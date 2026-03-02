Las acciones estadounidenses se recuperan, el oro sube y el petróleo se dispara mientras se intensifica la guerra con Irán

Los precios del petróleo se dispararon, las acciones estadounidenses borraron las pérdidas anteriores y el oro subió este lunes mientras…

Los precios del petróleo se dispararon, las acciones estadounidenses borraron las pérdidas anteriores y el oro subió este lunes mientras los mercados financieros asimilaban las preocupaciones sobre una posible ampliación de la guerra con Irán.

Los inversores se preparan para la volatilidad en los mercados energéticos globales a medida que se desarrollan los acontecimientos en Oriente Medio. Aunque los mercados experimentaron movimientos bruscos, la volatilidad hasta ahora ha sido en gran medida la esperada, y Wall Street está atento a posibles nuevas interrupciones en los precios del petróleo y el gas.

El aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán provocó una búsqueda de activos refugio, con los inversores adquiriendo oro y dólares estadounidenses como lugares para resguardar su dinero durante la agitación. Aquí hay un resumen de cómo los mercados están reaccionando a la agitación en desarrollo:

El lunes, los precios mundiales del petróleo se negociaron en su nivel más alto en más de ocho meses. El crudo Brent, referencia internacional, subió un 6,7 %, hasta US$ 77,74 por barril. Eso marca su nivel más alto desde los ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes en junio.

Mientras tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo en Estados Unidos, subió un 6,3 % hasta los US$ 71,23 por barril, también su nivel más alto desde junio. Los precios del petróleo llegaron a subir hasta un 13 % el domingo por la noche, mientras los inversionistas mantienen la esperanza de que las alteraciones a largo plazo en los mercados sean limitadas.

Las acciones cayeron en todo el mundo, mientras que las acciones EE.UU. tuvieron resultados mixtos. El Dow cerró a la baja con solo 73 puntos, o un 0,15 %, después de caer casi 600 puntos anteriormente. El S&P 500 más amplio y el Nasdaq, centrado en tecnología, pasaron a terreno positivo y subieron un 0,04 % y un 0,36 %, respectivamente. El índice europeo Stoxx 600 bajó un 1,61 %, mientras que el Nikkei 225 de Japón cayó un 1,35 %.

En Wall Street, muchos apuestan por un conflicto turbulento pero relativamente corto. Históricamente, las acciones suelen restar importancia a las tensiones geopolíticas o recuperarse poco después de que estas se calman. Hasta qué punto suban los precios del petróleo será clave para determinar el impacto en los mercados bursátiles.

Mientras los inversionistas lidian con el resurgimiento de la inestabilidad geopolítica, Wall Street también enfrenta debilidad persistente en las acciones tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial, además de algunas preocupaciones sobre la salud del crédito privado, las elevadas valoraciones bursátiles y una posible complacencia en los mercados.

El índice VIX, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, subió un 8 % tras haber llegado a aumentar hasta un 27 % más temprano.

Los precios del diésel se dispararon el lunes, superando las ganancias del petróleo y alcanzando su nivel más alto en dos años. Los futuros del gasóleo en Europa subieron un 18 %, mientras que los futuros del diésel en Estados Unidos avanzaron un 12 %, su más amplio salto en un solo día desde 2022.

Los futuros del gas natural se dispararon un 38 % en Europa y registraron su mayor ganancia diaria desde 2022. La región se está preparando para las consecuencias de la volatilidad en los mercados energéticos a medida que los conflictos se intensifican en Medio Oriente. QatarEnergy, la empresa energética estatal de Qatar, detuvo el lunes la producción de gas natural licuado (GNL) después de un ataque iraní contra su instalación en Ras Laffan. Los futuros del gas natural en Estados Unidos subieron un 3 %.

Los precios del oro subieron un 2 % y se negociaban en su nivel más alto en un mes. El metal volvió brevemente a superar los US$ 5.400 por onza troy antes de reducir las ganancias el lunes por la mañana. El oro, considerado tradicionalmente un activo refugio, había estado comportándose en semanas recientes como una “meme stock”, con fuertes fluctuaciones. Pero el metal se benefició el lunes de la demanda de activos seguros a medida que el conflicto entre Estados Unidos e Irán generó nueva incertidumbre en los mercados.

El dólar estadounidense se fortaleció frente a otras monedas importantes, beneficiándose de la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas. El índice del dólar subió un 0,95 %, borrando sus pérdidas en lo que va del año y alcanzando su nivel más alto en cinco semanas. La incertidumbre sobre los precios del petróleo y las tensiones entre Estados Unidos e Irán podría, si se prolonga, llevar a que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios por más tiempo, lo que también puede fortalecer al dólar.

Los bonos del Gobierno de Estados Unidos cayeron el lunes después de haber subido inicialmente el domingo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se mueven en dirección opuesta a los precios de los bonos, bajaron el domingo antes de subir ligeramente el lunes. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que influye en los costos de endeudamiento en toda la economía, cayó hasta el 3,96 % el domingo —su nivel más bajo desde noviembre— antes de situarse en el 4,04 % el lunes.

El bitcoin subió más del 5 % y se negociaba cerca de los US$ 69.120 hacia la tarde. La criptomoneda inicialmente cayó ligeramente antes de subir el lunes por la mañana. El bitcoin ha tenido un desempeño débil este año y ha caído más de 40 % desde su máximo histórico a comienzos de octubre.

Mientras que los mercados más amplios estuvieron a la baja, industrias como la defensa y las aerolíneas experimentaron movimientos significativos. Las acciones de empresas de defensa Northrop Grumman (NOC), RTX Corporation (RTX) y Lockheed Martin (LMT) subieron 6 %, 4,7 % y 3,37 %, respectivamente.

Las acciones de las aerolíneas cayeron mientras los inversores y las empresas lidian con la incertidumbre que afecta a Medio Oriente y la proximidad de las principales ciudades al conflicto, como Dubai. Las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses American Airlines (AAL), Delta Air Lines (DAL) y United Airlines (UAL) bajaron 4,2 %, 2,2 % y 2,9 %, respectivamente. Mientras tanto, las acciones de Air France cayeron 9,4 % y las de Lufthansa bajaron 5,2%.

“Nuestra lectura es que los mercados en general están resistiendo razonablemente bien, dadas las circunstancias”, escribió Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI, en una nota publicada el lunes.

Guha dijo que un escenario en el que el petróleo se negocie alrededor de los US$ 80 por barril, pero el conflicto sea relativamente breve, tendría un impacto limitado en la economía global. Sin embargo, un escenario en el que el petróleo supere los US$ 100 sería “cualitativamente diferente”, con impactos mucho mayores en la economía mundial.

