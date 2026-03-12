Sospechoso de terrorismo en el mortal ataque en Old Dominion, Virginia, fue reducido por estudiantes, según funcionarios

Cuando un simpatizante convicto de ISIS entró el jueves en un aula de ROTC en la Universidad Old Dominion y…

Cuando un simpatizante convicto de ISIS entró el jueves en un aula de ROTC en la Universidad Old Dominion y abrió fuego, el grupo de estudiantes que estaba dentro apenas dudó antes de levantarse de un salto para reducir a su atacante.

Al final del forcejeo, el tirador estaba muerto, pero también lo estaba uno de sus compañeros.

El FBI está investigando ahora el ataque del jueves por la mañana como un acto de terrorismo, e identificó al tirador como Mohamed Bailor Jalloh, un exmiembro de la Guardia Nacional de Virginia que cumplió condena por intentar ayudar al grupo militante islámico hace una década.

Antes de que comenzara el ataque, la agente especial a cargo del FBI Dominique Evans dijo que Jalloh gritó “Allahu Akbar” —o “Dios es más grande”.

“Valientes miembros del ROTC en esa sala lo redujeron, y si no fuera por ellos, no estoy segura de qué más podría haber hecho”, dijo Evans el jueves.

Uno de los estudiantes apuñaló a Jalloh, según múltiples fuentes de las autoridades informadas sobre el caso. No está claro cómo murió el atacante.

La persona muerta fue identificada como el teniente coronel Brandon Shah, según la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien lo describió como un dedicado instructor de ROTC que “no solo llevó una vida de servicio a nuestro país, sino que enseñó y guió a otros a seguir ese camino”.

Otros dos fueron hospitalizados con lesiones, dijo el jefe de policía universitaria Garrett Shelton. Señaló que las tres víctimas eran miembros de la universidad.

El ataque se produce después de que el sábado dos sospechosos de terrorismo fueran acusados de lanzar bombas improvisadas a una multitud de manifestantes frente a la casa del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

También ocurrió en medio del mes sagrado musulmán del Ramadán, una época de ayuno y renovación espiritual para la mayoría de los musulmanes.

Cuando Jalloh apoyaba a ISIS en 2016, comentó que creía que el Ramadán sería el momento ideal para llevar a cabo un ataque, según registros judiciales.

En 2016, Jalloh intentó conseguir armas para ser utilizadas en lo que él creía que sería un ataque cometido en nombre de ISIS y también intentó donar dinero al grupo, según el Departamento de Justicia.

Sin que Jalloh lo supiera, había estado hablando con una fuente del FBI que estaba monitoreando su comportamiento. Al hablar sobre el calendario para un posible ataque en suelo estadounidense, Jalloh “expresó que era mejor planificar una operación para el Ramadán”, según una declaración jurada de un agente del FBI.

Jalloh se declaró culpable de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada y fue condenado a 11 años de prisión en 2017. Fue liberado de custodia federal en diciembre de 2024.

Los investigadores creen que Jalloh desde hace mucho tiempo se inspiraba en una masacre a tiros en la base militar de Fort Hood en 2009, durante la cual un psiquiatra del Ejército mató a 13 personas e hirió a otras 32. En 2016 declaró que había estado pensando en llevar a cabo un ataque similar, y Evans confirmó que su ataque del jueves parecía inspirado por ese hecho.

Jalloh sirvió como ingeniero de combate de 2009 a 2015, dijo el jueves un funcionario del Ejército. Le dijo a la fuente del FBI en 2016 que decidió no volver a alistarse después de escuchar varias conferencias en línea de un líder fallecido de Al Qaeda.

El FBI aún está trabajando para reconstruir un panorama completo de lo ocurrido. Se anima a cualquier persona con información sobre Jalloh o el ataque a presentar una pista.

“Una recopilación de esos pequeños detalles puede ayudar a pintar un panorama completo”, dijo Evans.

El tiroteo en Constant Hall —el edificio principal de la escuela para la Facultad de Negocios— ocurrió apenas unos días antes del comienzo el lunes un receso escolar de una semana. Tras el tiroteo, la universidad canceló las clases y las operaciones en su campus principal por el resto del jueves y el viernes.

«Nuestro campus y nuestra comunidad se han visto verdaderamente sacudidos y afectados para siempre por este acto de violencia sin sentido, y queremos extender nuestros pensamientos y oraciones a las familias y a las víctimas y a quienes se vieron afectados por este acto hoy», dijo el presidente de la universidad, Brian Hemphill, durante la conferencia de prensa del jueves.

La policía comenzó a recibir llamadas sobre el tiroteo a las 10:43 a. m.; los agentes de policía llegaron cuatro minutos después; y para las 10:50 a. m. «se determinó que el… agresor había fallecido», dijo Shelton.

Finalmente se dio un «todo despejado», dijo la universidad en alertas en línea. «Ya no hay una amenaza activa para la comunidad del campus», dijo la universidad.

El estudiante de Old Dominion, Zachary Mulder, acababa de salir de clase en Constant Hall y estaba leyendo un libro en un edificio al otro lado cuando un gran grupo de personas entró corriendo «gritando “tirador” y “arma”», dijo.

«Se me cayó el alma. Realmente no sabía qué estaba pasando. Solo sabía que tenía que irme de inmediato», dijo Mulder a WTKR, afiliada de CNN. «Fue bastante aterrador en ese momento, porque realmente no sabía qué estaba pasando ni qué tan cerca estaba la amenaza».

Dos víctimas fueron trasladadas al Norfolk General Hospital, dijo Shelton. Más tarde, la policía supo que una tercera víctima «se trasladó por su cuenta a un hospital en Virginia Beach», dijo Shelton.

A los estudiantes, profesores y personal se les estaba proporcionando almuerzo y apoyo de consejería tras el tiroteo, según un mensaje en línea de Hemphill, el presidente de la universidad.

El apoyo estatal también estaba «siendo movilizado» para ayudar a la universidad y a la policía de Norfolk, dijo Spanberger. «He hablado con los líderes de la universidad. Mi administración permanece en estrecho contacto con los servicios de emergencia locales».

Inicialmente, la universidad había informado de una «amenaza activa» en Constant Hall en su sitio web. «Siga los protocolos de Correr-Esconderse-Luchar. Personal de emergencia respondiendo. Evite el área», decía una alerta de emergencia de la universidad.

Old Dominion University es una institución pública con alrededor de 24.000 estudiantes, según la escuela. Está ubicada en Norfolk, a unos 140 kilómetros al sureste de Richmond y a un trayecto en automóvil de 320 kilómetros al sureste de Washington.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

Holmes Lybrand, Devon Sayers, Toni Odejimi, Heather Holley y Haley Britzky, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

