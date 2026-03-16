Mapa de alertas y estados amenazados por tormentas invernales y nieve en EE.UU.

Se prevé que más de 250 millones de personas en EE.UU. (casi el 75% de la población del país) experimenten…

Se prevé que más de 250 millones de personas en EE.UU. (casi el 75% de la población del país) experimenten algún tipo de fenómeno meteorológico adverso debido a la tormenta actual. Esto podría manifestarse en forma de tormentas eléctricas severas, nieve, ventiscas, fuertes vientos generalizados que se alejan de las precipitaciones o un mayor riesgo de incendios.

Decenas de millones de personas en el centro de Estados Unidos sintieron la furia de la tormenta el domingo. Ahora, esta se dirige hacia la costa este.

Casi 13 millones de personas en la región del Atlántico Medio del país se encuentran bajo una amenaza de tormenta severa de nivel 4 de 5, y cerca de 25 millones más están bajo un riesgo de nivel 2 o 3 de 5 desde Florida hasta Nueva York. Algunos tornados que se formen podrían ser fuertes y duraderos, capaces de causar daños de categoría EF2 o superior.

Nieve podría caer en Tennessee, Misisipi, Alabama y el norte de Georgia apenas unas horas después de que fuertes tormentas azotaran la zona con vientos dañinos.

Este cambio drástico en el clima se debe a una gran masa de aire frío que llega tras las tormentas. Podría combinarse con la humedad residual suficiente para provocar la caída de copos de nieve en el sur entre la mañana y las primeras horas de la tarde.

En Jackson, Misisipi, cayeron copos de nieve y aguanieve en la última hora.

La nieve no supondrá un problema en las carreteras, ya que las temperaturas están por encima del punto de congelación, pero representa un gran cambio con respecto a las fuertes tormentas que azotaron la zona recientemente y al periodo de calor que batió récords a finales de la semana pasada.

Estados Unidos tiene la mayor probabilidad de vientos dañinos por tormentas severas desde 2018: un 60 %.

Un área que se extiende desde el norte de Carolina del Sur hasta la frontera entre Pensilvania y Maryland se encuentra bajo esta importante amenaza, como se observa en la zona morada de la imagen superior. También es la mayor probabilidad registrada para Washington D. C. y Baltimore.

Estar en la zona del 60 % significa que existe un 60 % de probabilidad de que las tormentas produzcan vientos dañinos de al menos 93 km/h (58 mph), criterios típicos de tormentas severas.

Según el Centro de Predicción de Tormentas, también son posibles vientos más fuertes, potencialmente superiores a los 120 km/h (75 mph), en la zona. Esto se indica con las líneas negras discontinuas bajo “intensidad” en la imagen superior.

Más de 4 millones de personas, desde el norte de Florida hasta el sur y este de Georgia y el centro de Carolina del Sur, se encuentran bajo una nueva alerta de tornado vigente hasta las 2 p. m. (hora del este) del lunes, según el Centro de Predicción de Tormentas.

Tallahassee (Florida), Savannah (Georgia) y Columbia (Carolina del Sur) son algunas de las ciudades incluidas.

Es probable que se formen algunos tornados, y es posible que se produzca uno de categoría EF2 o superior.

Las fuertes ráfagas de viento también representan un grave peligro, ya que podrían derribar árboles y causar cortes de energía. Son posibles ráfagas aisladas de hasta 128 km/h.

El granizo no representa una gran amenaza, pero si cae, podría alcanzar el tamaño de una moneda de 25 centavos.

The-CNN-Wire

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