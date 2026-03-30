Lisa será la primera estrella de K-pop en tener una residencia de conciertos en Las Vegas

Lisa, la estrella de K-pop e integrante de Blackpink, prepara una residencia de conciertos en Las Vegas. La cantante se…

Lisa, la estrella de K-pop e integrante de Blackpink, prepara una residencia de conciertos en Las Vegas. La cantante se convertirá en la primera exponente de este género musical en tener un show recurrente en la llamada Ciudad del Pecado.

La serie de conciertos tiene consideradas, hasta el momento, cuatro presentaciones, que tendrán lugar los días 13,14, 27 y 28 de noviembre en “The Colosseum” ubicado en el Caesars Palace de la ciudad del estado de Nevada.

El espectáculo, “Viva la Lisa”, también servirá para promocionar el álbum en solitario de la estrella, “Alter Ego”, lanzado en febrero de 2025.

El anuncio de esta serie de shows llega luego de que Lisa terminara la gira “Deadline Tour” en enero y lanzara, en febrero, el EP “Deadline”, siempre junto a sus compañeras de Blackpink.

Lisa festejó el 27 de marzo su cumpleaños número 29, y en sus redes sociales compartió imágenes de una celebración que incluyó fuegos artificiales.

La preventa de entradas en Ticketmaster para “Viva la Lisa” será el 22 de abril.

The-CNN-Wire

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