La MLS anuncia la “Sprint Season”: cómo será el formato y cuántos partidos se jugarán

La Major League Soccer (MLS) develó los detalles del nuevo calendario que se verá forzada a implementar para la primera…

La Major League Soccer (MLS) develó los detalles del nuevo calendario que se verá forzada a implementar para la primera parte de 2027, en la que cambiará radicalmente para acoplarse a la par de otras ligas de fútbol en el planeta.

La “Sprint Season” de la MLS 2027, como se llamará la temporada de ajuste, será más corta que la actual, comenzando en febrero y terminando en mayo con la MLS Cup.

La razón principal es reacomodar las próximas campañas entre julio y mayo a partir de la 2027/2028, en lo que será uno de los cambios más grandes en la historia de la liga.

Así mismo, al igual que sus pares de otros países, tendrá un parate en el invierno del hemisferio norte, desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, sin partidos de la liga programados en enero.

Además de coronar a un campeón de la MLS Cup, la temporada corta de primavera determinará la clasificación para la Concacaf Champions Cup 2028 y la Leagues Cup 2028, según informó la liga.

Cada equipo jugará 14 partidos de temporada regular de febrero a abril, uno contra cada club de su misma conferencia: serán en total siete de local y otros siete de visitante.

A la postemporada clasificarán los ocho mejores de cada conferencia (Este y Oeste), se jugarán partidos de eliminación directa y el ganador de cada una irá a la final.

The-CNN-Wire

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