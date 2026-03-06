Los influencers impulsaron la reputación de Dubai como un refugio seguro en Medio Oriente. La guerra podría cambiarlo

Los recientes ataques de Irán en Dubai han dañado considerablemente la reputación de la ciudad como un “refugio seguro”. Y…

Los recientes ataques de Irán en Dubai han dañado considerablemente la reputación de la ciudad como un “refugio seguro”.

Y las primeras líneas de esta guerra de relaciones públicas están encabezadas por un grupo glamuroso de influencers de alto perfil establecidos allí. “Vives en Dubai, ¿no tienes miedo?”

Ellos muestran un rostro colectivo de valentía, compartiendo imágenes panorámicas del emirato de los Emiratos Árabes Unidos y videos tranquilizadores de sus líderes. Dicen que no tienen miedo, con explicaciones sospechosamente vagas como “porque sé quién nos protege”.

Aunque la mayoría de los misiles dirigidos a Dubai han sido interceptados, los ataques han dañado algunos de sus lugares más emblemáticos, incluidos el hotel Fairmont The Palm de cinco estrellas y el Jumeirah Burj Al Arab.

“Esta es la peor pesadilla total de Dubai, ya que su esencia dependía de ser un oasis seguro en una región conflictiva”, escribió Cinzia Bianco, experta en la península arábiga y la región del golfo en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en una publicación compartida en X.

“Puede haber forma de ser resilientes, pero no hay vuelta atrás”.

La población de Dubai ha crecido rápidamente en los últimos años, superando los cuatro millones por primera vez el año pasado, según datos oficiales, con más del 90 % de los recién llegados compuestos por extranjeros.

El emirato ha atraído de manera constante a empresarios internacionales, profesionales y, por supuesto, influencers.

De hecho, Dubai se ha convertido en un centro global de influencers en los últimos años, con aproximadamente 50.000 que llaman a la ciudad su hogar.

El año pasado, el popular youtuber e inversor en tecnología Oli White anunció que dejaba Londres para mudarse a Dubai, mientras que la influencer irlandesa Aideen Kate también se trasladó al emirato en 2025.

Su condición de zona libre de impuestos y su clima soleado han resultado atractivos para muchos, junto con sus rascacielos récord, sus gigantescos centros comerciales y sus islas artificiales.

“Los influencers llegan más rápido de lo que se llenan las reservas de brunch un sábado. Cada día, nuevas personalidades digitales aterrizan en [Dubai International] con un sueño, una cámara y un plan de acción”, dijo Samet Özetçi, cofundador de Walther Kranz Agency, a Arabian Business en 2025.

Dubai ha apostado por esto lanzando una campaña gubernamental, Creators HQ, dirigida a emprendedores, e introduciendo una “visa dorada” renovable por 10 años, mientras que la Beautiful Destinations Academy, que se describe como el “primer programa del mundo” dedicado a formar creadores de contenido de viajes, se lanzó en Dubai el año pasado.

Hasta hace poco, el hashtag Dubai evocaba instantáneamente publicaciones cuidadosamente curadas de influencers que mostraban un estilo de vida lujoso lleno de diversión y glamour.

Sin embargo, estas imágenes perfectas suelen ser vistas como publicidad que ignora problemas mucho menos glamorosos del destino, incluidos abusos a los derechos humanos.

Los ataques de Irán han dominado comprensiblemente las publicaciones recientes en redes sociales.

“Huimos de un lugar buscando paz, y anoche nos recordó lo frágil que puede ser esa sensación de seguridad. Fue aterrador”, escribió la modelo e influencer Petra Ecclestone en una publicación el fin de semana, describiendo el sábado como “una de las noches más aterradoras y peores de mi vida”.

“Fue aterrador. Pero estamos a salvo”.

La creadora de contenido Nicole Meera, de 25 años, quien se mudó a Dubai en 2022 con el objetivo de desarrollar su carrera, también se sintió atraída por la reputación “segura” del destino. Sin embargo, desde que comenzaron los ataques ha estado “reconsiderando muchas cosas”.

“Muchos de nosotros estamos en shock, tratando de procesar lo que está pasando”, dice Meera a CNN Travel, antes de admitir que sentirse segura era algo que había llegado a “dar por sentado” tras vivir tres años allí.

“Nunca esperas realmente que un lugar como Dubai se vea afectado por esto, aunque estemos relativamente cerca”.

Meera se enteró de las noticias sobre los ataques por un mensaje de texto de su madre, que reside en Europa, el sábado, pero no comprendió la gravedad de la situación hasta que su novio le escribió para preguntarle si había “oído las bombas”.

“No me había dado cuenta de que realmente nos estaban atacando”, dice. “No había escuchado nada hasta ese momento. Así que eso cambió todo”.

Más tarde esa noche, Meera comenzó a escuchar “ruidos fuertes”, antes de ver “misiles siendo interceptados justo sobre nuestras cabezas”.

Las impactantes escenas fueron documentadas por varios influencers en el emirato, incluido el DJ Will Bailey, quien compartió un video desde la cabina de un club de playa en Dubai mientras los misiles eran lanzados cerca.

“Eso estaba a metros de nosotros, miren esto”, dice Bailey en el video publicado en Instagram, mientras gira la cámara para mostrar llamas que envolvían el hotel Fairmont The Palm. “Dios mío”.

Mientras tanto, una influencer australiana que reside en Dubai compartió un video de su reacción a los misiles en el horizonte.

“Tengo miedo. Realmente tengo mucho miedo”, dijo la mujer en el video, que luego fue eliminado.

Aunque el video fue ampliamente criticado en línea por ser “insensible al tono”, el sentimiento general parece compartido por muchos residentes internacionales en Dubai, que luchan por asimilar los eventos.

En los días posteriores a los primeros ataques, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han advertido a los creadores de contenido que las publicaciones consideradas dañinas para la “unidad nacional” o la reputación del Estado podrían dar lugar a sanciones, incluso cárcel, lo que ha llevado a algunos a eliminar videos de sus cuentas.

La youtuber y editora de belleza Lauren O’Connell, que se mudó de EE.UU. a Dubai en 2009, dice que “nunca, jamás se ha sentido insegura” ya que el emirato “toma la seguridad muy en serio”.

O’Connell ha estado publicando sobre sus experiencias en los últimos días, describiendo los eventos como “surrealistas”, mientras reafirma su confianza en su “querido Dubai”.

“Dubai es donde me siento más segura en el mundo, incluso ahora durante los ataques iraníes…” dice O’Connell a CNN Travel por correo electrónico.

“Incluso viendo misiles interceptados desde mi ventana, me mantengo tranquila porque confío en el liderazgo y los sistemas aquí”.

Este sentimiento de “mantén la calma y sigue adelante” parece ser compartido por muchos otros residentes internacionales, según Meera, quien se ha mantenido principalmente en su apartamento, tratando de seguir el consejo de las autoridades de “mantenerse alejada de las ventanas”.

“Tenemos ventanas enormes frente a nosotros que son bastante difíciles de evitar”, señala.

Como muchos, Meera toma las cosas día a día, esperando “ver si empeora”.

“Tengo un techo sobre mi cabeza y todo está bien”, dice. “Pero aún hay misiles sobre nosotros… Todavía existe ese peligro. Así que definitivamente, si la situación empeora, consideraría irme y regresar a casa”.

Actualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido aconseja no viajar a Bahréin, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos salvo por motivos esenciales, y se están organizando vuelos chárter para quienes están varados en las regiones afectadas de Medio Oriente.

Mientras tanto, EE.UU. ha instado a sus ciudadanos a abandonar 14 países de Medio Oriente, incluidos los Emiratos Árabes Unidos.

“Creo que la incertidumbre es definitivamente la mayor preocupación”, dice Meera. “Ahora la gente dice: ‘Oh, ya se ha calmado un poco’”.

Sin embargo, “lo que está pasando sigue ocurriendo”, agrega. “Cada día recibimos actualizaciones sobre cuántos misiles y drones han sido interceptados”.

Así, mientras la imagen de Dubai como lugar seguro y estable, que tanto tiempo se construyó, se desmorona, surge la pregunta: ¿habrá un inminente éxodo masivo?

Para O’Connell, regresar a casa simplemente no es una opción, al menos por ahora, ya que “sería como darle la espalda a la familia cuando más nos necesita”.

“Existe un gran sentido de orgullo y patriotismo aquí para muchos de nosotros que no somos ciudadanos”, dice. “Confío plenamente en los líderes y en que restaurarán la paz. Dubai ha demostrado muchas veces al mundo que sabe cómo enfrentar los desafíos con fortaleza y estabilidad”.

Pero a medida que el conflicto más reciente en Medio Oriente continúa expandiéndose, y la pregunta “Vives en Dubai, ¿no tienes miedo?” sigue surgiendo, aún está por verse si los influencers de Dubai continuarán compartiendo la misma respuesta.

