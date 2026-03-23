Miles de dólares de los contribuyentes se gastaron en un caballo, peluquería y más para el anuncio de Noem en Monte Rushmore

Decenas de miles de dólares de los contribuyentes se gastaron en peluquería y maquillaje y en un caballo para el…

Decenas de miles de dólares de los contribuyentes se gastaron en peluquería y maquillaje y en un caballo para el anuncio que mostraba a la secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, frente al Monte Rushmore, según facturas vistas por CNN.

Las facturas al Strategy Group, un subcontratista del DHS que produjo el anuncio, muestran que los contribuyentes asumieron una factura de US$ 20.000 para un caballo de carreras de barriles con sede en Dakota del Sur, junto con casi US$ 4.000 por servicios de peluquería y maquillaje. Las facturas fueron enviadas por el subcontratista en respuesta a una solicitud de los senadores Peter Welch y Richard Blumenthal y compartidas con CNN el lunes.

Al convertirse en secretaria del DHS en 2025, Noem se comprometió a erradicar el gasto derrochador de su agencia. La secretaria instituyó estrictas medidas de control de costos y reforzó su control sobre las finanzas de la agencia federal de gestión de desastres del país.

Pero, al mismo tiempo, el DHS gastó cantidades exorbitantes de dinero en campañas publicitarias en las que Noem aparecía de forma destacada, como parte de una política publicitaria más amplia del departamento que costó más de US$ 200 millones. Ese gasto fue la base de varias preguntas que recibió de los legisladores durante un par de audiencias en el Congreso a principios de este mes.

Bajo el interrogatorio del senador republicano John Kennedy, Noem dijo que el presidente Donald Trump aprobó el gasto. Trump negó haberlo hecho y, poco después de que Noem hiciera esa afirmación, el presidente anunció que ella dejaría el DHS a finales de este mes. Trump eligió a Markwayne Mullin para reemplazar a Noem.

Consultado por CNN para obtener comentarios, el DHS respondió con un comunicado que no abordó los gastos específicos, pero señaló que el departamento “no puede ni determina, controla o interviene en a quién contratan o utilizan los contratistas para cumplir los términos del contrato”.

Las facturas compartidas con CNN mostraron que el Strategy Group —cuyo director ejecutivo es el esposo de quien fuera la principal portavoz de Noem— acumuló más de US$ 100.000 en costos de mano de obra, junto con un “bono de firma” de US$ 60.000 para producir el anuncio. Aproximadamente US$ 50.000 se gastaron en proveedores de videografía, fotografía y producción.

“Esto me parece despilfarro, fraude y abuso”, dijo Welch en un comunicado. “Mientras dirigía el Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem y su equipo directivo permitieron que se gastaran decenas de miles de dólares de los contribuyentes en un derroche de costos de producción, un dudoso bono de firma y un caballo muy caro —y eso es solo lo que sabemos hasta ahora”.

CNN se ha puesto en contacto con el Strategy Group para solicitar comentarios. La empresa anteriormente ha rechazado las gestiones de Welch y Blumenthal y los ha acusado de tergiversar el gasto en el anuncio.

El anuncio de 60 segundos, que se filmó en octubre, muestra a Noem montando un caballo de color castaño mientras lleva un sombrero vaquero y zahones frente a Monte Rushmore. “¿Por qué amo estos espacios abiertos? Me recuerdan por qué nuestros antepasados vinieron aquí. No solo por su belleza, sino por la libertad que solo Estados Unidos ofrece”, dice Noem en el anuncio.

El anuncio intercala momentos cruciales de la historia estadounidense con imágenes de Trump, incluida una posterior al intento de magnicidio que sufrió en julio de 2024. Con su voz en off, Noem promete proteger la libertad de los estadounidenses y arrestar a inmigrantes indocumentados.

“Pero si vienes aquí de la manera correcta”, dice hacia el final del anuncio, “tu sueño americano puede ser tan grande como estos cielos interminables”.

The-CNN-Wire

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