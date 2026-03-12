Caen las acciones caen y el petróleo mundial vuelve a los US$ 100 mientras Irán promete mantener cerrado el estrecho de Ormuz

Las acciones cayeron y los precios mundiales del petróleo cerraron en US$ 100 por barril por primera vez desde 2022,…

Las acciones cayeron y los precios mundiales del petróleo cerraron en US$ 100 por barril por primera vez desde 2022, mientras el cierre de facto del estrecho de Ormuz sigue sacudiendo a los mercados.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. cerraron cada uno con bajas de más de 1,5 %, prolongando un reciente episodio de volatilidad. El Dow cayó 739 puntos, o 1,56 %. El S&P 500 bajó 1,52 %, y el Nasdaq Composite, con fuerte peso tecnológico, se hundió 1,78 %, mientras la guerra de Trump con Irán aviva los temores de mayores costos energéticos y disrupciones para la economía global.

Los precios del crudo estadounidense se dispararon 9,72 % para cerrar en US$ 95,73 por barril. El crudo Brent, el referente internacional, subió 9,22 % para cerrar en US$ 100,46 por barril. Es la primera vez que el Brent cierra por encima de los US$ 100 por barril desde agosto de 2022.

Los precios del petróleo subieron después de que un presentador de la televisión estatal iraní leyera un comunicado atribuido al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en el que advertía que el crucial estrecho de Ormuz permanecerá cerrado como una “herramienta de presión”. El mensaje también señaló que todas las bases de EE.UU. en la región “serán atacadas” a menos que cierren.

El estrecho de Ormuz, la vital vía marítima frente a la costa de Irán por la que fluye el 20 % del consumo mundial de petróleo, ha estado efectivamente cerrado desde que comenzó la guerra. Eso ha hecho que los precios del petróleo se disparen y ha empañado las perspectivas para las acciones en todo el mundo.

“El cierre implícito del estrecho de Ormuz sigue siendo el factor bisagra para los mercados globales”, dijo en una nota Felix Vezina-Poirier, estratega jefe de BCA Research.

Los precios del petróleo han sido una montaña rusa esta semana. El Brent se disparó a casi US$ 120 a primera hora del lunes, cerró en US$ 87,80 el martes y luego se disparó el miércoles y el jueves para recuperar los US$ 100 por barril.

Los nervios en torno al estrecho de Ormuz impulsaron los precios del petróleo al alza el jueves, pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó el miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo al mercado global para intentar aliviar las preocupaciones por los precios.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto crítico en la guerra; funcionarios de EE.UU. exigen que se reabra y el régimen iraní redobla su determinación de impedir que los negocios continúen con normalidad.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, dijo el jueves que el estrecho debe reabrirse en última instancia mientras Estados Unidos continúa las operaciones militares en Irán.

“Ahora el estrecho de Ormuz necesita ser y será reabierto”, dijo Wright en “CNN News Central”.

Mientras tanto, la AIE dijo en su informe mensual sobre el petróleo del jueves que el conflicto de EE.UU. e Israel en el Medio Oriente está “generando la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado mundial del petróleo”.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron a medida que los inversionistas recalibraron las expectativas de una inflación potencialmente más alta causada por el aumento de los precios de la energía. El rendimiento a 10 años subió a 4,26 %, su nivel más alto desde principios de febrero.

El aumento de los rendimientos del Tesoro impactó las tasas hipotecarias: la tasa promedio de una hipoteca estándar a 30 años a tasa fija fue de 6,11 % en la semana que terminó el 12 de marzo, según una encuesta a prestamistas de Freddie Mac publicada el jueves. Fue el mayor incremento semanal desde abril, cuando los aranceles del “Día de la Liberación” del presidente Donald Trump hicieron que los rendimientos de los bonos se dispararan.

El dólar estadounidense se fortaleció frente a otras monedas principales, beneficiándose de la demanda de refugio seguro. El índice del dólar estadounidense subió 0,5 % y alcanzó su nivel más alto de este año.

El indicador del miedo de Wall Street, el VIX, saltó 10 %, reflejando la mayor volatilidad en los mercados. El Índice de Miedo y Codicia de CNN cayó a “miedo extremo”. Los precios del crudo Brent han subido casi 38 % desde que comenzó la guerra. Los precios del crudo estadounidense han subido casi 43 %.

“Por ahora, el petróleo sigue siendo el principal impulsor del mercado, y los acontecimientos en torno a la reapertura del estrecho de Ormuz actúan como un acelerador o un freno del apetito por el riesgo”, dijo en una nota Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial.

