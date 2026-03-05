La destitución de Noem se produce mientras el gabinete de Trump sigue causándole problemas

El gabinete poco ortodoxo de Donald Trump pasó los últimos 13 meses poniendo a prueba la sabiduría de un presidente…



Trump anunció la tarde del jueves que reemplazará a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem con el senador Markwayne Mullin de Oklahoma. La medida se produce después de un par de audiencias esta semana en las que Noem fue presionada por demócratas e incluso algunos republicanos sobre la impopular represión migratoria de la administración de Trump y otros asuntos.

Noem ejemplifica cómo el gabinete de Trump a menudo ha complicado su mensaje y ha creado espectáculos secundarios que atraen la atención hacia algunas de las peores vulnerabilidades del Gobierno.

Trump estaba enojado por dos días de testimonios, el martes y miércoles, particularmente la afirmación de Noem —que él niega— de que el presidente estaba al tanto de una costosa campaña publicitaria del DHS que la presentaba.

El senador republicano John Kennedy se enfocó en la campaña publicitaria de US$ 220 millones que presentó prominentemente a Noem y resultó en un lucrativo subcontrato para el esposo de una ahora exvocera del Departamento de Seguridad Nacional, según ProPublica. El republicano de Louisiana preguntó repetidamente a Noem si Trump había aprobado la idea, y Noem indicó repetidamente que sí lo había hecho.

(El DHS ha afirmado que la campaña publicitaria llevó a muchas autodeportaciones. Pero la credibilidad del departamento está por los suelos, dadas sus muchas afirmaciones falsas, y sus declaraciones sobre autodeportaciones parecen enormemente infladas).

Kennedy concluyó que esto era “difícil de creer para mí, conociendo al presidente como lo hago”. Aparentemente era difícil de creer por una razón, porque Trump dijo que no sucedió.

“Nunca supe nada al respecto”, dijo a Reuters en una entrevista telefónica el jueves.

Siguió eso con una publicación en redes sociales anunciando el reemplazo de Noem. (Alabó sus “resultados espectaculares” y anunció que tendrá un nuevo trabajo: enviada especial para el Shield of the Americas).

Pero no es solo Noem quien está cayendo en trampas.

El secretario de Defensa Pete Hegseth causó revuelo el miércoles —y motivó algo de trabajo de limpieza en la Casa Blanca— al afirmar que los medios se enfocaban demasiado en los soldados muertos en la guerra de Irán. Trump a menudo ha hecho comentarios poco apropiados sobre los sacrificios de los militares, pero esto cobra un nuevo significado en la guerra que ahora Trump ha elegido.

(Y esto ocurre después de que su papel en el “Signal-gate” produjo un duro informe del inspector general en diciembre que dijo que había puesto en peligro una misión y la vida de los soldados).

El secretario de Estado Marco Rubio ha tenido grandes dificultades para explicar la justificación del Gobierno para la guerra, o al menos para hacerlo de una manera coherente con lo que dicen otros miembros del Gobierno (y Trump).

La secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer parecía estar compitiendo con Noem por ver cuál de las dos podía ser objeto de más reportajes de investigación. Los de Chavez-DeRemer incluyen ahora uno de principios de esta semana, del New York Times, donde se describe un Departamento de Trabajo en crisis.

The New York Times informó previamente que a su esposo se le había prohibido el acceso a la sede del departamento en medio de acusaciones de agresión sexual. (Una investigación penal sobre ese asunto se cerró). Y esta semana, dos de sus principales colaboradores han sido obligados a abandonar el cargo en medio de una investigación sobre mala conducta en la agencia, informó el Times.

“La secretaria sigue enfocada en impulsar la agenda America First del presidente y cumplir con la misión del departamento de apoyar a los trabajadores estadounidenses”, dijo una portavoz del Departamento de Trabajo al Times.

Los numerosos errores del Gobierno respecto a los archivos de Jeffrey Epstein también continúan causándole graves problemas.

El miércoles, cinco republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara se unieron a los demócratas para tomar la medida altamente inusual de emitir una citación a la fiscal general Pam Bondi para que explique el mal manejo de los archivos de Epstein por parte de su departamento. Aparentemente, el reciente testimonio muy combativo y despectivo de Bondi no satisfizo a los republicanos que realmente se preocupan por este tema.

También supimos esta semana que el secretario de Comercio Howard Lutnick testificará voluntariamente tras enfrentar su propia presión para hacerlo. Lutnick ha jugado un papel sutil pero significativo en profundizar el embrollo de Epstein de la administración.

Esto no solo se debe a sus afirmaciones falsas sobre haberse distanciado de Epstein hace dos décadas, sino también a sus comentarios a finales del año pasado en los que indicó que creía que Epstein atraía a las personas para hacerse masajes y luego las chantajeaba. Esos comentarios contradijeron rotundamente lo que había dicho el Departamento de Justicia, así como el declarado deseo de Trump de dejar atrás la historia.

En resumen, el gabinete de Trump ha jugado un papel significativo en empeorar su problema con los archivos de Epstein, en convertir su tema ganador de inmigración en una desventaja, y en enredar aún más un mensaje ya confuso sobre una guerra impopular.

Y eso sin mencionar las crecientes preguntas que algunos secretarios enfrentan sobre posible mala conducta e intereses personales.

Los errores se producen incluso cuando la administración ha demostrado ser internamente sensible a los problemas políticos que puedan crear los miembros del gabinete.

La Casa Blanca realizó una sesión de mensajes y estrategia para las elecciones de medio término en febrero, en la que se les dijo a los miembros del gabinete que probablemente serían sometidos a un juicio político si los demócratas ganan las elecciones de medio término.

A los funcionarios del gabinete se les indicó que, aunque Trump diga lo que quiera, ellos no deben salirse del guion.

“Esto es un deporte de equipo”, resumió una fuente de la administración el tono de la reunión a Kristen Holmes de CNN.

Y está bastante claro que el pueblo estadounidense no tiene mucha estima por su gabinete.

Una encuesta de Gallup en diciembre mostró que cuatro de sus miembros tenían más de 20 puntos de desaprobación, incluyendo a Bondi y Hegseth. El Centro de Investigación Pew en enero mostró a Hegseth con 15 puntos de desaprobación. Y una encuesta hace un mes de la Universidad de Quinnipiac mostró que los votantes querían que Noem fuera destituida por un amplio margen, 58 %-34 %.

Ninguno de esos números es normal para secretarios de gabinete. O, dicho de otro modo, ninguno de esos números es normal para secretarios de gabinete a quienes normalmente se les permite quedarse.

Y ahora Noem es la primera en irse.

