Los monstruitos Labubu llegarán al cine de la mano del creador de “Wonka” y “Paddington”

Sony Pictures y la empresa china Pop Mart confirmaron el miércoles que producirán una película sobre Labubu —el duende travieso…

Sony Pictures y la empresa china Pop Mart confirmaron el miércoles que producirán una película sobre Labubu —el duende travieso que se popularizó como juguete convirtiéndose en un fenómeno global de ventas— que contará con la dirección de Paul King, el realizador de las cintas “Wonka” y “Paddington”.

La película, según un reporte de Screendaily, se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y será una mezcla en acción real e imágenes creadas en computadora, en el estilo de lo que Disney hizo en la nueva versión de “Lilo & Stitch”, en 2025.

La cinta sobre Labubu expandirá la historia del personaje, que forma parte del universo de muñecos llamado The Monsters de la minorista china Pop Mart, con sede en Beijing. Kasing Lung, el ilustrador de Hong Kong que creó el personaje de Labubu, será productor ejecutivo del film.

En 2024, Pop Mart generó ingresos en Estados Unidos de 3.000 millones de yuanes (US$ 410 millones) de los 13.040 millones de yuanes (US$ 1.800 millones) que generó en todo el mundo.

Además de dirigir la película, King coescribirá el guion junto con Steven Levenson (“Dear Evan Hansen”) y se desempeñará como productor junto a Michael Schaefer y Wenxin She.

King es un director británico nominado en varias oportunidades a los premios BAFTA en Reino Unido por sus películas “Paddington” (2015), “Paddington 2” (2018) y “Wonka” (2024).

The-CNN-Wire

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