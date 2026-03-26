La firma de Trump pronto aparecerá en los billetes de dólar de EE.UU., algo inédito en un presidente en funciones

Los billetes de Estados Unidos pronto incluirán la firma del presidente Donald Trump, anunció este jueves el Departamento del Tesoro…

Los billetes de Estados Unidos pronto incluirán la firma del presidente Donald Trump, anunció este jueves el Departamento del Tesoro de EE.UU., en la que representa una de las iniciativas más recientes del mandatario por dejar su huella en todo el Gobierno federal.

Será la primera vez que la firma de un presidente de Estados Unidos en funciones aparezca en los billetes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la medida es en honor al aniversario número 250 de Estados Unidos.

“No hay una manera más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que billetes de dólar estadounidenses que lleven su nombre, y es apropiado que esta moneda histórica se emita en el Semiquincentenario”, dijo Bessent en un comunicado de prensa que anuncia la medida.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro para obtener detalles adicionales.

La imagen de Trump está prevista para aparecer en una variedad de otros materiales del 250° aniversario emitidos por el Gobierno. A principios de este mes, la comisión de Bellas Artes, elegida por Trump, aprobó una gran moneda conmemorativa de oro con una imagen del presidente de pie con las manos cerradas en puños sobre un escritorio.

La comisión está revisando una propuesta de moneda de US$ 1 con Trump. Esos planes han suscitado dudas legales porque va en contra de la ley estadounidense mostrar la imagen de un presidente en funciones o de un expresidente vivo. Un presidente puede aparecer en una moneda no antes de dos años después de su muerte.

No está prohibido que un presidente en funciones aparezca en monedas conmemorativas. Los demócratas en el Congreso presentaron una iniciativa para prohibir que cualquier presidente vivo o en funciones aparezca en cualquier moneda estadounidense.

En su segundo mandato, Trump ha avanzado con gestiones para pegar su nombre por todo el Gobierno. La administración lanzó TrumpRx, un sitio web para medicamentos recetados, además de la Trump Gold Card, que otorga a sus titulares el derecho a vivir y trabajar en EE.UU. y una vía hacia la ciudadanía por un precio elevado. La imagen de Trump también aparece en algunos pases anuales para visitantes de los parques nacionales, y su nombre figura en el edificio y en la señalización del Instituto de la Paz de Estados Unidos.

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