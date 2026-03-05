Lucharon en Iraq. Ahora son las voces más fuertes entre los congresistas demócratas contra la guerra de EE.UU. con Irán

El representante Eugene Vindman forma parte de una generación de jóvenes demócratas que se postularon para el Congreso, en parte,…

El representante Eugene Vindman forma parte de una generación de jóvenes demócratas que se postularon para el Congreso, en parte, debido a su experiencia en la lucha contra una guerra eterna en Medio Oriente.

Estos demócratas son algunos de los primeros y más vocales críticos de la decisión del presidente Donald Trump de llevar a Estados Unidos a la guerra con Irán, una opinión que los pone en desacuerdo con algunos de los miembros más intervencionistas de su partido.

“No derramaré ni una lágrima por el régimen iraní ni por el ayatola. Entiendo la amenaza, pero también entiendo que las guerras son fáciles de iniciar y difíciles de terminar”, declaró Vindman, veterano del Ejército con 25 años de servicio, el miércoles por la mañana frente al Capitolio de Estados Unidos, hombro con hombro con media docena de veteranos demócratas. “Este es un compromiso con la sangre y el dinero estadounidenses en un conflicto en el que no necesitábamos involucrarnos”.

“Cuando las élites en Washington hacen sonar los tambores de guerra, se golpean el pecho, hablan de los costos de la guerra y actúan con dureza, no están hablando de que lo hagan”, añadió el representante Jason Crow de Colorado, quien sirvió tres veces en Iraq.

Los líderes del partido, incluyendo al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, están amplificando esas voces mientras los demócratas buscan sortear las consecuencias de la rápida escalada de la guerra.

Si bien Vindman y sus compañeros veteranos demócratas saben que tienen pocas posibilidades de bloquear las acciones de Trump en el Congreso, dominado por el Partido Republicano, intentan hablar con un público estadounidense escéptico, argumentando que la administración Trump ha traicionado una promesa fundamental a pocos meses de las elecciones intermedias.

Pero es una línea difícil de seguir para los demócratas. Los líderes del partido se enfrentan a profundas divisiones dentro de sus filas, en particular entre un bloque proisraelí que se espera que desafíe al liderazgo en una votación clave en la Cámara de Representantes el jueves, que intentará limitar los poderes militares de Trump en el extranjero.

Un demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania, fue el único de su partido que se opuso a una votación similar en el Senado el miércoles.

Por ahora, la mayoría de los demócratas condenan firmemente la decisión de Trump de atacar a Irán sin buscar primero la aprobación del Congreso. Pero el partido pronto también se verá obligado a lidiar con la realidad de apoyar a las tropas estadounidenses en el conflicto en Irán, incluyendo preguntas sobre si gastar miles de millones de dólares más para apuntalar las operaciones estadounidenses.

Los líderes del partido están ansiosos por no repetir la historia y sembrar las divisiones que los aquejaron durante la guerra de Iraq hace más de 20 años. También saben que es solo el comienzo de un conflicto que podría durar semanas, meses o incluso más, y que pondrá a prueba la capacidad de los demócratas para mantenerse unidos.

En una reunión a puertas cerradas el martes por la noche, Jeffries se reunió con un bloque de aproximadamente media docena de demócratas pro-Israel para exponer sus argumentos a favor de respaldar la medida de poderes de guerra, y pasó casi una hora escuchando la oposición de sus compañeros, según dos personas familiarizadas con la reunión.

Pero esa reunión terminó sin que esos miembros se comprometieran a apoyar la medida.

“No me hizo cambiar de opinión”, declaró a CNN el representante Greg Landsman, uno de los asistentes a la reunión.

Horas antes, Landsman ofreció una evaluación sorprendentemente favorable a los ataques iniciales de la administración en Irán y prometió oponerse a la resolución bipartidista para frenar el uso de la fuerza por parte del presidente en el país sin la aprobación del Congreso, lo que, según él, podría obstaculizar el trabajo de los militares en el extranjero.

“Soy más de los que priorizan al país, así que hago lo que considero mejor para el país y para mis electores, para el distrito, en este caso, la seguridad nacional. Para mí, esto fue una decisión obvia. Tuvieron una oportunidad para eliminar recursos militares muy específicos para debilitar al régimen iraní. Como resultado, estaremos más seguros”, declaró Landsman, aunque añadió que el Congreso debería opinar si el conflicto iraní “va más allá” de sus objetivos actuales.

Al otro lado del Capitolio, Fetterman fue aún más lejos, acusando a su partido de silenciar su apoyo a la operación de Trump porque “tienen miedo” de la base.

“¿Por qué no podemos simplemente decir: ‘El mundo es más seguro’?”, preguntó Fetterman a los periodistas al ser interpelado sobre la oposición de la mayoría de los demócratas a los ataques. “¿Por qué no pueden simplemente reconocer que las personas más malvadas del mundo fueron eliminadas?”

Sin embargo, las opiniones de Landsman y Fetterman contrastan marcadamente con las de muchos de sus colegas, incluido el bloque de demócratas de seguridad nacional que han argumentado que la medida de Trump hace que el país sea dramáticamente menos seguro sin considerar los costos para las tropas estadounidenses.

“Si vuelvo a escuchar a un halcón de guerra, que nunca ha servido un solo día en uniforme, sentado en una oficina bañada en oro en Washington o Mar-a-lago o en cualquier otro lugar, tratando de hablar con dureza sin haber visto nunca de qué se trata la guerra, voy a perder la cabeza”, declaró el representante demócrata de Nueva York Pat Ryan, un veterano de combate que fue enviado dos veces a Iraq.

Ryan forma parte del grupo de demócratas, en su mayoría de unos 40 años, que estuvieron desplegados en Iraq y Afganistán durante los aproximadamente 25 años que Estados Unidos mantuvo tropas allí.

Vindman, quien estuvo desplegado en Iraq, sirvió como oficial de infantería, paracaidista y abogado militar. Su hermano gemelo, Alex, resultó herido en un ataque con artefacto explosivo improvisado en Iraq con un proyectil de fabricación iraní, declaró Vindman el miércoles.

Los líderes demócratas rechazan firmemente las acusaciones de Fetterman de que están tratando de complacer a una base liberal.

El senador Brian Schatz, demócrata de Hawai, advirtió que los demócratas deben tener cuidado de no pensar demasiado en la política de esto.

“Creo que esto es un error estratégico en el sentido geopolítico, creo que es moralmente cuestionable y es políticamente increíblemente impopular, así que no se engañen”, señaló en general sobre los demócratas que están indecisos sobre la resolución de poderes de guerra.

Pero la disputa sobre los poderes de guerra es solo el comienzo. Una cosa es que los demócratas se mantengan unidos sobre si el Congreso debería tener más influencia en el inicio de un conflicto con Irán, y otra muy distinta es que los demócratas se enfrenten a la realidad de que una batalla prolongada podría obligarlos a lidiar con cuestiones más importantes sobre el suministro de fuerzas estadounidenses en la región.

Ya hay indicios de que el Congreso podría necesitar aprobar legislación en las próximas semanas o meses para proporcionar más fondos y armas, como mínimo para reabastecer las municiones que se han reducido en el conflicto hasta la fecha.

Esta cuestión podría dividir aún más a los demócratas a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato.

“Quiero asegurarme de que nuestros militares y ciudadanos estadounidenses en la región estén protegidos en la medida de lo posible”, declaró el senador Mark Kelly, demócrata de Arizona y veterano. “Debemos ser capaces de proteger a nuestras tropas, y hay mucha gente en peligro ahora mismo, así que analizaremos detenidamente sus propuestas”.

El senador demócrata de Arizona, Rubén Gallego, veterano de combate del Cuerpo de Marines que sirvió en Iraq, afirmó que deberá analizar detenidamente cualquier solicitud de financiación suplementaria, pero sostiene que es una cuestión difícil para los legisladores y, en particular, para los veteranos.

El sábado por la mañana, cuando Gallego vio la noticia del ataque en Irán, pensó: “Aquí vamos de nuevo”.

“Hay una parte de mí que quiere asegurarse de que todo el equipo que nuestras tropas necesitan para estar protegidas esté ahí, al mismo tiempo que financian una guerra de elección por US$ 50.000 millones cuando ya hay un presupuesto de US$ billón cuando ya han agregado otros US$ 175.000 millones al presupuesto del DHS, lo que lo hace muy difícil”, sostuvo.

