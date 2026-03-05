Las tasas hipotecarias suben al 6 % en medio de la inquietud de los operadores de bonos por la guerra con Irán

Las tasas hipotecarias en EE.UU. no se mantuvieron por debajo del 6 % por mucho tiempo. La hipoteca fija promedio…

La hipoteca fija promedio a 30 años se situó en el 6 % durante la semana que finalizó el 5 de marzo, según Freddie Mac, después de que la guerra con Irán sacudiera los mercados financieros.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, al que las tasas hipotecarias siguen de cerca, ha subido desde que el presidente Donald Trump e Israel lanzaron ataques militares en Irán el sábado. Si bien los bonos del gobierno estadounidense suelen considerarse un refugio seguro durante períodos de inestabilidad, lo que reduce los rendimientos a medida que los inversores se abalanzan sobre ellos, esta vez los rendimientos se han movido en la dirección opuesta.

La semana pasada, las tasas hipotecarias cayeron al 5,98 % —la primera vez que caen por debajo del 6 % desde 2022—, cruzando lo que algunos economistas describen como un umbral psicológico clave que podría ayudar a reactivar el congelado mercado inmobiliario estadounidense.

Si bien el aumento de las tasas hipotecarias fue relativamente leve esta semana, un conflicto prolongado en Medio Oriente podría provocar una venta masiva de bonos. Esto, combinado con la presión inflacionaria sostenida derivada del aumento de los precios del petróleo, podría interrumpir la reciente tendencia a la baja de las tasas hipotecarias.

A pesar del aumento de esta semana, las tasas hipotecarias se mantienen significativamente más bajas que a principios de 2025, cuando superaron brevemente el 7 %.

Muchos propietarios de viviendas que se aseguraron costos de financiación ultrabajos durante los primeros años de la pandemia se han mostrado reacios a vender y a aceptar tasas significativamente más altas, lo que limita el número de viviendas en venta y mantiene los precios elevados. Algunos expertos habían señalado que una tasa hipotecaria que comenzara en “5” podría empezar a suavizar el llamado efecto de encierro y atraer a más vendedores al mercado.

“Las tasas hipotecarias cayeron brevemente por debajo del 6 % antes de que una crisis petrolera las revirtiera. Aun así, las mejoras en la asequibilidad durante el último año se mantienen prácticamente intactas. El poder adquisitivo ha aumentado unos US$ 30.000 en comparación con el mismo periodo del año pasado, ya que las tasas hipotecarias bajaron del rango alto del 6 % al rango bajo del 6 %”, dijo Kara Ng, economista senior de Zillow. “Los hogares que no compraron ni refinanciaron una vivienda durante la bajada de las tasas hipotecarias podrían haberse perdido una venta relámpago, pero aún pueden comprar con descuento”.

Sin embargo, la caída de las tasas aún no se ha traducido en un mercado inmobiliario más dinámico. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) informó que las ventas de viviendas cayeron un 8,4 % en enero y que las ventas de viviendas disminuyeron en todas las regiones de EE.UU.

A pesar del lento ritmo de ventas, los precios de las viviendas han seguido subiendo. La NAR también informó que el precio medio de venta de viviendas existentes aumentó por 31 mes consecutivo en enero.

