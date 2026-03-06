Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la FAA planean una prueba conjunta de láseres diseñados para derribar drones

El Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) planean…

El Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) planean realizar este fin de semana una prueba conjunta de un sistema láser diseñado para derribar drones, tras dos incidentes recientes que generaron preocupación sobre su uso.

“Esta prueba forma parte de una alianza a largo plazo, de varios años, entre el Departamento de Defensa y la FAA para garantizar que las tecnologías contra drones se integren de forma segura en el espacio aéreo nacional”, señaló en un comunicado la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta 401.

La operación se realizará el 7 y 8 de marzo en el campo de pruebas de misiles White Sands, en Nuevo México, después de que el uso de sistemas láser antidrones en la frontera sur provocara llamados a investigaciones en el Congreso.

El mes pasado, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizaron un sistema láser para derribar una aeronave no tripulada operada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en Texas.

Unas dos semanas antes, el uso por parte de la CBP de un sistema láser militar diseñado para interferir con drones cerca de El Paso llevó a la FAA a cerrar abruptamente una amplia franja de espacio aéreo sobre la ciudad, hasta más de 5.400 metros de altura, durante 10 días. La medida paralizó en la práctica el aeropuerto de la ciudad, aunque fue revertida unas ocho horas después.

El Departamento de Defensa permitió el uso del sistema alrededor de El Paso antes de reunirse con la FAA para revisar posibles impactos en la seguridad, lo que llevó a la agencia de aviación a imponer la restricción temporal de vuelos, dijeron fuentes a CNN en ese momento.

La prueba de este fin de semana parece estar dirigida a abordar algunas de las preocupaciones de la agencia de aviación.

“Este próximo evento abordará específicamente las preocupaciones de seguridad de la FAA, al tiempo que recopilará datos sobre los efectos del láser en materiales que simulan aeronaves, validará el funcionamiento de los sistemas automáticos de apagado de seguridad e informará los análisis sobre la seguridad ocular de las tripulaciones”, señaló el comunicado de las Fuerzas Armadas.

En un comunicado, la FAA indicó que también valora la coordinación para ayudar a garantizar la seguridad pública.

“La FAA y el Departamento de Defensa están trabajando con socios interinstitucionales para abordar las amenazas emergentes planteadas por los sistemas de aeronaves no tripuladas, al tiempo que mantienen la seguridad del Sistema Nacional del Espacio Aéreo”.

The-CNN-Wire

