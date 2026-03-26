La guerra en Irán trastoca las estrategias de inversión segura de Wall Street

La guerra en Irán y el alza de los precios de la energía han sacudido los mercados globales, afectando no…

La guerra en Irán y el alza de los precios de la energía han sacudido los mercados globales, afectando no solo a las acciones sino también activos refugio como los bonos, el oro y las divisas. Esto deja a los inversores con menos opciones para protegerse.

El S&P 500 se encamina a su peor mes en un año. Cuando las acciones atraviesan un mal momento o reina la incertidumbre económica, los activos refugio como el oro o los bonos del Estado pueden ofrecer cierta protección a los inversores. Sin embargo, ambos han caído junto con las acciones este mes, y han perdido valor como cobertura contra la turbulencia.

Las bolsas estadounidenses abrieron a la baja el jueves: el Dow Jones cayó 244 puntos, un 0,53 %. El S&P 500 bajó un 0,8 % y el Nasdaq un 1,1 %. Los futuros del oro cayeron un 2,5 % y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente debido a la venta de bonos por parte de los inversores.

“La volatilidad persiste cuando la incertidumbre es alta”, afirmó Mitch Hamer, fundador y asesor principal de Intersecting Wealth. “La volatilidad que mide las acciones, la volatilidad que mide los bonos del Tesoro, es elevada en todos los ámbitos”.

El mercado ha reaccionado con fuerza debido al impacto directo en los precios del petróleo y a la incertidumbre sobre la duración del conflicto. Los precios del petróleo subieron este jueves ante el creciente escepticismo de los inversores respecto a los esfuerzos por poner fin a la guerra: el crudo Brent aumentó un 4 %, situándose ligeramente por encima de los US$ 101 por barril. El crudo estadounidense también subió un 4 %, hasta casi los US$ 94 por barril.

“Todo se reduce a los mercados petroleros y sus implicaciones para la inflación”, afirmó Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial. “En realidad, no hay claridad sobre cuándo terminará esta guerra, a pesar de los numerosos comentarios confusos”.

El S&P 500 ha caído más de un 6 % desde su máximo histórico alcanzado a finales de enero, y la incertidumbre podría persistir mientras el estrecho de Ormuz permanezca prácticamente cerrado.

El oro ha caído casi un 16 % este mes, y se encamina a su peor mes desde octubre de 2008. El alza de los precios del petróleo y la perspectiva de una inflación energética están cambiando las perspectivas de los bancos centrales de todo el mundo. Unos tipos de interés elevados durante un período prolongado aumentan el coste de oportunidad de mantener oro, que no genera ingresos.

Los precios de los bonos han caído este mes, lo que ha causado un aumento de los rendimientos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han subido a medida luego de que los inversores ajustaran sus expectativas de inflación y de un menor número de recortes en los tipos de interés.

“La caída de los mercados de bonos a nivel mundial continuó durante la sesión de Londres y la europea, y la atención se mantuvo centrada en las posibles reacciones de los bancos centrales ante el incremento de los precios del petróleo”, dijo John Canavan, analista principal de Oxford Economics, en una nota publicada este jueves.

La rentabilidad de los bonos a largo plazo también ha aumentado justo cuando el Gobierno de Trump busca obtener la aprobación de US$ 200.000 millones para financiar la guerra contra Irán, lo que incrementa la preocupación por el déficit.

El dólar estadounidense se ha consolidado como un activo refugio, con una apreciación del 2,3 % este mes. Los fondos del mercado monetario a corto plazo y los equivalentes de efectivo pueden ofrecer protección frente a la volatilidad. Los operadores no prevén recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año, lo que podría generar que los tipos de interés de los fondos del mercado monetario y de las cuentas de ahorro se mantengan elevados durante más tiempo.

“El estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, el conflicto no ha terminado y las publicaciones en Truth Social no sustituyen las conversaciones diplomáticas concretas que puedan conducir a una solución definitiva al conflicto en toda la región”, afirmó Anthony Saglimbene, jefe de estrategia de mercado de Ameriprise Financial.

“A la mayoría de los inversores les aconsejamos mantenerse informados, evitar reaccionar de forma exagerada a los titulares y mantener un enfoque de inversión equilibrado en medio de lo que podría ser una volatilidad continua a corto plazo”, dijo Saglimbene.

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