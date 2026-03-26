La guerra con Irán eleva las tasas de interés hipotecarias en EE.UU. por cuarta semana consecutiva

Se suponía que el mercado inmobiliario estadounidense iba a repuntar este año, pero la incertidumbre económica y el aumento de…

Se suponía que el mercado inmobiliario estadounidense iba a repuntar este año, pero la incertidumbre económica y el aumento de los tipos de interés hipotecarios, impulsados ​​por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, están dificultando la asequibilidad de la vivienda para los compradores estadounidenses.

Tras años de ventas lentas, los economistas esperaban que en 2026 bajaran los tipos de interés hipotecarios y aumentara la oferta de viviendas, lo que revitalizaría el mercado después de que las transacciones inmobiliarias cayeran a mínimos de 30 años el año pasado.

Sin embargo, la tasa promedio de las hipotecas fijas a 30 años subió al 6,38 % esta semana, alcanzando por cuarta semana consecutiva niveles no vistos en más de seis meses, según datos publicados este jueves por Freddie Mac.

Según expertos inmobiliarios consultados por CNN, el aumento de las tasas de interés hipotecarias debido al conflicto en Irán y al debilitamiento del mercado laboral están haciendo que los compradores sean más cautelosos.

“Lo que realmente queremos ver es una demanda sólida de cara a la temporada de ventas de primavera”, declaró a CNN Kamini Lane, CEO de Coldwell Banker, una de las mayores agencias inmobiliarias del país. “Actualmente, existe mucha volatilidad. El panorama geopolítico, sumado al macroeconómico, implica que muchas cosas podrían cambiar, y podrían cambiar de un momento a otro”.

Las ventas de viviendas fueron lentas en enero y febrero, pero esto pudo deberse más al clima invernal que a una demanda débil, dijo Lane. El mercado inmobiliario generalmente cobra impulso en primavera, cuando aumenta la oferta de viviendas y regresan los compradores.

“Nadie quiere poner su casa a la venta cuando tiene que palear la nieve de la entrada”, dijo Lane. “Nadie quiere ir a un montón de jornadas de puertas abiertas cuando afuera hace -10 ºC”.

A finales de febrero, los primeros indicios sugerían que las ventas de viviendas podrían repuntar. Los tipos de interés hipotecarios cayeron por debajo del 6 % por primera vez en más de tres años, un umbral clave que muchos economistas consideraban que podría atraer de nuevo a compradores y vendedores al mercado.

Pero el optimismo duró poco. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán a finales de febrero, lo que sacudió los mercados mundiales e impulsó al alza los tipos de interés hipotecarios, mientras los operadores de bonos se preparaban para una nueva inflación.

Las tasas hipotecarias siguen la evolución del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que ha subido debido a la preocupación por una mayor inflación generada por la guerra en Irán. La semana pasada, el rendimiento de los bonos a 10 años alcanzó el 4,39 %, su nivel más alto desde julio. Este lunes, llegó a subir hasta el 4,44 % antes de moderar sus ganancias.

En una vivienda de US$ 450.000 con un pago inicial del 20 %, un comprador que contrató una hipoteca a tipo fijo a 30 años hace un mes pagaría unos US$ 1.120 menos al año que alguien que la contrate hoy. Esto supone un ahorro de más de US$ 33.000 durante la vigencia del préstamo.

“Creo que las preocupaciones globales están sin duda en primer plano para la gente”, dijo Manny Maza, un agente inmobiliario de Nueva Jersey. “Creo que la gente está un poco más pendiente de su presupuesto y de su cuenta bancaria”.

Aun así, las condiciones generales son más favorables para los compradores en 2026 en comparación con los últimos años, según Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin. Los precios de las viviendas siguen subiendo, pero a un ritmo más lento que la inflación general, y los salarios continúan creciendo.

Y a pesar del reciente aumento de los tipos de interés hipotecarios, estos siguen siendo inferiores a los de esta misma época el año pasado, cuando rondaban el 6,6 %.

Los compradores también tienen más opciones este año. Más propietarios están poniendo sus casas a la venta después de años de oferta limitada: actualmente hay 630.000 vendedores que compradores de viviendas. Este año, los compradores también tienen más opciones. Tras años de escasez de oferta, cada vez más propietarios ponen sus casas a la venta, según Redfin. Esta es la mayor diferencia en al menos 10 años, afirmó Redfin.

“Cuando hay más vendedores que compradores, los compradores simplemente pueden pasar a otro vendedor que no quiera negociar con ellos e ir a la siguiente calle a negociar con otro vendedor de una vivienda”, dijo Fairweather.

Además, quienes buscan comprar una vivienda son más cautelosos debido a la inestabilidad del mercado laboral y la creciente incertidumbre económica, lo que significa que cada vez se venden menos casas con rapidez, dijo Fairweather.

La semana pasada, las solicitudes de hipotecas cayeron un 10,5 % con respecto a la semana anterior, según los últimos datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Maza comentó que está observando que las viviendas reciben menos ofertas y que los compradores están menos dispuestos a participar en guerras de negociación en comparación con años anteriores.

“La incertidumbre está en boca de todos”, dijo Maza. “La gente se muestra un poco más indecisa. Siguen visitando propiedades, siguen presentando ofertas, pero son más realistas”.

Además, cada vez es más cuando los compradores se retractan de las operaciones, en lugar de conformarse con viviendas que quizás no se ajusten perfectamente a sus necesidades.

Más de 42.000 contratos de compraventa de viviendas se cancelaron en febrero, lo que equivale a casi el 14 % de todas las viviendas que se firmaron ese mes, según un informe de Redfin. Este es el porcentaje más alto registrado en febrero desde que Redfin comenzó a recopilar datos en 2017.

Aun así, Lane, el CEO de Coldwell Banker, sigue siendo optimista.

“Creo que hay mucha demanda reprimida”, dijo Lane. “Así que si logramos cierta estabilidad en todos esos factores macroeconómicos, incluidas las tasas hipotecarias, veremos una temporada de ventas de primavera realmente positiva”.

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