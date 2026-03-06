Mientras Ecuador y EE.UU. avanzan en operaciones conjuntas contra el narcotráfico, Colombia busca fortalecer la ofensiva

Estados Unidos y Ecuador avanzan en operaciones conjuntas con fuerzas militares contra el narcotráfico en el país sudamericano. Y, mientras…

Estados Unidos y Ecuador avanzan en operaciones conjuntas con fuerzas militares contra el narcotráfico en el país sudamericano. Y, mientras siguen las tensiones entre Ecuador y Colombia por las demandas ecuatorianas de un mayor control en la frontera, el Gobierno de Gustavo Petro anunció que, en operativos coordinados tanto con EE.UU. como con autoridades ecuatorianas, destruyeron cinco laboratorios de producción de estupefacientes.

Del operativo participaron en conjunto la Policía de Colombia, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y autoridades de Ecuador, dijo el jueves el ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez.

Los laboratorios estaban situados en Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, y en Tumaco, en el departamento de Nariño. Eran parte de la estructura criminal conocida como alias “Araña”, de acuerdo con la información oficial.

En total se destruyeron dos laboratorios que producían cocaína y tres que procesaban pasta base, con capacidad para producir hasta 7 toneladas de cocaína al mes, dijo el funcionario. La droga luego se transportaba “hacia Ecuador con destino final Centroamérica y Estados Unidos”, según Arnulfo.

“La articulación entre naciones asfixia el crimen transnacional. Seguiremos trabajando de manera coordinada con países aliados para golpear las finanzas de los grupos criminales”, aseguró el ministro de la Defensa de Colombia, que detalló que se incautaron más de 1.300 kilos de cocaína y miles de galones de insumos para procesamiento.

El anuncio del Ministerio de la Defensa de Colombia se produce días después de que el Comando Sur de Estados Unidos difundió el inicio de operaciones conjuntas con fuerzas militares de Ecuador en contra de grupos criminales catalogados como terroristas por el Departamento de Estado.

Mientras Ecuador se alinea con Estados Unidos por apoyo militar contra el narcotráfico, Colombia ordenó la instalación de un radar en la ciudad de Ipiales, en la frontera con Ecuador. El presidente Petro aseguró en X que “la exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana” al justificar su decisión, y remarcó que es “fundamental” la vigilancia de las armadas de los dos países en el paso de los ríos.

Pese a las tensiones entre Ecuador y Colombia, y la escalada arancelaria vigente entre ambas naciones, Colombia sigue siendo un socio fuerte para EE.UU. en la lucha contra el crimen por su capacidad operacional y comercial, dijeron días atrás especialistas consultados por CNN, lo que hace difícil que Ecuador ocupe esa alianza y cambien las relaciones.

La Embajada de Estados Unidos en Quito pidió el jueves por la noche a los estadounidenses que viajan y residen en Ecuador que sigan las recomendaciones de viaje del Departamento de Estado y extremen la precaución en todo el país “debido al riesgo de delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros”.

En un comunicado difundido en X, la sede diplomática mencionó el inicio de operaciones conjuntas entre ambos países y el toque de queda que anunció el presidente Noboa en cuatro provincias para ejecutar operativos policiales y militares. La medida estará vigente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro hasta el 30 de marzo y se extenderá diariamente de 23:00 a 05:00, según la información oficial.

“Recordamos a los ciudadanos estadounidenses presentes en Ecuador que sigan las recomendaciones del gobierno ecuatoriano”, agrega el comunicado, que pide además evitar las zonas cercanas a la actividad policial ecuatoriana, seguir las indicaciones de las autoridades locales y llevar documentos de identificación, ya que las fuerzas de seguridad podrían aumentar los controles y patrullajes.

