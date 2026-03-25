Lanzan el primer tráiler de la serie de Harry Potter en HBO

HBO divulgó este miércoles el primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter, que adapta los libros de J.…

HBO divulgó este miércoles el primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter, que adapta los libros de J. K. Rowling con un nuevo elenco. Su estreno está previsto para diciembre de 2026.

En la serie, los papeles principales de Harry Potter, Hermione Granger y Ronald Weasley serán interpretados por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, respectivamente.

La escritora de las novelas, J. K. Rowling, y David Heyman, quien desarrolló las películas, son productores ejecutivos de la serie, lo que los hace partícipes de muchas de las decisiones creativas de la adaptación televisiva. Rowling escribió en X que “leyó los dos primeros episodios” y le parecieron “muy buenos”.

La serie, anunciada en 2023, adaptará los siete libros de la saga Harry Potter, desde “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, lanzado en 1997, hasta “Harry Potter and the Deathly Hallows”, pubicado en 2007.

A continuación, las primeras imágenes de la serie.

La serie que es producida por HBO — que al igual que CNN es parte de Warner Bros. Discovery — narrará la historia del joven mago Harry Potter mientras asiste al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Así que veremos cómo Harry, huérfano desde bebé, descubre al cumplir 11 años que es un mago y que se le conoce en el mundo mágico por haber sobrevivido al ataque del siniestro hechicero Lord Voldemort, quien mató a sus padres.

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