Largas filas en aeropuertos de EE.UU. mientras trabajadores de la TSA siguen sin sueldo. Recomendaciones para los viajeros

Los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que no reciben sueldo, están…

Los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que no reciben sueldo, están luchando por mantenerse a flote —y en sus puestos de trabajo.

Estos empleados son algunos de los más perjudicados por un cierre parcial del Gobierno que ha frustrado a los viajeros que avanzan lentamente en las filas de seguridad que se extienden durante horas.

Se espera que los tiempos de espera empeoren este fin de semana.

“Me da pena por todos, excepto por la gente de Washington”, declaró Carlos Monroe, un viajero cuya familia esperó más de tres horas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta la madrugada del viernes, pero aun así perdió su vuelo de las 6:00 de la mañana.

“Esto no es justo”, se lamentaba Monroe desde el patio de comidas del aeropuerto, mientras su esposa permanecía sentada cerca con la cabeza gacha. “Los poderosos no pagan las consecuencias por los débiles”.

La situación está a punto de deteriorarse aún más, ya que algunos agentes de la TSA, a quienes algunos legisladores acusan de ser “peones políticos”, siguen trabajando sin cobrar desde que comenzó el cierre a mediados de febrero, mientras que otros, al límite de sus fuerzas, están abandonando el trabajo por completo.

En los aeropuertos de todo el país, las filas de seguridad serpentean por los pasillos acordonados y se extienden hasta los atrios abarrotados, mientras las terminales bullen de pasajeros inquietos y exasperados que se aferran a sus tarjetas de embarque y revisan sus teléfonos.

Los agentes, visiblemente agotados y vestidos con uniformes azules, hacen avanzar a los viajeros como pueden, muchos de ellos con su propia ansiedad silenciosa por los salarios perdidos y un futuro incierto.

Las autoridades advierten que esto podría ser solo el comienzo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que las interrupciones actuales son insignificantes en comparación con lo que podría suceder si los empleados de la TSA no reciben otro salario, un escenario que podría llevar a un sistema ya sobrecargado al borde del colapso.

Además, si el cierre continúa, algunos aeropuertos podrían verse obligados a cerrar, según han indicado otros funcionarios.

Se supone que los aeropuertos son lugares de constante movimiento, un flujo continuo de salidas y llegadas, de reencuentros y escapadas. Pero esta semana, ese ritmo se está rompiendo, y los viajeros se preguntan cuándo podrán reunirse con las personas y los lugares que les esperan al otro lado.

Esto es lo que debes saber.

Durante más de un mes, los agentes de la TSA se han estado presentando en aeropuertos de todo el país sin recibir su salario completo.

Para muchos, se ha convertido en una rutina familiar y frustrante.

Esta es la tercera crisis en tan solo seis meses. Mientras los legisladores siguen estancados en las negociaciones sobre la financiación del DHS, esta vez en el marco de un debate más amplio sobre inmigración, más de 61.000 empleados se ven afectados.

La baja moral y las dificultades económicas están llevando a los trabajadores al límite y, cada vez más, a abandonar sus puestos de trabajo.

Casi el 10 % de los trabajadores de la TSA no se presentaron el jueves, una cifra ligeramente inferior al récord de absentismo del 10,22 % registrado a principios de esta semana.

Durante seis días consecutivos, el índice de ausencias ha superado el 9 %, ya que los empleados siguen trabajando sin cobrar. Según el DHS, al menos 366 agentes han renunciado desde que comenzó el cierre del Gobierno.

El impacto ha sido más severo en algunos aeropuertos. Más de un tercio del personal de seguridad del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta estuvo ausente a principios de esta semana, lo que obligó a los pasajeros a esperar en las filas de seguridad hasta dos horas.

El viernes, más de la mitad de los empleados de la TSA no se presentaron a trabajar en el Aeropuerto Internacional William P. Hobby de Houston.

Y el momento no podría ser peor.

El viernes podría convertirse en uno de los días de mayor afluencia de viajeros del año, y esta semana ya se han registrado los dos días con mayor número de llamadas a la TSA del año.

La presión es muy personal para muchos trabajadores. Aaron Barker, líder sindical que representa a los empleados de la TSA en Atlanta, declaró a CNN que los agentes están lidiando con “avisos de desalojo, embargos de vehículos, refrigeradores vacíos y cuentas bancarias en descubierto”, todo ello mientras siguen presentándose a trabajar para mantener los aeropuertos en funcionamiento.

Un agente de la TSA en Atlanta, que se mudó recientemente por este trabajo, le contó a CNN que ha tenido que pedir prórrogas para el alquiler y los pagos del coche, ya que se prepara para la posibilidad de no recibir otro sueldo. “Es más de lo que puedo expresar”, comentó, describiendo la presión.

El apoyo local, desde comidas gratuitas hasta ayudas para aparcar, ha sido útil, pero solo temporalmente.

“¿En qué momento se romperá la represa para tantos de nosotros?”, preguntó.

Otra empleada de la TSA conoce muy bien esa presión. Lakeya White, que creció en la pobreza, declaró que veía su trabajo en la TSA como un camino hacia la estabilidad y un futuro que se había esforzado mucho por construir.

“Al conseguir este trabajo, sentí que por fin lo había logrado”, manifestó a CNN. “Y luego, de alguna manera, me lo arrebataron”.

A finales del año pasado, un cierre del Gobierno que duró 43 días, el más largo de la historia de Estados Unidos, terminó después de que muchos agentes de la TSA y controladores de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación dejaran de presentarse a trabajar, lo que interrumpió los viajes.

Tras sufrir repetidos cierres del Gobierno, White afirmó que la presión se volvió insoportable. Hace dos semanas, finalmente dejó la agencia después de cuatro años.

“Ir a trabajar sabiendo que te deberían pagar, para luego revisar tu cuenta cada dos semanas y no ver nada, es devastador, sinceramente, porque sabes que ahora tienes que trabajar diez veces más para ponerte al día, reconstruir tus ahorros y volver a sentirte tranquila”, indicó.

La presión sobre el personal de la TSA está repercutiendo directamente en las operaciones aeroportuarias y, según advierten los expertos, en posibles problemas de seguridad.

La situación se está desarrollando durante el período de mayor afluencia de viajeros en las vacaciones de primavera, pero la preocupación va más allá de las molestias.

El exadministrador de la TSA, John Pistole, advirtió que los tiempos de espera prolongados y las largas filas de seguridad podrían crear una peligrosa vulnerabilidad. Grandes grupos de viajeros reunidos en filas lentas podrían representar lo que describió como un posible “blanco fácil”.

“Desde el punto de vista de un terrorista suicida o un tirador… es un doble problema”, comentó Pistole a CNN, señalando tanto la concentración de personas como la presión sobre el sistema.

Esa presión se extiende a los agentes que siguen trabajando. Pistole afirmó que los empleados de la TSA, muchos de los cuales sufren retrasos en el pago de sus salarios y estrés financiero, probablemente estén “distraídos” mientras intentan gestionar el elevado volumen de pasajeros sin contar con el personal suficiente.

La preocupación, según Pistole, radica en si los agentes podrán mantener el nivel de concentración necesario para identificar una amenaza potencial: “ese presunto terrorista que podría estar intentando explotar lo que percibe como una vulnerabilidad”.

“Es una situación que debe abordarse”, sostuvo Pistole.

El clima agrava aún más la situación. Una serie de tormentas a principios de esta semana provocó miles de retrasos y cancelaciones en todo el país, lo que contribuyó a la congestión en los aeropuertos.

Se espera que otro sistema meteorológico traiga consigo riesgos de tiempo severo en algunas zonas del valle de Ohio este fin de semana, incluyendo vientos fuertes, granizo y la posibilidad de tornados aislados.

Mientras tanto, los pasajeros en sillas de ruedas, los padres con cochecitos de bebé y los viajeros que necesitaban asistencia adicional, ya sea por discapacidad o por dificultades de comunicación, estaban siendo dirigidos a una fila separada el viernes por la mañana en el aeropuerto principal de Atlanta.

Pero incluso esa cola, que normalmente supone un breve desvío antes del control de seguridad, serpenteaba más allá de la zona principal de seguridad y se extendía hasta el atrio del aeropuerto.

Ambria Britt, que padece esclerosis múltiple y no puede permanecer de pie durante largos periodos, se vio obligada a pagar a un desconocido para que empujara su silla de ruedas a través de la cola abarrotada.

“Normalmente, sigo adelante sin más”, declaró a CNN. “Simplemente no lo entiendo. Páguenles a sus trabajadores, porque los necesitamos”.

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