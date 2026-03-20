Las películas más famosas de Chuck Norris, el “último duro” del cine de los ’80

Chuck Norris, que murió este viernes a los 86 años, fue el último eslabón entre el cine de artes marciales…

Chuck Norris, que murió este viernes a los 86 años, fue el último eslabón entre el cine de artes marciales de los ’70, con Bruce Lee y Jim Kelly como máximos exponentes en Estados Unidos, y el cine de acción de los ‘80, con explosiones, balas y muchos músculos, con Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger.

Lo cierto es que Chuck Norris nunca se distinguió como actor ni su fama le permitió protagonizar grandes superproducciones. Quizás, consciente de sus limitaciones, se mantuvo activo en películas de mediano presupuesto y muchas de ellas dirigidas al mercado de videos por alquiler o a la televisión por cable.

Pero en esas películas de acción fue el rey indiscutible. Su rostro imperturbable, sin emociones, y la eficacia de sus golpes y patadas hicieron de Chuck Norris un emblema del peleador incapaz de ser derrotado. Norris se volvió icono de cientos de memes en Internet (“En una emergencia, el 911 llama a Chuck Norris” o “Cuando Chuck Norris corta una cebolla, es la cebolla la que llora”), con grupos de Facebook y Pinterest dedicado a chistes y memes sobre el actor.

Y aunque la mayoría hoy recuerda a Norris por la serie televisiva “Walker, Texas Ranger” (1993-2001), fue en las películas donde cimentó su carrera como uno de los últimos “duros” de la pantalla.

Dirigida y protagonizada por Bruce Lee, Chuck Norris interpreta a un personaje secundario; el raro caso en que encarna a un antagonista. En “The Way of the Dragon”, un artista marcial pueblerino visita a sus familiares en Roma, Italia, donde debe defenderlos a ellos y a su restaurante del acoso de unos gánsteres brutales.

Momento Chuck Norris: el combate final entre Bruce Lee y Chuck Norris en el Coliseo de Roma. Quizás el momento más importante de su carrera.

Norris interpreta a un guardia de seguridad de un casino que se ve obligado a recurrir a la violencia cuando la mafia de Hong Kong amenaza a sus amigos.

Momento Chuck Norris: la escena de la pelea en siluetas. Norris lucha contra enemigos en un entorno con poca luz y alto contraste, mostrando sus habilidades en artes marciales de una manera visualmente artística. Es una escena que fue decisiva para otras cintas de acción.

En “Lone Wolf McQuade” (1983), después de ayudar a la Policía local con unos ladrones de caballos, un ranger de Texas (Norris) apunta a un narcotraficante que también se dedica al tráfico de armas. Les interesa la misma mujer y ambos practican artes marciales.

Momento Chuck Norris: la escena del combate final entre los personajes interpretados por dos leyendas de las artes marciales en el cine estadounidense, Chuck Norris y David Carradine, recordado por interpretar a Kwai Chang Caine en la serie televisiva “Kung Fu” (1972-1975) y al villano de “Kill Bill”.

En 1984, un año antes de que Sylvester Stallone actuara en “Rambo: First Blood Part II” (1985), en la que Rambo viaja a Vietnam para rescatar a unos soldados estadounidenses que permanecían prisioneros del Ejército vietnamita tras el fin de la guerra, Chuck Norris protagonizó una película con una trama similar, “Missing in Action”. En la cinta, el coronel Braddock (Norris) vuelve a Vietnam para rescatar a sus compañeros soldados del campo de prisioneros del que logró escapar. Tuvo tanto éxito que produjo dos secuelas.

Momento Chuck Norris: el icónico “salto doble con granadas”, en el que Braddock (Norris) causa estragos en un campamento enemigo, salta por los aires mientras detona simultáneamente dos granadas de mano.

En “Invasion U.S.A.” (1985), Chuck Norris debe enfrentar por sí solo una invasión a Estados Unidos por partes de fuerzas comunistas.

Momento Chuck Norris: su cartel, con Chuck Norris vestido en denim empuñando dos ametralladoras UZi, es una imagen icónica del actor. Esta imagen se reproduce en la película, cuando el protagonista usa estas armas para liquidar a unos terroristas soviéticos en un centro comercial; o cuando usa una bazuca para despachar al villano Mikhail Rostov (Richard Lynch).

En “The Delta Force”, dirigida por Menahem Golan, un avión es secuestrado por terroristas, por lo que Estados Unidos envía a la Fuerza Delta para resolver la crisis. Lo más memorable es que Norris comparte escena con Lee Marvin, icono del cine bélico y ganador de un premio Oscar, en uno de sus últimos papeles.

Momento “Chuck Norris”: cuando el coronel McCoy (Norris) usa su motocicleta que dispara cohetes para destruir por sí solo un convoy de terroristas. Una escena típica del héroe de acción de los ’80: en la que un hombre tiene el poder de un ejército completo.

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