La Corte Suprema debate qué significa “llegar a” EE.UU. al examinar una política para solicitantes de asilo

La Corte Suprema dedicó más de una hora este martes a debatir qué significa “llegar a” Estados Unidos, con jueces…

La Corte Suprema dedicó más de una hora este martes a debatir qué significa “llegar a” Estados Unidos, con jueces de ambos lados del espectro ideológico mostrando dudas sobre si una disposición ambigua de la ley federal de inmigración podría impedir el deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reactivar una controvertida política de asilo.

¿Un inmigrante “llega a” Estados Unidos cuando está en fila en un puerto de entrada?, preguntaron varios jueces. ¿Qué ocurre si es la última persona en la fila esperando ser procesada, o la segunda? ¿Y si está cruzando el río Bravo? ¿O si está de pie sobre un muro fronterizo?

Al final, varios de los jueces conservadores parecieron al menos abiertos a respaldar al Gobierno de Trump, quizá de forma limitada.

La incertidumbre subrayó la naturaleza inusual de la política, que impedía a los inmigrantes que llegaban a la frontera sur iniciar el proceso de solicitud de asilo. Se puso en marcha bajo el mandato del presidente Barack Obama, impulsada por Trump durante su primer mandato y posteriormente eliminada bajo el gobierno de Joe Biden. La capacidad de Trump para restablecerla se ha visto obstaculizada por varios fallos de tribunales inferiores que la consideraron ilegal.

De acuerdo con la ley de inmigración, el Gobierno debe tramitar la solicitud de cualquier migrante que se presente en un puerto de entrada y que huya de una persecución política, racial o religiosa en su país de origen. Se define como migrante sujeto a ese requisito a toda persona “que está físicamente presente en Estados Unidos o que llega a Estados Unidos”.

La llamada política de “dosificación” permitía a los agentes federales en la frontera rechazar a esos solicitantes de asilo antes de que siquiera pisaran suelo estadounidense. Pero, qué significa “llegar a” en la práctica generó dudas entre algunos jueces este martes, con varios integrantes del ala conservadora planteando preguntas directas sobre dónde trazar la línea.

“‘Llegar a’ suena más como que has alcanzado tu destino. ¿Cómo se determina, según su interpretación, cuándo una persona está lo suficientemente cerca como para decir que ‘llega a’ o ‘ha llegado a’ su destino?”, preguntó la jueza Amy Coney Barrett a una abogada que representa a los migrantes que impugnan la política. “Quiero decir, ¿qué pasa si hay una fila y están muy atrás, o si no llegan a un puerto de entrada? ¿Qué tan cerca hay que estar de la frontera?”

“Si no es cruzar físicamente la frontera, ¿cuál es el elemento determinante que buscamos para decir: ‘ahora esa persona llega a Estados Unidos’?”, añadió.

La abogada, Kelsi Corkran, dijo que se trata de una fórmula sencilla: “Una persona llega a Estados Unidos por un puerto de entrada cuando se encuentra en el umbral de acceso a punto de cruzarlo”.

Pero si un migrante que busca asilo se encuentra en una fila, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se preguntó en un momento si su posición exacta en esa fila no sería relevante para determinar si cumple con la definición de “llega a” Estados Unidos.

“Quiero decir, depende, en cierto modo, de lo larga que sea la fila, ¿no?”, dijo. “Tienes que estar allí. Si estás al final de una fila larga, no estás allí”.

Al intervenir más tarde en el debate, el juez Neil Gorsuch intervino y se preguntó cómo se aplica la interpretación de los demandantes a los solicitantes de asilo que intentan entrar a Estados Unidos cruzando el río Bravo si están “en la orilla del agua… del lado mexicano”.

Cuando Corkran señaló que la frontera se encuentra a mitad del río, Gorsuch volvió a plantear el problema: “De acuerdo, entonces alguien que está a un paso de la mitad del río ha llegado. Pero alguien que está en la orilla del agua no ha llegado”.

¿Y qué ocurre con las partes de la frontera sur que incluyen vallas altas diseñadas para impedir el paso de los migrantes? Estas se encuentran completamente en suelo estadounidense, pero Gorsuch planteó un escenario hipotético en el que un migrante escala una sección del muro situada justo en la línea fronteriza.

“Entonces, ¿en la cima del muro está dentro, pero en la base está fuera?”, preguntó, provocando risas de Corkran. “Solo intento entender qué significa. Vamos a recibir este tipo de casos”.

La política, que buscaba ayudar a las autoridades a gestionar el número de migrantes que solicitaban refugio en los últimos años, daba a los funcionarios en los puertos de entrada la flexibilidad de permitir el ingreso si determinaban que había “espacio y recursos suficientes para tramitar sus casos”.

El subprocurador general adjunto Vivek Suri explicó este martes a los jueces que el Gobierno considera la medida como una “herramienta importante dentro del conjunto de opciones del Gobierno para enfrentar aumentos en la llegada de inmigrantes cuando ocurren”.

Aún está por verse si la Corte Suprema abordará la legalidad de la política. La jueza Ketanji Brown Jackson, designada durante el Gobierno de Biden, sugirió en repetidas ocasiones que, dado que el Gobierno no tiene planes concretos de restablecerla, no existe una controversia activa que los jueces deban resolver.

“No entiendo qué estamos haciendo, más allá de asesorar al Gobierno de forma abstracta sobre si este tipo de medida es legal o no”, dijo a Suri.

El caso es uno de varios ante el alto tribunal en este periodo que examinan políticas migratorias controvertidas que Trump quiere que los jueces aprueben. El próximo mes, los nueve magistrados revisarán una orden emitida el año pasado que buscaba poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, así como sus esfuerzos por eliminar protecciones temporales contra la deportación para haitianos y sirios.

La decisión del Gobierno de Trump de seguir defendiendo la política en los tribunales subraya su interés en mantenerla como una vía alternativa para frenar el flujo de inmigrantes en la frontera, mientras otras medidas restrictivas enfrentan desafíos legales.

“El Gobierno quiere poder restablecer el control de acceso cuando las condiciones fronterizas lo justifiquen”, dijo Suri a los jueces este martes. “No puedo predecir cómo serán esas condiciones ni qué respuestas específicas adoptaría el Gobierno”.

La pregunta legal central ante los jueces este martes es relativamente directa: ¿un migrante detenido por agentes federales del lado mexicano de la frontera está cubierto por la ley que obliga a las autoridades a iniciar su proceso de asilo?

El Gobierno sostiene que la respuesta es “no”.

“No se puede ‘llegar a’ Estados Unidos mientras se está todavía en México. Eso debería ser el final de este caso”, afirmó Suri, al argumentar que un caso de la década de 1990 que respaldó la decisión del Gobierno de devolver a algunos solicitantes de asilo haitianos interceptados en el mar respalda esta política.

No obstante, un grupo defensor de los derechos de los migrantes y más de una decena de personas que representan a una clase de migrantes que impugnó la política sostienen que la respuesta es un rotundo “sí”.

Según la interpretación del Gobierno, dijo Corkran ante la Corte, “la frase ‘llegar a Estados Unidos’ no tiene ningún significado”.

“El Congreso diseñó cuidadosamente nuestro sistema de asilo para garantizar que Estados Unidos cumpla con sus ideales y sus obligaciones internacionales hacia los no ciudadanos que huyen de la persecución”, afirmó. “Esta política los contradice”.

Cuando Obama presentó la primera versión de esta política en 2016, los funcionarios fronterizos se veían desbordados por una oleada de solicitantes de asilo haitianos que había excedido su capacidad para gestionar la situación.

Sin embargo, tras la llegada de Trump a la presidencia y la formalización de una versión más rigurosa de dicha política, el Gobierno fue demandado ante los tribunales por Al Otro Lado, una organización sin fines de lucro dedicada a prestar servicios legales a solicitantes de asilo, y por los 13 demandantes particulares.

Un juez federal de California dictaminó que la política era ilegal y certificó la constitución de un grupo de demandantes que quedaría exento de su aplicación.

En una decisión dividida emitida en 2024, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. ratificó dicho fallo, concluyendo que la política contravenía la legislación federal.

“La expresión ‘presente físicamente en Estados Unidos’ abarca a los no ciudadanos que se encuentran dentro de nuestras fronteras, mientras que la expresión ‘llega a Estados Unidos’ abarca a aquellos que se topan con los funcionarios fronterizos, independientemente del lado de la frontera en el que se hallen”, escribió la jueza Michelle Friedland en la decisión mayoritaria.

Cabe destacar que Friedland —a quien se sumó su colega John Owens, también designado por Obama— subrayó que el fallo otorgaba al Gobierno “un amplio margen de maniobra y flexibilidad para cumplir con sus funciones en la frontera”.

Las leyes federales, señaló Friedland, “exigen que los funcionarios fronterizos inspeccionen a los no ciudadanos que solicitan asilo en la frontera; sin embargo, la política de ‘metering’ eludía el cumplimiento de dicho deber”.

Las decisiones políticas sobre la gestión de los solicitantes de asilo en la frontera sur han cambiado con frecuencia en los últimos años.

La solución de Biden consistió en que los migrantes utilizaran una aplicación telefónica para programar citas con agentes federales en un puerto de entrada legal. Posteriormente, esperaban fuera de Estados Unidos hasta que un agente de inmigración pudiera inspeccionarlos y así dar inicio al proceso de asilo.

Mientras estuvo vigente, la política obstaculizó la capacidad de decenas de miles de migrantes para avanzar en su búsqueda de asilo, de acuerdo con el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin.

Al rechazar a esas personas, los detractores de la política señalaron ante el Tribunal Supremo que ”se creó rápidamente una crisis humanitaria en México”.

“A medida que la CBP continuaba negándose a inspeccionar o procesar a los solicitantes de asilo, muchos de los que fueron rechazados terminaron viviendo en campamentos improvisados ​​en el lado mexicano de la frontera”, explicaron a los magistrados en los documentos judiciales. “El creciente cuello de botella de solicitantes de asilo rechazados por la (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) esperó cerca de los puertos durante semanas, y luego meses, sin acceso confiable a alimentos, refugio o seguridad”.

Algunos, añadieron, “intentaron en su lugar ingresar a Estados Unidos por zonas entre los puertos de entrada, y murieron al cruzar el río Bravo o el desierto de Sonora”.

Esta situación ha generado comparaciones con un episodio de la Segunda Guerra Mundial en el que Estados Unidos rechazó al MS St. Louis, un barco que transportaba a casi 1.000 refugiados judíos que huían de Europa en 1939.

HIAS, anteriormente conocida como la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante, dijo en documentos presentados ante la Corte Suprema que la política crea “una tierra de nadie legal” que pone en riesgo la seguridad de los solicitantes de asilo.

“Las personas quedan en el limbo en peligrosas ciudades fronterizas, sin poder acceder al proceso que nuestras leyes garantizan a quienes llegan a un puerto de entrada y se presentan ante funcionarios estadounidenses en suelo estadounidense”, señaló el grupo en su escrito como amigo de la Corte. “Es el tipo de purgatorio que vivieron los pasajeros del St. Louis y que el Congreso buscó eliminar para quienes alcanzan un puerto de entrada: la seguridad visible, pero inalcanzable”.

La jueza Sonia Sotomayor, designada durante el Gobierno de Obama, retomó ese punto al cuestionar a Suri sobre la política.

“¿No les permitimos atracar ni siquiera entrevistarlos?”, dijo Sotomayor. “¿No consideramos si estaban siendo perseguidos? Y la mayoría de esas personas fueron enviadas de regreso o tuvieron que volver a sus países y fueron asesinadas. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no es así?”.

Suri respondió que no “niega el peso moral de las reclamaciones” de quienes buscan refugio en Estados Unidos, pero señaló que esas consideraciones no forman parte del caso en cuestión.

“La pregunta ante la Corte es qué obligaciones impuso el Congreso en las leyes de asilo e inspección, y estas se refieren únicamente a extranjeros que llegan a Estados Unidos”, dijo.

The-CNN-Wire

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