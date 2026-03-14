La improbable historia de la elección del primer papa estadounidense

El sábado 3 de mayo de 2025, una semana después del funeral del papa Francisco, el presidente Donald Trump publicó…

El sábado 3 de mayo de 2025, una semana después del funeral del papa Francisco, el presidente Donald Trump publicó una imagen generada por IA en la que aparecía vestido con la sotana blanca y la mitra papal.

La imagen apareció en su plataforma Truth Social y fue compartida por la cuenta oficial X de la Casa Blanca. En cuestión de segundos, se viralizó.

Unos días antes, al ser preguntado por los periodistas sobre a quién le gustaría ver elegido como sucesor de Francisco, el presidente había respondido con humor: “Me gustaría ser papa. Esa sería mi primera opción”.

La reacción de los católicos de todo el mundo varió desde la inquietud hasta la indignación. La imagen generada por IA, como suele ocurrir con las publicaciones de Trump, era a la vez irónica y provocadora.

Para los católicos, fue, como mínimo, una falta de respeto.

La imagen tampoco pasó desapercibida para los cardenales que habían comenzado a reunirse en Roma antes del cónclave previsto para el 7 de mayo, el proceso electoral que decidiría al nuevo pontífice.

El cardenal Pablo Virgilio David, un prelado filipino que había recibido amenazas de muerte por criticar la brutal guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte, respondió a Trump en Facebook diciendo: “No tiene gracia, señor”, lo cual tradujo a diez idiomas diferentes.

El cardenal Timothy Dolan de Nueva York, conocido por su amistad con Trump, dijo que la imagen “no era buena”, pero cuando Reuters le preguntó si era necesaria una disculpa, respondió: “¿Quién sabe?”.

La publicación de Trump no hizo sino intensificar el interés mediático en el proceso de elección papal. Más de 4.000 periodistas se congregaron en el Vaticano para cubrir el evento, y los cardenales se vieron rodeados por multitudes mientras se dirigían a las reuniones.

El interés del público también fue inusualmente alto debido a la popularidad de la película de 2024 “Cónclave”, un thriller que retrataba las ambiciones mundanas de los hombres que competían por convertirse en papa.

Durante su pontificado, Francisco había revolucionado el Colegio Cardenalicio, el órgano que designaría a su sucesor. Hizo que su membresía fuera más internacional y diversa para reflejar la transformación de la Iglesia. Durante años, su eje se había ido desplazando de Europa y Occidente para abarcar al creciente número de católicos en África y Asia.

La opinión generalizada siempre había sido que los cardenales no elegirían a un papa estadounidense. Dado el enorme poder político, cultural y económico de Estados Unidos, era improbable que los cardenales eligieran a un papa de ese país.

Pero algo había cambiado desde la elección y reelección de Trump con su agenda de “Estados Unidos Primero”. Existía una clara sensación de que el papel de Estados Unidos en el mundo estaba cambiando.

Unos días antes de que comenzara el cónclave, entrevisté al cardenal Oswald Gracias, arzobispo emérito de Bombay y una figura muy respetada en la Iglesia de Asia. ¿Podría haber un papa estadounidense?, le pregunté. En el pasado, dijo, esto era “impensable”. Pero luego hizo una pausa y añadió: “Podría haber un papa estadounidense… ¿por qué no?”.

De hecho, había un nombre estadounidense en mi lista de posibles papables: el cardenal Robert Prevost. Lo conocía como el líder de la poderosa oficina del Vaticano para el departamento de obispos, que desempeñaba un papel crucial en el nombramiento de obispos y en la rendición de cuentas de los mismos. Y recientemente había estado escuchando mencionar su nombre…

Conocí a Prevost en una ocasión en Roma. Me pareció una persona reflexiva y que sabía escuchar. Un hombre discreto que no concedía entrevistas, alguien que parecía estar en paz consigo mismo. Y, curiosamente, aunque había nacido en Chicago, había dedicado décadas de su vida a trabajar como misionero y obispo en Perú. Era, se podría decir, un estadounidense poco convencional.

Mientras los cardenales se preparaban para entrar en el cónclave a principios de mayo, las feroces críticas que algunos de ellos habían dirigido a Francisco se desvanecieron.

La atención se centraba ahora en cómo el próximo papa podría dar continuidad a las reformas de su predecesor y, sobre todo, demostrar un espíritu profético que conectara con el mundo.

Además de sus debates, los cardenales también se reunían en privado para cenar en los restaurantes del barrio medieval de Borgo Pio, cerca del Vaticano, y en los apartamentos y residencias de los demás en Roma.

Cualquier cardenal que se considerara que hacía campaña abiertamente a su favor era descalificado de inmediato, por lo que la política era sutil. Junto a los candidatos papales, papabili, había un grupo de cardenales influyentes y bien relacionados, conocidos como “hacedores de reyes”, que buscaban reunir a diferentes electores y recabar apoyo.

Según me contaron, los “hacedores de reyes” no tenían reparos en hablar con franqueza cuando se les preguntaba su opinión sobre los candidatos.

En este punto, el resultado de la elección era una incógnita, pero había favoritos conocidos, entre ellos el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y diplomático eclesiástico con experiencia, originario del Véneto, en el norte de Italia.

Parolin parecía ser el principal candidato de la “unidad”: no daría marcha atrás en las principales reformas de Francisco, pero podría reordenar las prioridades con cautela.

Por el grupo de la “diversidad”, estaba el carismático cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, quien dirigía la oficina de evangelización del Vaticano. Él representaría una fuerte continuidad con la agenda de Francisco.

Sin embargo, entre bastidores, Prevost había estado recabando apoyo discretamente.

El cardenal Francis George, antiguo arzobispo de Chicago, expresó abiertamente su escepticismo sobre la posibilidad de un papa estadounidense.

George fue un prelado muy influyente y políticamente astuto que falleció casi una década antes de la elección de León XIV.

Sostenía que era improbable que alguien de Estados Unidos fuera elegido papa mientras continuara siendo la potencia dominante mundial. “Miren, hasta que Estados Unidos no entre en decadencia política, no habrá un papa estadounidense”, se dice que afirmó.

La idea de que ningún cardenal estadounidense podría ser elegido papa estaba profundamente arraigada en el pensamiento de la Iglesia, especialmente en el Vaticano.

Justo antes del cónclave, Robert Prevost aprovechó un momento para escribirle a un amigo. “Duermo bien”, escribió, “con la certeza de que nunca habrá un papa estadounidense”.

De hecho, esta idea ya existía incluso antes de que Estados Unidos se convirtiera en una gran potencia.

Fue el homónimo del nuevo papa, León XIII, quien en 1899 denunció lo que consideraba los errores del “americanismo”. Se había resistido a lo que veía como particularismo estadounidense y le preocupaba que el énfasis de Estados Unidos en la libertad individual estuviera socavando el respeto a la autoridad de la Iglesia.

Que el próximo papa en llamarse León provenga de Estados Unidos supone un giro histórico extraordinario.

León XIV ha adoptado un estilo distinto al del Papa Francisco. Sin duda, es más discreto. Sin embargo, bajo esa apariencia apacible se esconde una férrea determinación.

León XIV es un león que sabe cuándo rugir, y cuando toma una decisión, es definitiva. A diferencia de los políticos que solo piensan en las próximas elecciones, León XIV traza un rumbo a largo plazo.

La elección del primer papa estadounidense en los 2.000 años de historia de la Iglesia Católica no provocó una intensa actividad diplomática por parte de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump declaró posteriormente a la prensa que la elección del primer papa estadounidense les había sorprendido gratamente. Describió la noticia como un gran honor para su país y expresó su deseo de reunirse con León XIV en lo que sería un momento muy significativo.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no tuvo contacto directo con el primer pontífice estadounidense tras la elección de León XIV, ni durante los primeros meses de su pontificado.

A finales de julio, el nuevo papa confesó no haber mantenido conversaciones directas ni haberse reunido con el presidente, aunque no le preocupaba demasiado. La postura de Trump hacia el pontífice parecía ser de respetuosa ambivalencia.

Si bien Trump habló sobre una posible reunión con Leó XIV un par de meses después, dijo que no tenía nada planeado y no parecía tener prisa por que sucediera.

Por el contrario, su predecesor, Joe Biden, quien fue solo el segundo presidente católico después del presidente John F. Kennedy, habló con el papa Francisco en varias ocasiones durante su mandato, incluso después de que Biden asumiera el cargo en 2020. En octubre de 2021, tuvieron una reunión de 75 minutos en el Vaticano

En uno de sus últimos actos como presidente, Biden le otorgó a Francisco la Medalla Presidencial de la Libertad con distinción. La relación entre Biden y Francisco, si bien no estuvo exenta de desacuerdos sobre el aborto y la guerra en Gaza, se caracterizó por la calidez y el respeto mutuo.

Si bien Trump habla con respeto del Papa León XIV, las señales de las tensiones subyacentes son evidentes. Steve Bannon, católico y un aliado declarado de Trump, describió la elección del papa como la “peor elección de la historia”.

El papa, como muchos en Estados Unidos, conoce de primera mano cómo las divisiones políticas pueden afectar a las familias.

Los desacuerdos sobre el voto generan acaloradas discusiones en la mesa y, en algunos casos, provocan disputas y rupturas familiares.

El papa tiene dos hermanos mayores. Su hermano mayor, Louis Prevost, es partidario de MAGA y ha publicado contenido incendiario en redes sociales a favor de Trump, en el que, por ejemplo, atacó a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Una fuente de la Iglesia me comentó que la esposa de Louis, Deborah, también es partidaria de MAGA.

Tras la elección de su hermano como papa, Luis reconoció que probablemente moderaría su actividad, y eliminó algunas publicaciones y puso sus cuentas en privado. Pero la Casa Blanca de Trump no tardó en ver una oportunidad. Luis y Deborah fueron invitados a visitarlos y recibieron con entusiasmo al presidente Trump y al vicepresidente J.D. Vance.

“Me cae muy bien su hermano”, declaró Trump refiriéndose al papa. “Su hermano es un trumpista convencido. ¿Lo sabías? Es un trumpista de pura cepa”.

León XIV respondió a estos comentarios con un simple “Me parece bien”, añadiendo que Louis había sido “muy franco sobre sus posturas políticas”.

Trump ha tenido más contacto directo con el hermano de León XIV —un partidario de MAGA— que con el propio papa, que no lo es. Los hechos valen más que las palabras.

Pero el papa, incluso en su propia familia, demuestra que es posible discrepar y permanecer unidos. Muestra que las diferencias políticas no tienen por qué afectar la armonía familiar.

Tras la investidura de León XIV el 18 de mayo, Louis Prevost se acercó a saludar a su hermano en la Basílica de San Pedro. Ambos se abrazaron con fuerza.

The-CNN-Wire

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