leyes para prohibir que cualquier presidente vivo o en funciones aparezca en cualquier moneda estadounidense.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.