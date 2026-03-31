Mientras Líbano se prepara para una incursión israelí, residentes del norte de Israel ven zona de seguridad como “salvavidas”

Desde las comunidades fronterizas del norte de Israel, se ven los tejados de aldeas libanesas en un área que el…

Desde las comunidades fronterizas del norte de Israel, se ven los tejados de aldeas libanesas en un área que el Gobierno israelí ahora mantiene como una “zona de amortiguamiento de seguridad”. Y para más de 60.000 israelíes que viven en los pueblos fronterizos, la guerra con Hezbollah no es una realidad distante.

Cuando aquí suenan las sirenas de ataque aéreo por los misiles de Hezbollah, no hay margen entre la advertencia y el impacto. A diferencia del resto de Israel, los residentes tienen solo segundos para ponerse a cubierto.

El domingo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció otra ampliación de la zona de amortiguamiento militar dentro del Líbano para “finalmente frustrar la amenaza de invasión y alejar la amenaza antimisiles de nuestra frontera”. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado que Hezbollah estaba planeando una ofensiva terrestre en Israel similar a los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.

El anuncio fue bien recibido en el lado israelí de la frontera.

“Esto es lo que esperamos que hagan las FDI: estar delante de nosotros, no detrás de nosotros”, dice Nisan Zeevi, un profesional del capital de riesgo y residente de tercera generación del kibutz Kfar Giladi, ubicado a 800 metros de dos aldeas que, según él, son bastiones de Hezbollah. “No podemos ser la primera línea frente a Hezbollah. Necesitamos a las fuerzas antes que al enemigo”.

Unos 55.000 residentes del norte de Israel que habían sido desplazados durante más de un año regresaron a casa después de un alto el fuego en noviembre de 2024 entre Israel y Hezbollah, tranquilizados por Netanyahu al asegurarles que el grupo combatiente libanés respaldado por Irán había sido “retrasado años”.

Zeevi es tajante sobre lo que siguió. “Hace apenas un año nos vendieron una promesa: ‘Destruimos a Hezbollah. Pueden volver a casa. Es seguro’. Yo estaba convenciendo a nuevas familias para que se mudaran aquí. Y de repente, volvemos a estar en la misma situación”.

Israel había estado llevando a cabo ataques frecuentes contra objetivos de Hezbollah durante el alto el fuego, pero no se habían disparado misiles desde el sur del Líbano hacia Israel durante más de un año. Eso cambió el 2 de marzo, cuando Hezbollah disparó contra Israel días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra Irán, prometiendo represalias por la muerte del líder supremo de Irán.

La respuesta israelí ha sido agresiva: un bombardeo aéreo masivo de posiciones de Hezbollah —incluidas en ciudades densamente pobladas—, el desplazamiento de un millón de libaneses sin opción de regreso y una incursión terrestre israelí a gran escala en el sur del país.

El Gobierno de Netanyahu ha declarado que su intención es establecer lo que llama una zona de amortiguamiento de seguridad permanente en el sur del Líbano, en un intento de alejar de la frontera de Israel a las fuerzas de Hezbollah y su arsenal de cohetes. Israel ocupó una zona de amortiguamiento de seguridad similar en el sur del Líbano desde 1982 hasta 2000, cuando fue expulsado por Hezbollah.

Desde que comenzó la última ronda de combates, Hezbollah ha lanzado cientos de misiles contra Israel, a veces más de 500 en un solo día. Dos civiles israelíes murieron la semana pasada: un padre de cuatro hijos de 43 años de Nahariya fue alcanzado por metralla mientras iba en bicicleta hacia un refugio, y una mujer de 27 años de Moshav Margaliot, que murió después de detenerse durante una sirena y refugiarse en una cuneta al borde de la carretera. Un tercer civil murió por fuego cruzado de fuerzas israelíes. Nueve soldados israelíes han muerto en el sur del Líbano por fuego de misiles antitanque de Hezbollah.

La estrategia de Israel marca una inversión deliberada respecto de su enfoque posterior al 7 de octubre de 2023. En lugar de evacuar a los civiles de la zona de peligro en Israel, el Gobierno ha optado por obligar a los residentes del sur del Líbano a huir de sus hogares y establecer una zona de amortiguamiento en ese lado de la frontera.

Las fuerzas están manteniendo actualmente posiciones hasta 10 kilómetros de profundidad en el Líbano, dijo a CNN un funcionario militar israelí. El Gobierno apunta a ir aún más adentro, con el objetivo de atacar al menos 18 posiciones militares en toda la zona, con declaraciones de planes para controlar territorio hasta el río Litani, a unas 15 a 20 millas (24 a 32 kilómetros) al norte de la frontera israelí.

El ministro de Defensa, Israel Katz, citando explícitamente el modelo de Gaza, ha expuesto el principio: “Donde hay terror y misiles, no hay hogares ni residentes”.

Organizaciones de derechos humanos han advertido repetidamente que las acciones militares de Israel en Gaza podrían equivaler a crímenes de guerra, incluida la falta de distinción entre combatientes y civiles, y la destrucción de viviendas e infraestructura civiles.

A medida que las fuerzas israelíes se adentran más en territorio libanés, el costo humano está aumentando. Más de 80 pueblos y aldeas han sido vaciados, más del 15 % de la población del país ha sido desplazada y más de 1.200 personas han muerto por ataques israelíes, con miles más heridas, según el Ministerio de Salud del Líbano.

Aun así, para las comunidades del lado israelí de la frontera, los planes militares de Israel en el Líbano son ampliamente vistos como la única manera de lograr la normalidad.

Ofri Eliyahu, de 40 años, madre de tres hijos, está dentro del centro de innovación de 1.500 metros cuadrados inaugurado en enero por la iniciativa de base “HaBayta”, trabajando para atraer a jóvenes profesionales y startups a la región. Hogar de empresas de drones, startups de tecnología educativa, firmas de software. Los inversionistas, dice, están mirando. “Ven gente fuerte. Gente que no se rinde tan rápido; así es como nos convertimos en la nación start-up”. Describe una visión de un “Silicon Valley israelí”, luego hace una pausa, “y entonces llegan los cohetes”.

Eliyahu es tajante respecto a no evacuar una vez más las comunidades del norte de Israel.

“Si quieres darle una victoria a Hezbollah, son pueblos vacíos”, dice. “Cada persona que vive aquí eligió vivir aquí. No es el lugar más seguro. Pero el significado de vivir junto a una frontera es grande. Quieres pertenecer a algo más grande que tú”.

Sin embargo, junto a esa determinación, fallas estructurales y prioridades políticas están agravando las tensiones entre el Gobierno israelí y los locales. Un plan gubernamental de 2018 llamado “Escudo del Norte” prometía estructuras protegidas para todas las viviendas y edificios públicos dentro de nueve kilómetros de la frontera. Un informe de la Contraloría del Estado de enero de 2026 encontró que el plan no cumplió lo prometido, con más de 42.000 residentes aún sin protección, aproximadamente una quinta parte de la población. Alcaldes locales dicen que los fondos prometidos no han sido transferidos y el programa sigue inconcluso.

Otra preocupación es la protección de la Ruta 90, la única autopista que conecta a las pequeñas y dispersas comunidades del norte, en la que una mujer de 27 años murió la semana pasada. El sistema de defensa antimisiles Domo de Hierro de Israel no protege de manera rutinaria las autopistas, clasificándolas como “áreas abiertas”, una designación que se ha convertido en un foco de tensión. “Nuestra vida cotidiana ocurre entre los pueblos. Necesitamos que protejan nuestras carreteras”, dice Eliyahu.

En Metula, la localidad más septentrional de Israel —donde el 60 % de las viviendas resultaron dañadas en el último conflicto y cerca del 17 % de los residentes no han regresado—, el subjefe del consejo Avi Nadiv señala una escuela que no ha abierto desde octubre de 2023. Fundada hace más de 130 años, antes de que se estableciera el Estado de Israel, ahora se alza como un monumento silencioso a una continuidad interrumpida.

“Quiero que el Gobierno se asegure de que lleguemos hasta el Litani y más”, dice. “Quiero al Ejército antes que a la gente, no después. Cuando veo al Ejército delante de mí, me siento seguro”.

La casa de Nadiv fue alcanzada por un misil de Hezbollah en el conflicto anterior y solo recientemente regresó del desplazamiento. Habla de los civiles libaneses al otro lado de la frontera, recordando a los trabajadores que cruzaban a diario a Metula para empleos en el turismo y la agricultura antes de la retirada de Israel del sur del Líbano en el 2000, trazando una clara línea entre Hezbollah y las personas que no representan una amenaza para Israel. “Si la gente quiere vivir allí, y no poner una bomba debajo de la casa, puede volver”, dice.

En Kfar Giladi, Zeevi vislumbra una esperanza lejana. “No tenemos ninguna disputa con el Líbano. Un aliado iraní se instaló entre nosotros”, dice, antes de que suene otra ronda de sirenas. “Mi sueño es tomar café en Beirut”.

The-CNN-Wire

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