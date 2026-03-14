Mientras EE.UU. presiona a Cuba, un Castro conocido como “el Cangrejo” está haciendo apariciones públicas. Por esto importa

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente de Cuba Raúl Castro, apareció por primera vez este viernes en dos actos…

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente de Cuba Raúl Castro, apareció por primera vez este viernes en dos actos públicos junto al presidente Miguel Díaz-Canel, un hecho que, según analistas, plantea interrogantes sobre su cuál es su papel en el liderazgo de Cuba, mientras la isla enfrenta llamados a un cambio de régimen por parte de Estados Unidos.

El viernes por la mañana, Rodríguez Castro participó en una reunión que Díaz-Canel sostuvo con líderes del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único existente en el país, y del Consejo de Ministros. Más tarde, asistió a una conferencia de prensa en la que Díaz-Canel abordó las crisis económica y social de la isla y confirmó que su gobierno había hablado con el de Estados Unidos sobre la presión que Washington ha mantenido sobre La Habana desde la década de 1960 y que se ha intensificado en los últimos meses.

Las apariciones de Rodríguez Castro se produjeron semanas después de que surgieran informes de que presuntamente ha estado en conversaciones con Estados Unidos sobre el futuro de la isla.

Según el sitio Axios, las conversaciones se llevaron a cabo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, eludiendo los canales oficiales del gobierno cubano.

CNN no ha podido verificar esta información con el Departamento de Estado de Estados Unidos ni con el gobierno de Cuba.

Aun así, algunos analistas y muchos cubanos creen que Rodríguez Castro está ganando notoriedad pública e incluso podría asumir un papel de liderazgo en caso de un cambio de gobierno, mientras Cuba enfrenta una inmensa presión política y económica por parte de Estados Unidos.

El gobierno comunista de Cuba, debilitado por décadas de sanciones de Estados Unidos y por mala gestión económica, enfrenta una de sus crisis más graves en años. Los apagones son generalizados, los hospitales están reduciendo las cirugías, la escasez de combustible y alimentos se agrava y el turismo disminuye.

La situación en Cuba se deterioró aún más tras la operación estadounidense del 3 de enero que derrocó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo gobierno durante mucho tiempo había suministrado a la isla de petróleo subsidiado.

Cortar la relación de Venezuela con Cuba forma parte de la estrategia más amplia de Washington contra el gobierno comunista de La Habana. Desde mediados de diciembre, Washington bloquea a Venezuela para que no envíe petróleo a Cuba, estrangulando económicamente a la isla.

Funcionarios estadounidenses dicen que el operativo para capturar a Maduro también expuso las vulnerabilidades de Cuba, al matar a decenas de efectivos de seguridad cubanos asignados a proteger a Maduro, mientras que las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas.

La decisión de Washington de dejar a algunos de los aliados de Maduro en el poder en Venezuela, incluyendo permitir que la vicepresidenta Delcy Rodríguez sea la presidenta encargada, indicó que el gobierno de Donald Trump podría estar dispuesto a llegar a acuerdos con facciones rivales cubanas en lugar de buscar un cambio de régimen total.

Funcionarios estadounidenses ya habían estado celebrando discretamente reuniones secretas con élites venezolanas antes de la captura de Maduro y ahora, según se informa, están explorando contactos similares con figuras influyentes en Cuba.

Rodríguez Castro, de 41 años, es hijo de una de las hijas de Raúl Castro, Débora Castro Espín, y de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un general que encabezó el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un consorcio de empresas bajo mando militar. Rodríguez López-Calleja, quien murió en 2022, fue uno de los hombres más cercanos del expresidente, según informó entonces la agencia AP.

Rodríguez López-Calleja era “un hombre de la entera confianza de Raúl Castro”, dijo Sebastián Arcos, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida. Tras la muerte de Rodríguez López-Calleja, dijo Arcos a CNN, su hijo comenzó a ascender: asumió la responsabilidad de la seguridad de su abuelo durante su presidencia, de 2008 a 2018.

“Raúl Guillermo, ‘el Cangrejo’ (…) se convirtió en jefe de la guardia personal, de la seguridad personal de Raúl”, expuso Arcos. “Eventualmente, se convirtió en jefe de lo que sería el equivalente en Cuba del Servicio Secreto”.

Fotos de la agencia Reuters muestran a Rodríguez Castro custodiando a su abuelo de 94 años en distintos momentos, incluso durante reuniones con el difunto papa Francisco o con altos funcionarios rusos.

Rodríguez Castro también es ampliamente conocido en Cuba como “Raulito”. Es sobrino nieto de Fidel Castro, quien lideró la revolución cubana en 1959 y luego fue presidente del país de 1976 a 2008. Dejó el cargo debido a problemas de salud y murió en 2016.

El experto en relaciones internacionales Fausto Pretelin señaló que Rodríguez Castro no tiene antecedentes conocidos dentro del Partido Comunista de Cuba. Diana Correa, directora del Programa de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, cree que su aparición en los actos públicos de Díaz-Canel el viernes apunta tanto a la influencia que Raúl Castro sigue ejerciendo en la política cubana como a la confianza que el expresidente tiene en su nieto.

“Lo que me llama la atención es justamente que ahorita se dé de forma pública, pero lo que sí valdría la pena preguntarnos, y es muy complicado saber la respuesta, es desde cuándo está actuando como este canal de comunicación”, dijo.

Otro de los hombres más cercanos del expresidente, dijo Arcos, es su hijo Alejandro Castro Espín, visto desde hace tiempo por muchos cubanos como un posible sucesor después de que Castro dejara el cargo en 2018.

“Participan en todas estas reuniones de alto nivel de gobierno, a pesar de que ninguno de los dos tienen puestos en el gobierno. Son los ojos y oídos de Raúl Castro en todo lo que sucede a nivel de gobierno. Por lo tanto, no sería sorprendente que fueran los interlocutores de Raúl Castro en una supuesta negociación con Estados Unidos”, dijo.

CNN contactó a la Presidencia de Cuba para pedir más información sobre las funciones actuales de Rodríguez Castro y Castro Espín.

Ha habido múltiples informes de prensa que afirman que Rubio y Rodríguez Castro han hablado en secreto, algo que ninguno de los dos ha confirmado públicamente.

Al hablar con periodistas al margen de una reunión de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal y Nieves a finales de febrero, Rubio se refirió a la crisis en Cuba.

“Cuba necesita cambiar. Necesita cambiar. Y no tiene que cambiar todo de golpe. No tiene que cambiar de un día para otro. Todos aquí son maduros y realistas”, dijo Rubio el 25 de febrero.

“Y necesitan hacer reformas drásticas. Y si quieren hacer esas reformas drásticas que abran el espacio para la libertad económica y, eventualmente, política del pueblo de Cuba, obviamente a Estados Unidos le encantaría ver eso”, añadió.

Correa enfatizó que, en medio de la crisis en Cuba, muchos ciudadanos ven la mayor presencia de Rodríguez Castro como una señal de que podría estar llegando un cambio de gobierno, enmarcado dentro de conversaciones con Estados Unidos.

“Muchos están ahorita diciendo que sí es el relevo generacional en realidad, tomar las riendas aunque sea un poco detrás de las cámaras, pero sí el control operativo”, dijo. “Al tener a un Castro negociando, al menos para afuera pareciera que están mandando la señal de que la negociación es seria porque esta persona representa a todo el poder estatal”, concluyó.

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