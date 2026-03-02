Tres aviones de combate de EE.UU. fueron derribados accidentalmente por las fuerzas de Kuwait, dice el Comando Central

Tres aviones de combate estadounidenses se estrellaron en Kuwait el lunes en un “aparente incidente de fuego amigo”, informaron las…

Tres aviones de combate estadounidenses se estrellaron en Kuwait el lunes en un “aparente incidente de fuego amigo”, informaron las fuerzas de Estados Unidos en un comunicado.

Las defensas aéreas kuwaitíes derribaron accidentalmente los cazas F-15E Strike Eagle y los seis tripulantes se eyectaron sanos y salvos, informó el Comando Central de EE.UU.

Según el CENTCOM, se está investigando la causa del incidente. Los aviones volaban en apoyo de la operación militar contra Irán, denominada Operación furia épica.

El Ministerio de Defensa de Kuwait declaró en la madrugada del lunes que varios aviones de combate estadounidenses se estrellaron, pero no especificó cuántos ni la causa. Cada avión de combate costó decenas de millones de dólares.

El comunicado llegó después de que videos geolocalizados por CNN mostraran un avión de combate estrellándose en Kuwait y a un piloto saltando en paracaídas.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios.

“Durante el combate activo, que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, declaró el CENTCOM.

“Los seis tripulantes se eyectaron sanos y salvos, han sido recuperados y se encuentran en condición estable. Kuwait ha reconocido este incidente y agradece los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”.

“Las autoridades competentes iniciaron de inmediato las operaciones de búsqueda y rescate”, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, coronel Said Al-Atwan, en el comunicado.

“Las tripulaciones estaban evacuando los lugares del accidente y fueron trasladadas al hospital para que se evalúe su estado y se les brinde la atención médica necesaria”, añadió.

Los miembros de la tripulación se encuentran en condición estable, añadió el ministerio.

Al-Atwan afirmó que Kuwait estaba en “coordinación directa” con las autoridades estadounidenses.

Un video geolocalizado por CNN muestra un avión de combate estrellándose sobre Kuwait cerca de una base aérea estadounidense. El video muestra un avión en llamas cayendo en picada, lo que sugiere que se estrelló a menos de 10 kilómetros de la base estadounidense Ali Al Salem en Kuwait.

Otros videos geolocalizados por CNN parecen mostrar a un piloto de caza en tierra en Kuwait tras eyectarse de la aeronave.

En uno de los videos se ve a un hombre con traje de vuelo completo y casco arrodillado en el suelo junto a un paracaídas naranja y blanco y un cordón de paracaídas en una zona desértica cerca de una valla.

CNN ha geolocalizado el video a unos 30 kilómetros de la base Ali Al Salem.

En otro video se ve al piloto de pie mientras los transeúntes observan, con una densa columna de humo negro al fondo.

Los accidentes se producen durante los intensos bombardeos sobre los países del Golfo Pérsico como parte de la creciente guerra con Irán. También se ha observado humo sobre los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait.

Es notable cuando aviones de combate estadounidenses se estrellan en el extranjero y, a menudo, se inicia una investigación.

En 2024, un buque estadounidense disparó por error contra un F/A-18 que operaba desde el USS Harry S. Truman en el mar Rojo.

Las fuerzas estadounidenses cuentan con un número significativo de activos militares en la región desplegados en las semanas previas a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel que comenzó el sábado. Una lista publicada por CENTCOM el domingo que muestra los activos empleados hasta el momento incluye aviones F-18, F-16, F-22, F-35, aviones de ataque A-10, drones MQ-9 Reaper, aviones de reabastecimiento, sistemas antidrones, portaaviones de la Armada y destructores con misiles guiados.

Se han alcanzado más de 1.000 objetivos, según el comunicado del CENTCOM del domingo, que agregó que las fuerzas se están centrando en objetivos militares como centros de comando y control, barcos y submarinos de la Armada iraní, sedes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y más.

