Las acciones, los bonos y el oro se desploman mientras se extiende la guerra con Irán

Las acciones y los bonos de Estados Unidos cayeron, los precios del petróleo subieron y el oro tuvo su peor…

Las acciones y los bonos de Estados Unidos cayeron, los precios del petróleo subieron y el oro tuvo su peor semana en cuatro décadas mientras la guerra con Irán continúa repercutiendo en los mercados financieros.

El Russell 2000, un índice de empresas más pequeñas más sensibles a las tasas de interés, bajó un 2,7 % el viernes y se encaminaba a cerrar en territorio de corrección. Una “corrección” es un término de Wall Street para cuando una acción o un índice cae un 10 % o más desde su máximo más reciente.

El Dow cayó 444 puntos, o un 0,96 %. El S&P 500 cayó un 1,51 % y el Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, se desplomó un 2,01 %. El indicador del miedo de Wall Street, el VIX, se disparó un 15 %.

Durante la sesión, el Nasdaq cayó en territorio de corrección antes de recortar parte de las pérdidas hacia el cierre. El Nasdaq baja un 9,65 % desde su máximo de finales de octubre, lo que deja al índice al borde de una corrección. El Dow ha bajado aproximadamente un 9,2 % desde su máximo del 10 de febrero.

La guerra con Irán está disparando los precios de la energía, lo que aviva las preocupaciones sobre la inflación y complica las perspectivas de los bancos centrales de todo el mundo. La incertidumbre sobre la duración del conflicto y la perspectiva de tasas de interés más altas por más tiempo para combatir la inflación están empañando el panorama para las acciones.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el viernes, ya que los inversores vendieron bonos y recalibraron las expectativas de inflación. El rendimiento a 10 años, que influye en las tasas hipotecarias, subió hasta el 4,39 %, su nivel más alto desde julio.

Las acciones dieron un paso a la baja el viernes por la tarde después de que CBS informara que el Gobierno de Trump está haciendo preparativos para un posible despliegue de tropas estadounidenses en Irán. Los mayores rendimientos de los bonos también pueden alejar a los inversores de las acciones.

El oro se desplomó un 2 % el viernes, llevando sus pérdidas semanales a más del 10 % y poniendo al metal amarillo en camino a su peor semana desde 1983.

El Brent, el referente mundial del petróleo, subió un 3,26 % el viernes para cerrar en US$ 112,19 por barril, su cierre más alto hasta ahora durante la guerra y su precio de cierre más alto desde julio de 2022.

“El mercado de valores sigue en territorio negativo en lo que va del año y ha marcado nuevos mínimos de 2026 esta semana, lo que sugiere que el mercado quizá aún no haya encontrado su suelo y todavía está en el proceso de aclarar y descontar la duración del conflicto en Medio Oriente y las perspectivas del precio del petróleo”, dijo en un correo electrónico David Laut, director de inversiones de Kerux Financial.

The-CNN-Wire

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