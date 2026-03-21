La decisión más difícil de Trump en materia de guerra: si enviar o no tropas terrestres a Irán

En reuniones casi diarias con altos mandos militares en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha analizado opciones que…

En reuniones casi diarias con altos mandos militares en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha analizado opciones que incluyen el envío de tropas estadounidenses a Irán.

La decisión de seguir adelante con la guerra es quizás la más difícil que ha tenido que tomar desde que comenzaron los ataques estadounidenses el 28 de febrero.

Para muchos aliados de Trump en Washington, el despliegue de miles de soldados estadounidenses en Medio Oriente significaría el fin inmediato de su apoyo público a la guerra y probablemente pondría en peligro la capacidad del Gobierno para conseguir los cientos de miles de millones de dólares en fondos adicionales que la Casa Blanca solicitará próximamente.

Pero para Trump, lograr plenamente sus objetivos y mitigar las consecuencias de la guerra podría requerir el envío de efectivos estadounidenses, una decisión que definirá su legado y que el presidente, si bien no la descartó, intentó minimizar esta semana.

“No voy a enviar tropas a ningún sitio”, dijo Trump el jueves en el Despacho Oval. “Si lo hiciera, desde luego no se lo diría”.

Mientras la guerra de Trump en Irán entra en su cuarta semana, aumenta la presión para obtener una visión más clara de cómo concluirá el conflicto. Las repercusiones económicas han llevado a muchos de los aliados republicanos de Trump, que se enfrentan a un difícil panorama político de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, a instarlo a encontrar una salida.

Aún se desconoce en gran medida cómo se logrará esto. El viernes por la noche, Trump pareció reconocer tácitamente las dudas sobre su plan final cuando dijo que consideraría poner fin a la guerra pronto, incluso mientras nuevas unidades de la Infantería de Marina se dirigían a la región.

Según el cronograma que Trump y sus asesores han presentado públicamente, la cuarta semana —que se cumple el próximo sábado— abre la ventana para el punto final previsto de la campaña militar. Trump ha declarado que la misión va “adelantada” y ha sugerido que terminará más rápido de lo que nadie imagina.

Pero a una semana de alcanzar esa meta, los ambiciosos objetivos que se fijó al inicio de la guerra siguen sin concretarse, mientras las consecuencias del conflicto se extienden y su costo —tanto en dólares como en vidas— continúa aumentando.

La decisión de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz ha provocado una conmoción económica mundial y ha generado críticas que señalan que la decisión de Trump de atacar a Irán no fue debidamente meditada.

Funcionarios estadounidenses están intentando con ahínco evitar un posible cierre de varios meses. Reconocen en privado que la reapertura de esta vía marítima clave es un problema sin una solución clara, y que depende, al menos en parte, de hasta dónde esté dispuesto a llegar Trump para presionar al régimen iraní, según informaron a CNN varios funcionarios de la administración y de inteligencia.

También existe una creciente divergencia entre los objetivos de Estados Unidos e Israel, lo que plantea interrogantes sobre el desenlace que cada país prevé. En privado, Israel entiende que el calendario político de Trump es considerablemente más corto que el del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para poner fin al conflicto.

“No cabe duda de que su ritmo político es más corto y preciso que el nuestro”, declaró un funcionario israelí a CNN refiriéndose a Trump. “En el momento en que decida detenerse, lo hará, dirá: ‘Ganamos’, y punto”.

El sistema israelí se está preparando para la posibilidad de que “todo pueda terminar en un instante”, añadió el funcionario.

Trump declaró a CNN el viernes que creía que Israel estaría listo para poner fin a la guerra cuando él lo estuviera.

“Creo que sí”, afirmó, y agregó: “Queremos cosas más o menos similares. Ambos queremos la victoria. Y eso es lo que hemos conseguido”.

A medida que el conflicto se intensifica, Trump se ha mostrado irritado esta semana por lo que considera una cobertura mediática negativa de los éxitos de la operación, criticando las noticias que, según él, acentúan los costos de la guerra.

Esta semana arremetió contra los aliados de la OTAN que, a su juicio, no mostraban suficiente entusiasmo por unirse a la patrulla del estrecho de Ormuz, declarando, tras un breve intento de formar una coalición, que en realidad no necesitaba la ayuda de nadie.

“Jamás lo había oído tan enfadado”, escribió en redes sociales el senador Lindsey Graham, uno de los principales defensores de la guerra en Irán.

Muchos legisladores republicanos han declarado a CNN que, hasta el momento, están satisfechos con las reuniones informativas secretas del Gobierno. Sin embargo, varios de ellos afirmaron que Trump y su equipo pronto deberán hacer pública su estrategia, o se arriesgarán a sufrir el rechazo de sus propios votantes.

“Desde el principio, nos han asegurado que no llegaríamos a una situación en la que tuviéramos un número significativo de soldados sobre el terreno”, declaró a CNN Jeff Van Drew, representante de Nueva Jersey y republicano que suele hablar con Trump, añadiendo que el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno sería su límite. “El presidente nos ha asegurado que no sucederá. Y, obviamente, le creo. Pero no queremos guerras interminables”.

Si bien Trump continúa sopesando posibles opciones que incluirían el envío de efectivos estadounidenses a Irán, también ha estado hablando regularmente con aliados republicanos que lo han animado a adoptar un enfoque diferente: declarar la victoria y pasar página, según una fuente cercana a esas conversaciones.

Algunos destacados republicanos del Congreso le han dicho a Trump que podría presentar la guerra como un éxito una vez que las fuerzas armadas logren los objetivos que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, ha delineado durante las recientes ruedas de prensa del Pentágono: destruir la armada, la capacidad misilística y la base industrial de Irán.

Si bien ese escenario no neutralizaría por completo las amenazas relacionadas con las ambiciones nucleares de Irán y sus fuerzas interpuestas, algunos aliados de Trump creen que la alternativa de intensificar el conflicto y desplegar militares estadounidenses sobre el terreno es una receta para el desastre, añadió la fuente.

“Es responsabilidad del Pentágono realizar los preparativos necesarios para brindar al comandante en jefe la máxima flexibilidad”, declaró la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Esto no significa que el presidente haya tomado una decisión, y como dijo ayer en el Despacho Oval, no planea enviar tropas terrestres a ningún lugar por el momento”.

Según Trump, Estados Unidos e Israel han logrado un éxito significativo en la destrucción de los arsenales de misiles y drones de Irán, y han hundido la mayoría de sus buques de guerra. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el jueves que Estados Unidos había atacado más de 7.000 objetivos en Irán.

Sin embargo, un objetivo principal, el que Trump cita con mayor frecuencia como motivo de la guerra, aún no se ha logrado: que Irán ya no tenga la capacidad de fabricar armas nucleares. Su combustible nuclear altamente enriquecido permanece enterrado a gran profundidad, y la experiencia iraní en su creación sigue vigente.

“La ventaja fundamental de Irán reside en que ese conocimiento no puede ser destruido con bombas”, afirmó un diplomático europeo. “Cuentan con muchos científicos brillantes que han sido contratados por el Gobierno para dedicarse exclusivamente al programa nuclear durante décadas”, añadió otro diplomático europeo. “Existe una base de conocimiento que no puede ser aniquilada con bombarderos B-2”.

Hay indicios de que la administración se está preparando para todas las contingencias, aunque Trump aún no ha decidido si enviará tropas a Irán.

Miles de infantes de marina estadounidenses se dirigen hacia Oriente Medio. La 11ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina y el Grupo Anfibio Boxer han visto su despliegue reprogramado y acelerado, y ahora se espera que se dirijan a Medio Oriente, según informaron dos funcionarios estadounidenses a CNN.

Entre las operaciones que los funcionarios han sopesado en privado se encuentran: la captura de la isla iraní de Kharg —una vía económica vital para Irán que gestiona aproximadamente el 90 % de las exportaciones de crudo del país— o la destrucción total de su infraestructura petrolera. Estados Unidos ha estado atacando infraestructura militar en la isla, considerada dentro de la administración como un punto de presión clave que podría forzar a Irán a aceptar la reapertura del estrecho.

“[El ataque a] la isla de Kharg fue una señal, pero la pregunta es qué está dispuesto a hacer el presidente para que los iraníes digan: ‘Ya no nos conviene mantener esto como un punto estratégico’. Porque eso es lo que se necesita”, declaró un funcionario de inteligencia estadounidense a CNN.

Según un funcionario de la Casa Blanca, la toma de la isla de Kharg llevaría a la bancarrota total al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y podría poner fin a la guerra rápidamente. Sin embargo, muchos dentro del Gobierno se muestran recelosos ante tal medida, sobre todo porque requeriría un número considerable de efectivos terrestres.

Una operación terrestre independiente para apoderarse del uranio enriquecido de Irán podría ser aún más arriesgada. Se cree que los contenedores de uranio enriquecido, que Teherán podría usar para fabricar una bomba nuclear, están enterrados bajo los escombros tras el bombardeo estadounidense de las instalaciones nucleares iraníes en junio pasado.

Cualquier misión para recuperar el uranio enterrado sería extremadamente peligrosa. Durante su visita a Washington esta semana, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo que los “barriles y cilindros” de material podrían, en teoría, ser trasladados. Sin embargo, advirtió que “si hubiera un impacto directo” durante las operaciones militares, existiría riesgo de contaminación.

La cuestión del envío de tropas terrestres a Irán ha inquietado a algunos republicanos.

El representante republicano de Wisconsin, Derrick Van Orden, exmiembro de los Navy SEAL, declaró a CNN que lo ha desaconsejado específicamente: “No quiero verlo”.

“Creo que necesitamos encontrar una estrategia de salida lo antes posible”, añadió el representante Tim Burchett de Tennessee. “No quiero enviar estadounidenses a Irán bajo ninguna circunstancia”.

El representante republicano Mike Flood, quien a principios de este mes estuvo presente en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en Delaware, durante el solemne traslado de los cuerpos de seis soldados caídos en Kuwait, entre ellos un sargento de su estado, declaró que no quiere que las familias pasen por eso y expresó su esperanza de que la guerra esté a punto de terminar.

“Todos queremos que esto termine”, afirmó Flood.

Cuando Trump se enteró esta semana de los planes israelíes para atacar el yacimiento de gas South Pars, de vital importancia para Irán, no le alarmó de inmediato. En cambio, según fuentes cercanas a los planes, funcionarios estadounidenses consideraron el ataque como una forma de presionar a Irán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

Solo después, mientras Irán respondía con ataques a una instalación de gas natural en Qatar, Trump afirmó que Estados Unidos “no sabía nada sobre este ataque en particular”.

A la mañana siguiente, Trump declaró haber advertido a Netanyahu sobre nuevos ataques a las instalaciones energéticas de Irán.

“Está coordinado”, dijo Trump en el Despacho Oval. “Pero en ocasiones hace algo, y si no me gusta, entonces ya no lo hacemos”.

Trump y Netanyahu han hablado casi a diario desde que comenzó la guerra. Si bien el Gobierno de Trump ha intentado establecer objetivos militares específicos, los objetivos de Israel parecen mucho más generales, mientras mata a una lista cada vez mayor de los principales líderes de Teherán.

En su testimonio ante el Congreso esta semana, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, reconoció que los objetivos establecidos por los gobiernos de Estados Unidos e Israel para la guerra en Irán “son diferentes”, y agregó que desconoce si Israel apoyaría un acuerdo con Irán.

“Podemos ver, a través de las operaciones, que el Gobierno israelí se ha centrado en neutralizar al liderazgo iraní”, dijo Gabbard en la audiencia sobre Amenazas Mundiales del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes el jueves.

Varios funcionarios occidentales declararon a CNN que creían que los objetivos de Israel hasta el momento apuntan a una estrategia para provocar el colapso del Estado iraní estrangulando sus fuentes de financiación y derrocando sus estructuras de liderazgo. Eso parece diferir del limitado conjunto de objetivos militares de Trump.

Trump también se ha mostrado preocupado de que los ataques a la infraestructura energética de Irán puedan provocar un aumento aún mayor en los precios de la energía. Y ha dicho que las imágenes de campos petrolíferos en llamas en Irán solo recordarán a los estadounidenses que la guerra está provocando un alza en los precios del gas.

“Sin duda, hay logros operativos fenomenales”, dijo un ex alto funcionario de seguridad israelí. “Pero, parafraseando a la política, ‘es la estrategia, estúpido’”.

“Irán no es Gaza. Es un Estado gigante con un liderazgo y reservas de mando inagotables. Derrocar al régimen podría llevar meses o años”, continuó el exfuncionario. “Existe el riesgo de que los logros de hoy se desvanezcan pronto”.

Parte del desafío, dijo otro ex alto funcionario israelí, es que ni Estados Unidos ni Israel han previsto un liderazgo diferente en Irán.

“La CIA y el Mossad no han invertido realmente en esto en los últimos 15 o 20 años. Era secundario a otras prioridades”, declaró el exfuncionario a CNN. “Al priorizar el programa nuclear, los misiles, Irán, Hezbollah o el cambio de régimen, otros objetivos pasaron a un segundo plano”.

En un artículo publicado esta semana en The Economist, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán —quien actuó como negociador en las conversaciones ahora fracasadas— dijoo que “Estados Unidos ha perdido el control de su propia política exterior”.

“Ahora debería quedar claro que para que Israel logre su objetivo declarado se requiere una larga campaña militar en la que Estados Unidos tendría que desplegar tropas terrestres, abriendo un nuevo frente en las guerras interminables que el presidente Donald Trump prometió terminar. Esto no es lo que desea el Gobierno estadounidense. Tampoco su pueblo, que ciertamente no considera esta guerra como suya”, escribió Badr Albusaidi.

Una creciente preocupación entre muchos aliados estadounidenses es que un futuro régimen iraní se apresure a desarrollar un arma nuclear, ya que perciben la campaña militar en curso como una amenaza a su existencia, según informaron fuentes a CNN.

Incluso si Trump decide enviar tropas terrestres a Irán para extraer el uranio altamente enriquecido, es probable que el conocimiento para desarrollar un futuro programa nuclear permanezca.

Los aliados de Estados Unidos se han manifestado en contra de una operación terrestre de este tipo, según las fuentes. Sin embargo, la postura de Trump sobre el tema sigue siendo ambigua.

Independientemente de si se envían tropas terrestres estadounidenses a Irán, la posible decisión del régimen iraní de iniciar operaciones para desarrollar un arma nuclear tras el fin de la guerra preocupa profundamente a los aliados de Estados Unidos.

“Después de todo esto, ¿por qué no se lanzarían a desarrollar una bomba nuclear?”, preguntó un diplomático regional del régimen iraní. “Esa era una preocupación que teníamos incluso antes de que Estados Unidos comenzara esta guerra”.

En su comparecencia ante el Congreso esta semana, el director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que Irán posee la misma cantidad de uranio enriquecido que antes de la Operación Martillo de Medianoche, el bombardeo estadounidense de junio. Gabbard declaró en su discurso que, desde esos ataques, Irán no ha realizado ningún esfuerzo por reconstruir las instalaciones de enriquecimiento de uranio.

“Las entradas a las instalaciones subterráneas bombardeadas han sido soterradas y selladas con cemento. Continuamos vigilando cualquier indicio temprano sobre la postura que adoptará el actual o cualquier nuevo liderazgo en Irán con respecto a la autorización de un programa de armas nucleares”, escribió Gabbard en su discurso.

Esas declaraciones —que parecían minimizar la posibilidad de que Irán representara una amenaza nuclear inminente para Estados Unidos o sus aliados antes de que comenzaran los ataques hace 21 días— no se incluyeron en la declaración que Gabbard pronunció en persona.

Al ser consultada sobre la omisión, la atribuyó a una cuestión de tiempo.

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