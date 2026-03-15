La función renal de Jair Bolsonaro mejora, pero el expresidente de Brasil sigue en cuidados intensivos

La función renal del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro mejoró, pero permanecerá en la unidad de cuidados intensivos debido a…

La función renal del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro mejoró, pero permanecerá en la unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía, según informó este domingo un hospital de la capital del país, Brasilia.

El expresidente, de 70 años, también ha recibido más antibióticos desde el sábado, según un comunicado de sus médicos.

Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, fue trasladado el viernes al Hospital DF Star desde la prisión donde cumple una condena de 27 años por liderar un intento de golpe de Estado en 2023.

El asediado exlíder fue trasladado en enero de la sede local de la policía federal a una celda más amplia. Su familia y sus aliados han solicitado en repetidas ocasiones al Supremo Tribunal Federal de Brasil que le permita cumplir su condena bajo arresto domiciliario.

El líder de derecha ha sido hospitalizado en múltiples ocasiones desde que fue apuñalado en un acto de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2018.

El hospital, al que ingresó Bolsonaro con fiebre alta, sudoración y escalofríos, también informó que sus marcadores inflamatorios aumentaron.

Se espera que su hijo Flávio Bolsonaro, senador, se postule para presidente más adelante este año contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático. Él ha negado haber cometido cualquier delito.

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