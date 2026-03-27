Marco Rubio dice Cuba necesita un cambio de régimen para mejorar su economía

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró su presión para que Cuba impulse un cambio de régimen, y dijo este viernes que se requiere un nuevo liderazgo para que la economía de la isla mejore.
“La economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno. Es así de simple”, declaró Rubio a la prensa en París tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, donde, según indicó, se abordó la situación de Cuba.
“¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?”, bromeó Rubio.
El funcionario añadió que, bajo el liderazgo actual, “el pueblo cubano sufre” y el país es incapaz de “integrarse al siglo XXI”.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.