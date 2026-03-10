La situación en Medio Oriente en el undécimo día de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán

Mientras los ataques continúan en Medio Oriente por segunda semana, el presidente Donald Trump sigue trasladando mensajes contradictorios sobre cuánto…

Mientras los ataques continúan en Medio Oriente por segunda semana, el presidente Donald Trump sigue trasladando mensajes contradictorios sobre cuánto durará la guerra, al tiempo que Irán señala que está preparado para una larga lucha.

El costo humanitario va en aumento, con cientos de miles de residentes desplazados y más de 1.700 muertos en toda la región. La guerra también ha causado la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, lo que ha generado preocupación incluso en la administración Trump.

Esto es lo que necesitas saber el día 11.

Comentarios de Trump: En una conferencia de prensa de amplio alcance el lunes, el presidente Donald Trump afirmó que los objetivos de Estados Unidos están “prácticamente cumplidos” y que la guerra podría terminar pronto, justo después de declarar a los republicanos de la Cámara de Representantes que “no hemos ganado lo suficiente”. También afirmó que Estados Unidos estaba dejando algunos “objetivos importantes” en Irán para posibles ataques posteriores. Horas antes, Trump se declaró “decepcionado” con la elección de un nuevo líder supremo en Irán—el ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder Alí Jamenei—, pero no llegó a decir que quisiera atacarlo.

La escuela de niñas: Continúan las repercusiones del ataque a una escuela iraní, en el que murieron al menos 168 niñas, según medios estatales iraníes. Trump sugirió que otros países podrían haber bombardeado la escuela, afirmando falsamente que Irán posee misiles Tomahawk como el que se cree se utilizó en el ataque. Anteriormente, se difundieron imágenes que parecían mostrar un misil estadounidense apuntando a una base naval iraní cerca de la escuela.

Interrupción del suministro de petróleo: Los países se preparan para el impacto, con una interrupción estimada del 20 % del suministro mundial de crudo. Pakistán ha anunciado medidas de austeridad extremas, Corea del Sur está introduciendo su primer límite al precio del combustible en casi 30 años, y los ministros del G7 se reunieron para debatir la posible liberación de reservas estratégicas de petróleo. Mientras tanto, Trump anunció que "levantaría ciertas sanciones relacionadas con el petróleo", sin especificar cuáles, y afirmó que la guerra, en última instancia, reduciría los precios a largo plazo.

﻿Estrecho de Ormuz: Teherán y Washington intercambian amenazas sobre esta crucial vía fluvial, que ha permanecido prácticamente cerrada desde el inicio de la guerra. Trump ha intentado tranquilizar a los operadores de petroleros que se niegan a atravesar el Estrecho y ha amenazado con aplicar medidas más severas a Irán si intenta detener el flujo de petróleo. Irán respondió que sus fuerzas armadas estaban "esperando" a los buques de guerra estadounidenses en el Estrecho.

Selección femenina de fútbol de Irán: A cinco integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán que solicitaron asilo en Australia se les otorgarán visas humanitarias, informó el martes por la mañana el Ministro del Interior, Tony Burke.

Israel ataca a Irán: Israel lanzó una “amplia ola” de ataques en Teherán durante la noche y el martes, después de atacar previamente la infraestructura militar en tres provincias iraníes el lunes.

Países del Golfo: Los países vecinos informaron el lunes de nuevos ataques. Drones que causaron daños materiales al consulado de los Emiratos Árabes Unidos en Erbil y que tenían como objetivo un aeropuerto cercano a una base estadounidense fueron derribados. Milicias iraquíes proiraníes se atribuyeron la responsabilidad. La semana pasada, el presidente iraní afirmó que Teherán dejaría de agredir a sus vecinos a menos que algún ataque contra Irán provenga de esos países.

Irán promete una escalada: Irán intensificará sus ataques con misiles y solo lanzará misiles con ojivas de más de una tonelada, declaró el lunes un comandante militar iraní. Por otra parte, un alto funcionario iraní descartó la diplomacia por ahora, afirmando en una entrevista con CNN que Teherán continuará atacando a los países del Golfo y que la guerra solo terminará con dificultades económicas.

Creciente número de muertos: Más de 1.200 civiles han muerto en Irán y al menos 486 personas en el Líbano desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra con Irán, según la ONU y una organización sin fines de lucro. Muchos de ellos son niños. Decenas de personas más han muerto en otros países de la región, incluidos siete militares estadounidenses.

