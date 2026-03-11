Países acuerdan una liberación histórica de reservas de crudo para bajar precios del petróleo y la gasolina

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron de forma unánime este miércoles liberar 400 millones…

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron de forma unánime este miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo al mercado global —la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de la historia— en una medida drástica destinada a reforzar el suministro de crudo y contener el aumento repentino de los precios causado por la reciente crisis en Oriente Medio.

“Los países de la AIE pondrán a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo para compensar la pérdida de suministro debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz”, declaró el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, en una declaración en directo transmitida a través de su sitio web.

“Esta es una medida importante que busca aliviar el impacto inmediato de la perturbación en los mercados. Pero, para ser claros, lo más importante para restablecer la estabilidad de los flujos de petróleo y gas natural es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz”, añadió Birol.

La cantidad récord recomendada supera con creces los 182 millones de barriles de petróleo que los países pusieron en el mercado en dos tramos en 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. Estados Unidos vendió otros 180 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo ese mismo año.

A pesar del llamativo volumen de la última liberación acordada, es posible que esta medida no compense lo que supone un impacto aún mayor en el suministro de petróleo debido al cierre casi total del estrecho de Ormuz, vía por la que circula aproximadamente una quinta parte de la producción mundial diaria de petróleo, pero que actualmente está intransitable para los petroleros debido a problemas de seguridad.

La liberación sería insignificante en comparación con los aproximadamente 15 millones de barriles diarios de crudo y otros productos petrolíferos “atrapados en el estrecho de Ormuz”, escribió Amrita Sen, fundadora de la firma de inteligencia de mercado Energy Aspects, en una nota antes del anuncio de la AIE, que se había anticipado en los medios de comunicación. Otras estimaciones sitúan la cantidad bloqueada en 20 millones de barriles diarios.

Sen añadió que 400 millones de barriles “se absorberían en tan solo 25 días”, lo que no alcanzaría a compensar la pérdida de suministro y “dejaría pocas opciones para controlar los precios”.

De hecho, el anuncio de la AIE no ha contribuido a frenar los precios del petróleo.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subió casi un 3 %, situándose en torno a los US$ 90 por barril, tras la intervención de Birol. El WTI, la referencia estadounidense, subió más de un 2,3 %, cotizando en torno a los 85 dólares por barril.

La liberación de las reservas de petróleo sería “una medida temporal, y solo la desescalada militar puede impulsar el crudo a un nivel sostenible”, escribió Francesco Pesole, estratega del banco holandés ING, en una nota.

Sin embargo, las perspectivas de reabrir el vital estrecho de Ormuz parecen aún más lejanas, ya que Irán está colocando minas en esta importante vía fluvial, según informaron a CNN dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses sobre el tema. Aunque la minería aún no es extensa, se cree que Irán posee alrededor de 6.000 minas navales, según un informe del Congreso de Estados Unidos publicado el año pasado.

“El éxito de Irán en la colocación de minas en el Estrecho ha llevado la crisis a una nueva dimensión”, escribió Ben Emons, director de inversiones de FedWatch Advisors, en una nota.

Con un cambio sustancial en la campaña militar, el control de Irán sobre el Estrecho se intensificará, con la posibilidad de instalar más minas, dada su capacidad. Por eso, el mercado petrolero considera la liberación de 400 millones de barriles de la AIE como una pistola de agua, no como una bazuca, añadió.

Los precios del petróleo han experimentado una gran fluctuación en las últimas 48 horas. El lunes, tanto el Brent como el WTI superaron los 100 dólares por barril por primera vez en casi cuatro años, para luego desplomarse al día siguiente. El crudo Brent cerró el martes con una baja de más del 11 % respecto al cierre del día anterior, a US$ 87,80 por barril, su mayor caída en un día desde marzo de 2022.

La caída se vio impulsada en gran medida por los comentarios previos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que la guerra terminaría “muy pronto”, así como por el anuncio de Saudi Aramco —el mayor productor de petróleo del mundo— de que aumentaría el flujo de crudo a través de su oleoducto hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, lo que le permitiría reanudar el 70 % de sus envíos habituales de petróleo.

Irán anunció este miércoles por la mañana que había lanzado su “operación más intensa y pesada” desde el inicio de la guerra, según medios estatales, mientras que Israel anunció una nueva oleada de ataques contra Teherán.

También el miércoles, se informó del impacto de tres buques por proyectiles desconocidos cerca del estrecho de Ormuz, según la agencia marítima del Reino Unido.

El bloqueo casi total de la vía fluvial ha provocado un aumento repentino de los precios del crudo, con el Brent todavía un 23 % por encima del nivel de US$ 73 en el que cotizaba antes del ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El WTI cotiza aproximadamente un 28 % más alto.

Natasha Bertrand, Sophie Tanno y Maisie Linford, de CNN, contribuyeron con este reportaje.

