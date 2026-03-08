La guerra de EE.UU. e Israel con Irán entra en su noveno día. Estas son las claves

El ataque de Israel contra Irán entró en una nueva fase, apuntando a los recursos energéticos del país. Mientras tanto,…

El ataque de Israel contra Irán entró en una nueva fase, apuntando a los recursos energéticos del país.

Mientras tanto, según los medios estatales, los clérigos iraníes habrían elegido al próximo líder supremo del país, pero aún no se ha dado a conocer el nombre del candidato elegido. La nueva figura representativa sustituiría al ayatola Alí Jamenei, líder durante casi cuatro décadas que murió en la primera salva de la guerra.

Mientras tanto, los ataques de represalia de Irán contra las naciones del Golfo amigas de Estados Unidos parecen continuar, a pesar de que el presidente Masoud Pezeshkian se disculpó por los ataques previos contra los reinos ricos en petróleo y sugirió que terminarían.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “posiblemente” se podrían enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán, pero agregó que tendría que haber una “muy buena razón”.

Esto es lo que debes saber el noveno día.

Incertidumbre sobre el anuncio del líder: Horas después de que se sugiriera que se había seleccionado un nuevo líder supremo en Irán, el organismo responsable de elegir al sucesor de Jamenei aún no ha hecho ninguna declaración pública. Algunos clérigos de alto rango de la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, se han quejado del retraso. A esta falta de claridad se suma el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el domingo a NBC News que “nadie sabe” quién será el próximo líder supremo.

Horas después de que se sugiriera que se había seleccionado un nuevo líder supremo en Irán, el organismo responsable de elegir al sucesor de Jamenei aún no ha hecho ninguna declaración pública. Algunos clérigos de alto rango de la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, se han quejado del retraso. A esta falta de claridad se suma el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el domingo a NBC News que “nadie sabe” quién será el próximo líder supremo. Petróleo iraní en la mira: Israel comenzó a atacar depósitos de petróleo en Irán como parte de la siguiente fase de la guerra. Las fuerzas armadas israelíes dijeron haber atacado depósitos de combustible en la capital, Teherán, el sábado por la noche, que distribuyen combustible a diversos consumidores, incluyendo entidades militares en Irán. Un equipo de CNN en Teherán observó una lluvia de color negro sobre la ciudad este domingo por la mañana.

Israel comenzó a atacar depósitos de petróleo en Irán como parte de la siguiente fase de la guerra. Las fuerzas armadas israelíes dijeron haber atacado depósitos de combustible en la capital, Teherán, el sábado por la noche, que distribuyen combustible a diversos consumidores, incluyendo entidades militares en Irán. Un equipo de CNN en Teherán observó una lluvia de color negro sobre la ciudad este domingo por la mañana. “Sorpresas preparadas”: el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en una declaración grabada que Israel y Estados Unidos han logrado “un control casi completo” sobre los cielos iraníes, y que hay “muchos más objetivos y sorpresas preparadas”.

el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en una declaración grabada que Israel y Estados Unidos han logrado “un control casi completo” sobre los cielos iraníes, y que hay “muchos más objetivos y sorpresas preparadas”. Continúan los ataques en el Golfo: Países del Golfo Pérsico reportaron ataques aéreos e intercepciones hasta la madrugada de este domingo. Los diversos ataques con drones y misiles se producen a pesar de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se disculpó con las naciones del Golfo por los ataques de la semana pasada contra bases estadounidenses en la región, afirmando que Irán dejaría de atacar a sus vecinos a menos que fuera atacado.

Enfoque en los Estados del Golfo: Irán está utilizando más su poderío militar contra los Estados vecinos del Golfo que contra Israel, y un portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que Teherán está utilizando el 60 % de su capacidad ofensiva para atacar activos estadounidenses en Medio Oriente y el 40 % para disparar contra objetivos del régimen israelí. “Consideramos que los estadounidenses son el principal enemigo en esta guerra y, por esta razón, son prioritarios a la hora de castigar”, afirmó el portavoz.

Irán está utilizando más su poderío militar contra los Estados vecinos del Golfo que contra Israel, y un portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que Teherán está utilizando el 60 % de su capacidad ofensiva para atacar activos estadounidenses en Medio Oriente y el 40 % para disparar contra objetivos del régimen israelí. “Consideramos que los estadounidenses son el principal enemigo en esta guerra y, por esta razón, son prioritarios a la hora de castigar”, afirmó el portavoz. Advertencia de EE.UU.: El Comando Central de EE.UU. emitió una advertencia al pueblo iraní de que Irán los estaba poniendo en peligro al utilizar “zonas civiles densamente pobladas” para lanzar drones y misiles balísticos, lo que podría convertir esas zonas en objetivos militares.

El Comando Central de EE.UU. emitió una advertencia al pueblo iraní de que Irán los estaba poniendo en peligro al utilizar “zonas civiles densamente pobladas” para lanzar drones y misiles balísticos, lo que podría convertir esas zonas en objetivos militares. Más de 1.200 muertos: Al menos 1.205 civiles han perdido la vida en Irán desde que comenzó el conflicto el sábado pasado, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos. El total, que incluye a 194 niños, corresponde a las 5 p. m., hora de Miami del sábado, según HRANA.

Al menos 1.205 civiles han perdido la vida en Irán desde que comenzó el conflicto el sábado pasado, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos. El total, que incluye a 194 niños, corresponde a las 5 p. m., hora de Miami del sábado, según HRANA. “Atolladero”: El principal funcionario de seguridad de Irán dijo que la guerra de Trump contra Irán es resultado de su “error de cálculo internacional”, pues Trump creyó poder replicar el modelo venezolano en Irán. En una entrevista transmitida por la televisión estatal iraní, Ali Larijani dijo que Estados Unidos está ahora “atrapado en el atolladero de sus propios errores de cálculo” y que Trump no ha logrado sus objetivos mediante ataques contra Irán.

El principal funcionario de seguridad de Irán dijo que la guerra de Trump contra Irán es resultado de su “error de cálculo internacional”, pues Trump creyó poder replicar el modelo venezolano en Irán. En una entrevista transmitida por la televisión estatal iraní, Ali Larijani dijo que Estados Unidos está ahora “atrapado en el atolladero de sus propios errores de cálculo” y que Trump no ha logrado sus objetivos mediante ataques contra Irán. El centro de Beirut ha sido alcanzado: Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas tras un ataque israelí contra un hotel en el centro de Beirut, según informó Reuters la madrugada de este domingo, citando al Ministerio de Salud libanés. El ataque impactó principalmente en el corazón de Beirut, en lugar de los suburbios del sur, controlados por Hezbollah, donde se han producido la gran mayoría de los recientes ataques aéreos israelíes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron haber llevado a cabo un ataque preciso contra comandantes clave de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Continúan los ataques: Países del Golfo Pérsico reportaron ataques aéreos e intercepciones. El Ejército de Kuwait dijo que una oleada de drones hostiles atacó el depósito de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait. Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Qatar también reportaron nuevos ataques aéreos.

Países del Golfo Pérsico reportaron ataques aéreos e intercepciones. El Ejército de Kuwait dijo que una oleada de drones hostiles atacó el depósito de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait. Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Qatar también reportaron nuevos ataques aéreos. Planta desalinizadora: Durante las huelgas en curso, una planta desalinizadora sufrió daños en Bahrein; sin embargo, las autoridades bareiníes informaron a la CNN de que el suministro de agua no se había visto interrumpido. En todo el Golfo, las plantas desalinizadoras son infraestructuras críticas, ya que proporcionan entre el 60 % y el 90 % del agua potable mediante la desalinización del agua de mar.

Durante las huelgas en curso, una planta desalinizadora sufrió daños en Bahrein; sin embargo, las autoridades bareiníes informaron a la CNN de que el suministro de agua no se había visto interrumpido. En todo el Golfo, las plantas desalinizadoras son infraestructuras críticas, ya que proporcionan entre el 60 % y el 90 % del agua potable mediante la desalinización del agua de mar. Bajas israelíes: Dos soldados israelíes murieron en el sur del Líbano la madrugada del domingo, según las Fuerzas Armadas de Israel, lo que supone las primeras bajas militares del país desde que comenzó la guerra. Además, al menos 14 soldados israelíes han resultado heridos en los últimos combates en la frontera entre Israel y el Líbano.

Dos soldados israelíes murieron en el sur del Líbano la madrugada del domingo, según las Fuerzas Armadas de Israel, lo que supone las primeras bajas militares del país desde que comenzó la guerra. Además, al menos 14 soldados israelíes han resultado heridos en los últimos combates en la frontera entre Israel y el Líbano. Continúa el caos en los viajes: Algunas aerolíneas de Medio Oriente están operando con horarios de vuelo limitados, mientras que otras siguen suspendidas, ya que persisten las perturbaciones en el sector de la aviación. Mientras tanto, aproximadamente 2.000 viajeros tienen previsto salir el domingo en 40 vuelos programados desde el aeropuerto Ben Gurión, de Israel, en los primeros vuelos de salida desde el aeropuerto desde que comenzó la guerra.

Posible escalada: Trump dijo que “posiblemente” se podrían enviar tropas estadounidenses al terreno en Irán, mientras continúa la guerra, pero tendría que haber una “muy buena razón”.

Trump dijo que “posiblemente” se podrían enviar tropas estadounidenses al terreno en Irán, mientras continúa la guerra, pero tendría que haber una “muy buena razón”. Participación kurda: Trump dijo que Estados Unidos no quiere que grupos kurdos iraníes participen en la guerra con Irán, contradiciendo los esfuerzos previos de la CIA, según informó CNN, de armarlos con la esperanza de provocar un levantamiento. “No esperamos que los kurdos entren. Mantenemos una relación muy estrecha con ellos, como saben, pero no queremos complicar la guerra aún más”, declaró Trump.

Trump dijo que Estados Unidos no quiere que grupos kurdos iraníes participen en la guerra con Irán, contradiciendo los esfuerzos previos de la CIA, según informó CNN, de armarlos con la esperanza de provocar un levantamiento. “No esperamos que los kurdos entren. Mantenemos una relación muy estrecha con ellos, como saben, pero no queremos complicar la guerra aún más”, declaró Trump. Echar la culpa: el presidente culpó a Teherán por el ataque a una escuela primaria iraní que mató al menos a 168 niños y 14 maestros, a pesar de que el análisis de CNN y expertos sugirieron que las Fuerzas Armadas de EE.UU. probablemente eran responsables.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.