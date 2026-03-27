Mientras la guerra debilita el poder de Trump, surgen nuevas fuerzas políticas

Esta primavera, en Estados Unidos, se están gestando los primeros indicios de un cambio político. En medio de acontecimientos trascendentales,…

Esta primavera, en Estados Unidos, se están gestando los primeros indicios de un cambio político.

En medio de acontecimientos trascendentales, suele ser difícil identificar un punto de inflexión específico. Pero la política nunca se detiene, ni siquiera cuando presidentes omnipresentes creen tener el control absoluto.

Un panorama político turbulento parece encaminarse hacia un momento decisivo. ¿Seguirá el presidente Donald Trump dominando el panorama político como lo ha hecho durante más de una década? ¿O las fuerzas que ha desatado —y otras que escapan a su control— lo relegarán a un segundo plano y conducirán al país hacia un futuro en el que ya no sea la voz dominante?

Una prueba fehaciente de la fuerza política de Trump es su férreo control sobre los republicanos del Capitolio.

Este control se está poniendo a prueba ahora que los legisladores expresan su frustración por su gestión en el tema de Irán, tras la revuelta surgida a finales del año pasado por los archivos de Epstein.

Es probable que la sensación general de malestar político se agrave debido a las largas filas en los aeropuertos, provocadas por la crisis del Departamento de Seguridad Nacional derivada de sus políticas inmigratorias de línea dura.

Los cierres del Gobierno rara vez benefician a ninguno de los partidos, pero la percepción de una nación a la deriva suele volverse en contra de los presidentes impopulares.

Si bien los demócratas aún no han recuperado la confianza de los votantes, están saliendo fortalecidos de su debacle de 2024.

Ahora, son los republicanos quienes observan con temor a los votantes tras una racha de elecciones en las que buscan destituir a los políticos corruptos.

Las divisiones en el movimiento MAGA generan dudas sobre su futura fuerza, mientras que las tensiones generacionales se intensifican en el Partido Demócrata.

La creciente preocupación por los altos precios de los alimentos y la vivienda —que probablemente se vea agravada por la guerra con Irán— está creando un panorama claramente populista para las elecciones presidenciales de 2028.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) predijo el jueves que la guerra elevaría la inflación en Estados Unidos por encima del 4,0 % este año, frente al 2,8 % que pronosticó en diciembre.

Pero Trump afirma haber resuelto la crisis de asequibilidad. Sigue mostrándose indiferente ante las dificultades de muchos estadounidenses, y el jueves declaró que el repentino aumento de los precios de la gasolina “no ha sido tan grave” como esperaba debido a la guerra.

No todos los acontecimientos que pueden transformar la política tienen que ver con Washington.

Esta semana, un jurado de Los Ángeles emitió un fallo histórico contra YouTube y Meta, dictaminando que los directivos de las redes sociales sabían que sus plataformas representaban riesgos para los jóvenes y eran responsables de los problemas de salud mental de una usuaria.

Las empresas planean apelar. Pero el fallo podría abrir una pequeña grieta en el poder de los gigantes tecnológicos. Podría tentar a los políticos ambiciosos a presionar más en sus campañas electorales para abordar las preocupaciones de los padres sobre las redes sociales —y su prima invasiva, la IA—.

No todas las semillas germinan. Pero la política está evolucionando.

Trump ha dominado la vida política estadounidense durante 11 años. Pero después de una década o más, incluso los políticos que marcan una época en las sociedades democráticas comienzan a perder influencia, vienen a la mente la fallecida primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher y la excanciller de Alemania Angela Merkel.

El presidente de EE.UU., que cumplirá 80 años en unos meses, ha asumido el desafío más profundo de sus dos mandatos al lanzar una guerra sin ganarse al país y sin definir claramente una justificación o una estrategia de salida.

Hace un año, Trump estaba orquestando la demostración de poder ejecutivo más agresiva de la historia moderna, aplastando pilares de los círculos de poder liberales con ataques contra grandes bufetes de abogados, universidades de la Ivy League y medios de comunicación.

Doce meses después, su popularidad está cayendo en picado. Tres encuestas de opinión publicadas la semana pasada sitúan su aprobación por debajo del 40 % y la desaprobación de los votantes en un peligroso 60 % o más.

La encuesta de encuestas de CNN sitúa la aprobación del presidente en el 38 %, muy por debajo del umbral de seguridad para los partidos de los presidentes en ejercicio en los años de elecciones de mitad de mandato.

El liderazgo bélico de Trump a menudo ha sido incoherente, desarrollándose en una vorágine de amenazas, plazos y líneas rojas.

Tras predecir a principios de esta semana que un acuerdo de paz podría ser inminente y afirmar que deseaba un acuerdo, el presidente espetó el jueves: “Estoy lejos de estar desesperado. No me importa”.

Unas horas más tarde, otro giro inesperado. Trump suspendió los ataques aéreos contra las centrales eléctricas iraníes, diseñados para obligar a la República Islámica a abrir el estrecho de Ormuz, hasta el 6 de abril.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, puso de relieve, sin querer, el peligro que supone el momento político para el presidente el jueves durante una reunión de gabinete.

“Esto pasará a la historia. Esto marcará su legado”, le comentó Hegseth a su jefe. Y tiene razón: es probable que la guerra defina el segundo mandato del presidente. Si no encuentra pronto la manera de salir victorioso, lo perseguirá en el futuro.

El poder de Trump se ha basado durante mucho tiempo en un control implacable del Partido Republicano.

Encuestas recientes muestran que la decisión del presidente de incumplir su promesa de no iniciar nuevas guerras en el extranjero no ha ahuyentado a sus votantes más leales.

Sin embargo, ha fracturado la coalición ampliada que lo llevó de nuevo al poder en 2024, con un desinterés particular entre los votantes independientes.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac realizada este mes mostró que el 68 % de este grupo desaprueba al presidente.

La percepción de que la base política del presidente es menos sólida queda acentuada por la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora de esta semana.

Si bien normalmente es una celebración triunfal y tumultuosa para Trump, el evento de este año parece ensombrecido por las divisiones dentro del movimiento MAGA, lo que podría indicar una división no solo en torno a Israel, sino también sobre su camino hacia un futuro pos-Trump.

En otra señal de cambio político, una demócrata de Florida ganó un escaño en la legislatura estatal el martes en un distrito tradicionalmente republicano que incluye el complejo turístico Mar-a-Lago de Trump.

Los analistas suelen exagerar las reacciones ante contiendas electorales menores, especialmente aquellas con un simbolismo tan evidente.

Sin embargo, los demócratas han arrebatado 30 escaños en las legislaturas estatales en elecciones especiales y ordinarias durante el último año. No es de extrañar que 35 miembros republicanos de la Cámara de Representantes se retiren o aspiren a cargos superiores este año, la mayor cantidad desde al menos 1930.

Trump no ayuda a calmar la inquietud de los republicanos al no explicar sus objetivos bélicos en Irán.

El presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, describió el miércoles la frustración generalizada entre ambos partidos tras las últimas reuniones informativas con altos funcionarios.

Afirmó que los miembros carecían de información suficiente sobre los planes para las tropas terrestres, el objetivo final y el costo estimado de la guerra.

Mientras tanto, el representante republicano Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, quiere saber por qué se están enviando más infantes de marina y tropas aerotransportadas estadounidenses a Medio Oriente. “No tenemos claridad en este momento, y necesitamos obtenerla”, declaró.

El panorama político también está cambiando en la izquierda.

Los demócratas aún lidian con la agitación generacional e ideológica desatada tras el fracaso de la candidatura del expresidente Joe Biden a la reelección debido a su avanzada edad.

Esta tensión se manifiesta en las primarias de mitad de mandato. En Maine, por ejemplo, las encuestas muestran que la candidata de la dirección del partido, la gobernadora Janet Mills, va por detrás del ostricultor y progresista populista Graham Platner en las primarias demócratas para el Senado.

Esta contienda es crucial para las aspiraciones demócratas de recuperar la mayoría en la cámara y, finalmente, desbancar a la veterana senadora republicana Susan Collins.

El movimiento de jóvenes líderes también salió a la luz este mes en el Senado tras un informe del Wall Street Journal que indicaba que algunos demócratas estaban cansados ​​del liderazgo del líder de la minoría, Chuck Schumer.

Según el Journal, el senador de Connecticut, Chris Murphy, reveló en una cena privada el mes pasado que algunos colegas habían estado realizando recuentos de votos para determinar si existía suficiente apoyo para destituir al demócrata neoyorquino, último vestigio de una era de líderes del partido que se remonta a los tiempos del expresidente Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Murphy declaró el miércoles a Phil Mattingly de CNN que “Schumer tiene un trabajo muy difícil”. Pero añadió: “No es ningún secreto que muchos de nosotros queríamos que el grupo parlamentario luchara con más ahínco y defendiera nuestros principios durante más tiempo”.

Las especulaciones sobre el liderazgo de Schumer son un presagio de una futura era política. Los indicios de que Trump algún día dejará de ser el centro de atención son aún más significativos.

El nuevo Washington aún está lejos de ser una realidad. Pero las tendencias políticas que sentarán sus bases están empezando a perfilarse.

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