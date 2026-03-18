La familia de Jimmy Gracey, estudiante universitario de EE.UU. desaparecido en Barcelona, pide información sobre su paradero

Un estudiante universitario estadounidense que visitaba a amigos durante las vacaciones de primavera está desaparecido en España, informó su familia,…

Un estudiante universitario estadounidense que visitaba a amigos durante las vacaciones de primavera está desaparecido en España, informó su familia, que añadió que la policía tiene su teléfono.

James “Jimmy” Gracey, un joven de 20 años y estudiante de tercer año en la Universidad de Alabama, fue visto por última vez por un amigo alrededor de las 3 a.m., hora local, del martes, afuera del club Shoko, en la popular playa de la Barceloneta en Barcelona, según indicó su familia en un comunicado.

Fue reportado como desaparecido después de no regresar esa mañana a su alojamiento de corta estancia, dijo su madre, Therese Gracey, en una publicación en Facebook.

La última vez que se le vio vestía una camisa blanca, pantalones oscuros y una cadena con una cruz dorada de pedrería, indicó su familia, añadiendo que mide aproximadamente 1,85 metros y pesa unos 79 kilos.

La policía tiene el teléfono de James Gracey, según su madre, quien señaló que fue recuperado tras haber sido robado. La policía catalana, los Mossos d’Esquadra, está investigando el caso, aunque no ofreció más detalles.

El miércoles, agentes de la unidad acuática de la policía realizaron una búsqueda en las aguas cercanas a la zona donde fue visto por última vez, pero obtuvieron “resultados negativos”, según informó a CNN una fuente con conocimiento de la investigación.

“Jimmy es un hijo y hermano amable, responsable y entregado. Es completamente inusual que no se comunique con su familia y amigos”, decía un comunicado de la familia. “Les pedimos que tengan a Jimmy presente en sus pensamientos mientras seguimos haciendo todo lo posible para traerlo de vuelta a casa sano y salvo”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declinó proporcionar detalles, alegando “motivos de privacidad y otras consideraciones”.

CNN se ha puesto en contacto con la discoteca para averiguar cómo está colaborando con las autoridades.

Gracey, originario de Elmhurst, un suburbio de Chicago, Illinois, estaba visitando a amigos que estudian en el extranjero, según su familia, que pide ayuda al público para encontrarlo.

Aunque Gracey se encontraba en un viaje personal, la Universidad de Alabama indicó a CNN que “su personal está en contacto con la familia y con personas cercanas para ofrecer apoyo y asistencia en todo lo posible”.

Gracey, el mayor de cinco hermanos, tiene un vuelo programado para el sábado de regreso a Estados Unidos, según su tío, David Gracey, productor sénior de CNN en Washington.

No es habitual que pierda contacto con su familia, dijo su tío, quien lo describió como un apasionado jugador de hockey y un joven responsable que ayuda a sus padres a cuidar a sus hermanos menores.

En la Universidad de Alabama, James Gracey es miembro de la fraternidad Theta Chi, donde se desempeña como capellán y presidente del comité de filantropía del capítulo, según declaró el presidente del capítulo, Cavin McLay.

“Es de esas personas que siempre están dispuestas a ayudar cuando alguien lo necesita”, dijo en un comunicado. “Mantenemos la esperanza y seguimos confiando en encontrarlo sano y salvo”.

El año pasado, otro estudiante universitario estadounidense desapareció durante las vacaciones de primavera.

Sudiksha Konanki, una estudiante de 20 años de la Universidad de Pittsburgh, desapareció en la playa del hotel Riu República en Punta Cana, en República Dominicana, a principios del 6 de marzo de 2025. Su desaparición dio lugar a una intensa búsqueda por aire, mar y tierra, en la que participaron autoridades de Estados Unidos, República Dominicana e India, país de origen de su familia. Aún permanece desaparecida.

El Departamento de Estado de EE.UU. ofrece recomendaciones sobre cómo mantenerse seguro al viajar al extranjero y qué hacer si un ser querido desaparece.

Si un ciudadano estadounidense, familiar o amigo, no responde a las comunicaciones, las autoridades recomiendan notificar a la policía, tanto en el lugar donde fue visto por última vez como en el sitio donde se cree que está desaparecido, así como a la Oficina de Servicios a Ciudadanos en el Extranjero del Departamento de Estado en Washington DC, o a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Desde Estados Unidos y Canadá, esta oficina puede ser contactada al 1-888-407-4747.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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