La FIFA anuncia la fecha para la última fase de venta de boletos para el Mundial 2026

Este miércoles, la FIFA anunció la última etapa de venta de boletos para la Copa Mundial de 2026, que comenzará…

Este miércoles, la FIFA anunció la última etapa de venta de boletos para la Copa Mundial de 2026, que comenzará el 1 de abril. En esta fase final, los tickets estarán disponibles para el público en general bajo un sistema de compra directa por orden de llegada y permanecerán a la venta hasta que termine el torneo. Esta será la cuarta y última oportunidad oficial para que los aficionados adquieran entradas para el torneo a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México.

Durante esta fase, los usuarios podrán ingresar a la página de la FIFA, en su apartado de tickets, para revisar la disponibilidad de partidos y categorías, elegir asientos específicos, completar la compra y recibir confirmación inmediata tras el pago. Además, quienes adquirieron boletos previamente podrán consultar los asientos asignados desde su cuenta. La FIFA recomienda revisar constantemente la plataforma, ya que la disponibilidad puede cambiar en cualquier momento. Incluso se ofrecerán entradas para múltiples partidos en un mismo día, dependiendo de la oferta.

Por otro lado, a partir del 2 de abril se reactivará el sistema oficial de reventa e intercambio, pensado para que quienes no puedan asistir revendan sus boletos de forma segura y regulada. Este servicio estará sujeto a la normativa local de cada país sede. El organismo, por cierto, recuerda que su portal oficial es el único canal confiable para adquirir entradas. También seguirán disponibles paquetes premium, llamados hospitality, que incluyen experiencias exclusivas el día del partido.

Cabe destacar que solo en la etapa de sorteo se registraron más de 500 millones de solicitudes, lo que derivó en la venta de más de un millón de boletos. En su comunicado, la FIFA dijo que todo parece indicar que esta edición podría romper el récord histórico de asistencia de 3,5 millones de aficionados, cifra a la que se llegó en el Mundial de 1994, disputado también en Estados Unidos.

También aclaró que contar con una entrada no garantiza el acceso a los países anfitriones, por lo que recomienda consultar con anticipación los requisitos migratorios de Canadá, México y Estados Unidos, además de iniciar los trámites de visa lo antes posible. En el caso de Estados Unidos, los aficionados con boleto podrán acceder a un sistema de citas prioritarias.

The-CNN-Wire

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