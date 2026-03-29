March Madness: Illinois y Arizona sellan su pase al Final Four masculino y esperan por los otros dos clasificados

Quedan dos plazas disponibles en el Final Four masculino tras las contundentes victorias obtenidas el sábado por Illinois y Arizona,…

Quedan dos plazas disponibles en el Final Four masculino tras las contundentes victorias obtenidas el sábado por Illinois y Arizona, equipos que acceden al fin de semana decisivo del torneo de la NCAA por primera vez desde principios de este siglo.

Tanto los Illini como los Wildcats se enfrentaron a duros desafíos, pero terminaron despegándose con facilidad en sus respectivos partidos de la “Elite Eight” disputados la noche del sábado.

Por su parte, el torneo femenino de la NCAA concluyó el sábado su ronda del “Sweet 16”, y este domingo se definirán los equipos que obtendrán su pase al Final Four femenino, que se celebrará en Phoenix.

Esto es lo más destacado de la jornada del sábado y lo que no te puedes perder este domingo.

La doble jornada del sábado comenzó con un duelo enteramente de la “Big Ten” entre el noveno cabeza de serie de la Región Sur, Iowa, y el tercer cabeza de serie, Illinois, en Houston.

Los Hawkeyes, que registraron un balance de apenas 10-10 en los partidos de conferencia de la “Big Ten” durante la temporada regular, han lucido como un equipo totalmente distinto en el March Madness. Esa tendencia se mantuvo en los primeros minutos de su encuentro contra Illinois, cuando Iowa tomó una ventaja inicial de 9-0.

El escolta de Illinois, Andrej Stojakovic —hijo del veterano jugador de la NBA Peja Stojakovic— aportó una chispa de energía al salir desde el banquillo, permitiendo a los Illini reaccionar y reducir la desventaja a tan solo un punto. Sin embargo, la mano certera del escolta de Iowa, Bennett Stirtz —quien anotó 15 puntos en la primera mitad— mantuvo a los Hawkeyes por delante en el marcador, llegando al descanso con una ventaja de 32-28.

Se produjo una interrupción de 11 minutos a mediados de la primera mitad, cuando la bocina del Toyota Center no dejaba de sonar estrepitosamente. Finalmente, los oficiales tuvieron que desconectar por completo el marcador central suspendido para silenciar el ruido; el partido se reanudó utilizando una bocina de aire manual.

Illinois tomó la delantera por primera vez en el encuentro durante los primeros minutos de la segunda mitad, gracias a una jugada de “dos más uno” protagonizada por David Mirkovic.

A partir de ese momento, este duelo regional se convirtió en un constante vaivén, con los Hawkeyes y los Illini intercambiándose el liderato la asombrosa cifra de 13 veces a lo largo de la segunda mitad.

A medida que los minutos se consumían y la tensión aumentaba, Illinois exhibió la calidad que permitió a los Illini vencer a los Hawkeyes durante su enfrentamiento en la temporada regular. Una racha de 8-0 de Illinois otorgó a los Illini un respiro.

Iowa no logró generar mucho juego ofensivo más allá de Stirtz —quien anotó 24 puntos, la cifra más alta del equipo—, e Illinois se abrió paso con autoridad para lograr una victoria de 71-59 y alcanzar su primer Final Four desde 2005.

El escolta de primer año Keaton Wagler marcó el ritmo para Illinois, anotando 25 puntos para liderar la tabla de anotadores. Stojakovic finalizó con 17 puntos saliendo desde el banquillo.

Los Illini se enfrentarán al ganador de la final de la Región Este —entre el cabeza de serie n.º 1, Duke, y el n.º 2, UConn— en el Final Four que se celebrará en Indianapolis.

Los Arizona Wildcats avanzan al Final Four por primera vez en 25 años, tras superar con contundencia a los Purdue Boilermakers con un marcador final de 79-64.

Los Wildcats, cabezas de serie número 1 de la Región Oeste, llegaron al March Madness como uno de los grandes favoritos para alzarse con el campeonato; sin embargo, los campeones de la conferencia “Big 12” se toparon el sábado por la noche con un duro desafío en la figura del campeón del torneo de la conferencia “Big Ten”.

Al principio, parecía que Arizona se encaminaba hacia otra victoria cómoda frente al equipo de Purdue, dado que los Wildcats lograron establecer una ventaja de 19-12 sobre unos Boilermakers de menor estatura física.

No obstante, la ofensiva de Arizona se estancó y Purdue comenzó a imponer su voluntad sobre los Wildcats a medida que transcurría la primera mitad del encuentro. Braden Smith, recientemente coronado como el líder de asistencias de la NCAA, estuvo omnipresente en el juego de Purdue. Lideró al equipo durante la primera mitad con 11 puntos, sumando además cuatro rebotes y cuatro asistencias, impulsando así a Purdue a llegar al descanso con una ventaja de 38-31.

Tras el intermedio, los Wildcats salieron de los vestuarios mostrando su verdadera identidad, superando en intensidad a los Boilermakers tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo de la cancha. Y después de encadenar una racha de 7-0 en los primeros minutos de la segunda mitad, los Wildcats lograron empatar el partido a 42-42.

Los Wildcats mantuvieron el pie en el acelerador en una ofensiva sostenida que permitió a Arizona abrirse un pequeño margen de respiro para, acto seguido, ampliar esa ventaja hasta alcanzar una diferencia de dos dígitos.

A medida que avanzaba la segunda mitad —salvo por una última reacción de los Boilermakers—, Arizona se mostró como una fuerza de la naturaleza. Purdue no encontró respuestas ante el ataque total de los Wildcats, y el desenlace del partido comenzó a sentirse tan inevitable como la gravedad.

La ventaja se amplió a 13 puntos a falta de tres minutos y llegó a los 15 mientras el reloj seguía su curso. Purdue bajó la intensidad defensiva y permitió que Arizona consumiera el tiempo restante mediante el bote del balón, sellando así el pase de los Wildcats a su primer Final Four desde 2001: un lapso de tiempo casi inconcebible para un programa de tan gran prestigio.

Resultados completos de la rama masculina del sábado:

Illinois 71-59 Iowa

Arizona 79-64 Purdue

El “Sweet 16” femenino concluyó el sábado con cuatro partidos en los que entraron en acción dos cabezas de serie número 1.

South Carolina, dirigido por la entrenadora principal Dawn Staley, lució como un aspirante al campeonato, al tiempo que las Gamecocks desmantelaban al equipo número 4, Oklahoma, con un marcador de 94-68.

El primer cabeza de serie, Texas Longhorns, se deshizo con facilidad de su rival de la SEC y quinto cabeza de serie, Kentucky, al imponerse por un marcador de 56-44, sellando así su pase para enfrentarse a los Michigan Wolverines en la “Elite Eight”.

El segundo cabeza de serie, Michigan, superó con holgura al tercer cabeza de serie, Louisville, por 71-52 en el primer partido de la ronda de “Sweet 16” femenina disputado este sábado.

La tercera cabeza de serie, TCU, puso fin a las aspiraciones de “Cenicienta” de la décima cabeza de serie, Virginia, que buscaba convertirse en apenas la segunda décima cabeza de serie en la historia en alcanzar la ronda “Elite Eight”. Las Horned Frogs despacharon a las Cavaliers por 79-69 y avanzan para enfrentarse a las Gamecocks.

Todos los resultados de la rama femenina del sábado:

Michigan 71-52 Louisville

Texas 76-54 Kentucky

South Carolina 94-68 Oklahoma

TCU 79-69 Virginia

(6) Tennessee vs. (1) Michigan

El primer partido masculino del domingo enfrenta al equipo n.º 6, Tennessee (de la SEC), contra el cuarto equipo representante de la “Big Ten”: el n.º 1, Michigan.

Dusty May tiene a los Wolverines al borde del Final Four; sin embargo, Michigan tendrá que superar a un físico equipo de los Volunteers que busca alcanzar el primer Final Four en la historia de su universidad.

Los Volunteers y los Wolverines se enfrentarán a las 2:15 p.m. de Miami (11 a.m. de Los Ángeles) en el United Center de Chicago.

(2) UConn vs. (1) Duke

El fin de semana concluye con un duelo de pesos pesados ​​entre dos programas de la élite histórica del baloncesto universitario (las llamadas “blue bloods”). Duke, el cabeza de serie n.º 1 de la clasificación general y ganador de cinco campeonatos nacionales, se medirá ante UConn, ganador de seis títulos.

Los Blue Devils buscan avanzar a su segundo Final Four consecutivo —y el decimonoveno en su historia—, mientras que los Huskies aspiran a lograr la octava aparición de su universidad en esta instancia.

Ambos equipos se verán las caras a las 5:05 p.m. de Miami (2:05 p.m. de Los Ángeles) en el Capital One Arena de Washington, D.C.

El Final Four está programado para el próximo sábado 4 de abril en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis, con la disputa de los dos partidos de semifinales.

Dos días después, se coronará a un nuevo campeón nacional.

Comienza el “Elite Eight” femenino

El Elite Eight femenino dará comienzo oficialmente este domingo con dos partidos:

N.º 1 UConn vs. N.º 6 Notre Dame, 1 p.m. de Miami (10 a.m. de Los Ángeles), por ABC.

N.º 1 UCLA vs. N.º 3 Duke, 3 p.m. de Miami (12 p.m. de Los Ángeles), por ABC.

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