La pregunta económica más importante sobre Irán es una que Trump no puede responder

La pregunta que parece estar en la mente de todos esta semana parece ser alguna variación de “¿cuándo terminará la…

La pregunta que parece estar en la mente de todos esta semana parece ser alguna variación de “¿cuándo terminará la guerra con Irán?”. Los estadounidenses no le ven el sentido, y su enojo no hace más que crecer a medida que aumenta el número de muertos y se profundiza el daño económico.

Es una pregunta justa, especialmente porque la Casa Blanca y el Pentágono han sido totalmente incapaces de articular su objetivo final. Pero la pregunta que más les importa a los estadounidenses de a pie es una más acotada, y sobre la cual la Casa Blanca tiene aún menos control: ¿cuándo se reabrirá el estrecho de Ormuz?

La vía marítima entre Irán y Omán ha estado efectivamente cerrada durante 19 días, estrangulando el 20 % del suministro mundial de petróleo y ayudando a empujar los precios de la gasolina en Estados Unidos 86 centavos hacia arriba, un salto del 29 %, uno de los picos más pronunciados registrados.

La única manera de controlar los precios del petróleo es lograr que cientos de petroleros inactivos vuelvan a moverse por el estrecho. Eso es algo con lo que la mayoría de los aliados estadounidenses hasta ahora se han negado a ayudar.

Y los comentarios del presidente Donald Trump sobre el estrecho sugieren que quizá no comprende del todo cómo funcionan los mercados globales de materias primas. El miércoles, el presidente reflexionó en redes sociales sobre abandonar el estrecho de Ormuz y dejar que los “países que lo usan” sean responsables de protegerlo. Es una sugerencia extraña, considerando que el presidente ha estado presionando a los aliados para que envíen buques de guerra en una gestión por calmar los mercados petroleros globales.

La publicación decía: “Me pregunto qué pasaría si ‘acabáramos’ con lo que queda del Estado terrorista iraní, y dejáramos que los países que lo usan, nosotros no, sean responsables del llamado ‘estrecho’. ¡Eso pondría a algunos de nuestros ‘aliados’ que no responden a moverse, y rápido!”

Si bien es cierto que la mayor parte del petróleo consumido en Estados Unidos no pasa por el estrecho, la Marina estadounidense históricamente ha asegurado el paso seguro allí, no solo para ayudar a los aliados que dependen del petróleo del golfo Pérsico, sino para estabilizar los precios en todo el mundo, incluso dentro de Estados Unidos.

Aunque Estados Unidos es “independiente” energéticamente, tras haberse convertido en exportador neto de petróleo en 2019, eso no es lo mismo que estar “aislado”, señala Katie Klingensmith, estratega jefe de inversiones en Edelman Financial Engines.

“Aun así, importamos ciertos tipos de crudo porque las refinerías estadounidenses están construidas para mezclas específicas, y el comercio global a menudo hace que sea más barato importar algunos tipos y exportar otros”.

En otras palabras: el petróleo se vende en el mercado global, y al ritmo que van los precios en todo el mundo, así van los precios que los estadounidenses pagan en la gasolinera. No hay un trato especial solo para nosotros.

Es imposible saber si Trump hablaba en serio con la idea, pero fue solo lo último de una serie de mensajes inconsistentes del presidente a casi tres semanas de iniciada la guerra. La Casa Blanca remitió las preguntas sobre la publicación a la declaración anterior de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, de que el presidente continúa trabajando con aliados en Europa y el Golfo para reabrir el estrecho.

Sin embargo, esa incertidumbre se está traduciendo en un dolor económico real, un hecho que la Reserva Federal subrayó el miércoles al final de su reunión de política de dos días. Jay Powell, el presidente del banco central, usó la palabra “incertidumbre” siete veces durante su conferencia de prensa.

“La verdad es que está completamente fuera de nuestras manos”, dijo cuando se le preguntó sobre los aumentos de precios relacionados con Irán. “Como todos los demás, tenemos que esperar y ver qué pasa. Dependerá de cuánto dure la situación actual”.

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