La comunidad de inteligencia de EE.UU. aumenta las advertencias sobre posibles ataques de represalia por parte de Irán

La comunidad de inteligencia estadounidense emitió la semana pasada una serie de advertencias privadas a empresas y agencias gubernamentales, instándolas a estar vigilantes y a reforzar los posibles objetivos de ciberataques por parte del régimen iraní en respuesta a la guerra con Teherán, según fuentes de seguridad nacional y memorandos revisados ​​por CNN.

Si bien no se ha descrito ninguna amenaza específica o creíble, en un boletín reciente dirigido a las fuerzas del orden estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional advirtió sobre un entorno de mayor amenaza tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, en un ataque.

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses envían periódicamente boletines a las fuerzas del orden de todo el país, en los que comparten información sobre posibles amenazas y las mejores prácticas para la protección pública.

Citando información de fuentes abiertas, la “nota sobre incidentes críticos” del DHS indicó que “dos importantes líderes religiosos iraníes emitieron fatwas separadas en farsi instando a los musulmanes de todo el mundo a vengar el asesinato” de Jamenei.

“Las fatwas, la retórica del gobierno iraní y los mensajes en línea de simpatizantes del régimen que promueven represalias contra Estados Unidos aumentan la amenaza de extremistas violentos que apoyan al régimen iraní”, afirma el boletín.

El boletín también hace referencia a un decreto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que indica que “el enemigo… ya no tendrá seguridad en ninguna parte del mundo, ni siquiera en sus propios hogares”.

Las autoridades estadounidenses no han anunciado ninguna amenaza creíble conocida para el país, pero una fuente policial familiarizada con la situación dijo previamente a CNN que el FBI declaró un estado de alerta elevada en todo el país tras el lanzamiento de ataques por parte de Estados Unidos e Israel. Las autoridades estaban especialmente preocupadas por reforzar las medidas de seguridad en torno a la infraestructura energética estadounidense, reforzar los posibles objetivos del Gobierno contra las ciberamenazas de actores iraníes sofisticados y asegurar la frontera.

En un boletín reciente dirigido a empresas privadas, funcionarios de seguridad estadounidenses advirtieron: “Las constantes denuncias y peticiones de ciberataques contra entidades estadounidenses por parte de grupos alineados con Irán podrían provocar un aumento de la actividad maliciosa contra el sector de servicios financieros”. Y agregaron que “históricamente, el sector financiero estadounidense ha sido considerado un objetivo prioritario y un blanco de oportunidad por parte de ciberactores alineados con Irán”.

El boletín enumeraba numerosas declaraciones públicas recientes de responsabilidad por parte de hackers afiliados a Irán que atacaban la ciberinfraestructura de Israel y países aliados.

“Aunque estas afirmaciones no están verificadas”, decía el boletín, “se recomienda a las organizaciones que se mantengan vigilantes y monitoreen cualquier posible amenaza que ataque a un actor”.

En otro aviso reciente dirigido a contratistas de defensa estadounidenses, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional advirtieron que “los ciberactores afiliados a Irán podrían atacar dispositivos y redes estadounidenses para operaciones cibernéticas a corto plazo”, señalando que las empresas relacionadas con la defensa, “en particular aquellas que poseen participaciones o relaciones con empresas israelíes de investigación y defensa, corren un mayor riesgo”.

