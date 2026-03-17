Los precios del petróleo se disparan mientras Irán advierte que el estrecho de Ormuz “no puede volver a ser como antes”

Los precios del petróleo repuntaron el martes y los precios del gas en Estados Unidos subieron, a medida que Irán…

Los precios del petróleo repuntaron el martes y los precios del gas en Estados Unidos subieron, a medida que Irán intensificaba sus ataques contra la infraestructura energética en todo Medio Oriente y una figura importante del régimen sugería que el crucial estrecho de Ormuz no sería seguro para los barcos en un futuro próximo.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subió un 3 % y se cotizó en torno a los US$ 103 el barril, tras haber repuntado más de un 4 % al inicio de la sesión. El WTI, la referencia estadounidense, subió un 3,7 % y se cotizó en torno a los US$ 97 el barril.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos continuaron subiendo, aumentando 7 centavos el martes hasta alcanzar un promedio nacional de US$ 3,79 por galón, el precio más alto para un galón de gasolina regular desde octubre de 2023, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

En una entrevista televisada el martes, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que el estrecho de Ormuz sigue estando amenazado debido a la presencia estadounidense e israelí en la región del golfo Pérsico.

“El estrecho de Ormuz no puede volver a ser como antes ni regresar a sus condiciones anteriores”, declaró Qalibaf, añadiendo que “ya no existe seguridad alguna”. Asimismo, advirtió que las bombas y los aviones estadounidenses no podrían destruir las instalaciones de armamento de Irán.

Los recientes ataques de Irán contra la infraestructura energética han aumentado la preocupación por el suministro mundial de petróleo y gas natural. Los Emiratos Árabes Unidos suspendieron las operaciones en su yacimiento de gas natural Shah, en las afueras de Abu Dabi, tras un ataque con drones el martes. Otro ataque con drones provocó un incendio en el importante puerto petrolero emiratí de Fujairah, mientras que un yacimiento petrolífero iraquí también fue atacado.

Mientras tanto, un buque cisterna fue alcanzado por un “proyectil desconocido” a última hora del lunes cerca de Fujairah, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido. El centro ha registrado más de una docena de ataques contra buques en el Golfo Pérsico y cerca del estrecho de Ormuz desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

En una nueva señal de escalada, Israel anunció la noche del lunes la muerte del jefe de seguridad iraní, Ali Larijani. Irán aún no ha confirmado el presunto asesinato de Larijani.

El repunte de los precios del petróleo del martes se produjo tras la caída de la sesión anterior. El lunes, el Brent cerró con una baja del 2,8 % y el S&P 500 registró su mejor desempeño diario desde el inicio de la guerra, “ante las crecientes esperanzas de que se reanudaran los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz”, declaró Jim Reid, jefe de investigación macroeconómica global de Deutsche Bank.

Los precios del petróleo crudo siguen siendo un 40% más altos que antes de que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán llevaran a Teherán a bloquear el estrecho de Ormuz, que normalmente es una vía de paso para aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha pedido a los aliados que ayuden a reabrir el estrecho, advirtiendo que la OTAN se enfrenta a un futuro muy sombrío si los países no prestan su ayuda. Sin embargo, los líderes europeos siguen mostrándose cautelosos ante la posibilidad de verse involucrados en la guerra.

El lunes, la Unión Europea decidió no ampliar sus operaciones navales en Oriente Medio tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores.

“A Europa no le interesa una guerra sin fin”, declaró Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, a los periodistas en Bruselas tras la reunión. “Esta no es la guerra de Europa”, afirmó, aunque añadió que los intereses europeos están “directamente en juego”.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, declaró el lunes que Gran Bretaña está colaborando con sus aliados, incluidos los de Europa, en un plan para “restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y mitigar el impacto económico”, sin ofrecer detalles. Sin embargo, recalcó que el Reino Unido “no se verá involucrado en la guerra”.

Asimismo, el lunes, la Agencia Internacional de Energía anunció que sus países miembros pueden liberar reservas adicionales de petróleo de emergencia si fuera necesario, además de los 400 millones de barriles que comenzarán a llegar a los mercados mundiales esta semana.

La histórica liberación acordada hasta el momento, una vez completada, reducirá las reservas de emergencia en los países de la AIE en tan solo un 20 %, según declaró el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, en un comunicado televisado. “A pesar de esta enorme liberación, aún nos quedan muchas existencias”, añadió.

Pero también advirtió: “Si bien la liberación de nuestras reservas puede proporcionar un colchón por ahora, no es una solución duradera… lo más importante para que se restablezcan los flujos estables de petróleo y gas (natural) es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz”.

Con información de Helen Regan, Mitchell McCluskey, Lex Harvey, Christian Edwards y David Goldman, de CNN.

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